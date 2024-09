George Clooney y Brad Pitt desplegaron su carisma en Venecia: bromas, una declaración política y por qué su nueva película no llegará a los cines

Escuchar

Cuando se habla del poder de las estrellas de Hollywood y cómo su sola presencia cambia la atmósfera de los festivales de cine europeos, no hay representantes más definitivos de ese peculiar fenómeno que George Clooney y Brad Pitt. Basta con ver las imágenes de los actores llegando hoy a la conferencia de prensa de Lobos, la película que están presentando fuera de concurso en la muestra cinematográfica italiana, para entender el alcance que tiene la industria audiovisual norteamericana, incluso en el festival de cine más antiguo del mundo.

TTras el paso de Nicole Kidman, Angelina Jolie y Cate Blanchett por Venecia para presentar sus nuevos trabajos, respectivamente Babygirl, Maria y Observada, la miniserie de Apple TV+ dirigida por Alfonso Cuarón, la llegada de Clooney y Pitt abrió la segunda mitad de la muestra en la que todavía quedan por presentarse dos de las más esperadas películas de la competencia: Guasón 2: Folie à Deux, con la presencia de Joaquin Phoenix y Lady Gaga y La habitación de al lado, el primer largometraje hablado en inglés de Pedro Almodóvar que protagonizan Julianne Moore y Tilda Swinton.

George Clooney y Brad Pitt llegando a la conferencia de prensa que dieron hoy en el Festival de Venecia para presentar Lobos MARCO BERTORELLO - AFP

Claro que probablemente la aparición de Pitt y Clooney en esta edición del festival en el que ambos participaron y ganaron premios en el pasado -Pitt como mejor actor por El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007) y Clooney por el guion de Buenas noches, y buena suerte (2005) que también dirigió-, será recordada no tanto por la calidad de Lobos, sino por lo que su lanzamiento demuestra sobre la actualidad de la industria del cine global. Anunciado como el esperado reencuentro en pantalla de los viejos amigos que trabajaron juntos en La gran estafa, la trilogía de ladrones carismáticos dirigida por Steven Soderbergh y en Quémese después de leerse, la película de los hermanos Coen cuya premiere mundial también fue en Venecia, el nuevo film de Jon Watts, realizador de las últimas dos entregas de Spider-Man, fue noticia por razones extra cinematográficas y antes de que el público viera el film.

Es que la producción de Apple TV+ y los estudios Sony era hasta hace un mes uno de los estrenos más grandes en salas para los últimos meses de 2024, pensada por su realizador y sus dos famosos protagonistas y productores para que llegara a la mayor cantidad de cines en todo el mundo. Sin embargo, por un cambio de estrategia de lanzamiento de la plataforma, finalmente tras su estreno en Venecia el film solo tendrá una salida en pocas salas durante una semana en los Estados Unidos y a partir del 27 de septiembre estará disponible en Apple TV+, sin haber pasado por los cines en el resto del mundo. El tema del dinero, sus salarios y el nuevo destino final del film fueron algunas de las asignaturas que discutieron los actores en la conferencia de prensa que dieron hoy en Venecia, unas horas antes de que Lobos se viera en una pantalla grande europea por única y última vez.

“Me pareció un artículo interesante y quien haya sido su fuente por la cuestión de nuestros salarios se equivocó por millones y millones de dólares. Fue mucho menos de lo que se reportó y solo estoy diciendo esto porque creo que es muy malo para nuestra industria si la gente cree que ese es el nivel de salarios que recibimos. Si fuera así sería imposible hacer cualquier película”, explicó Clooney para refutar un artículo publicado hace unos días en The New York Times en el que se aseguraba que él y su coprotagonista habían recibido 35 millones de dólares cada uno por encabezar Lobos. En la comedia, los actores interpretan a un par de expertos rivales a los que los criminales contratan para “limpiar” escenas de asesinatos que se ven obligados a trabajar juntos.

George Clooney y Brad Pitt posan para los fotógrafos que los esperan a su llegada al festival MARCO BERTORELLO - AFP

“Sí, queríamos que la película se estrenara en cines pero tuvimos algunos tropiezos en el camino, son cosas que pasan. Cuando dirigí el film Remando como un solo hombre (disponible en Prime Video), mi contrato era con los estudios MGM, que luego fueron adquiridos por Amazon y no nos dieron un lanzamiento internacional, lo que fue una sorpresa. Hay ciertos elementos de la industria que estamos tratando de resolver. Estamos intentando entender el negocio en la era post Covid y todo lo demás, así que nos encontramos con problemas que todavía no sabemos cómo solucionar. Es un bajón y nos hubiera gustado mucho que se viera en la mayor cantidad de salas posibles”, detalló Clooney, que desplegó toda su simpatía en la conferencia de prensa en la que tomó la iniciativa para contestar la mayoría de las preguntas dirigidas a él y Pitt e, incluso, a aquellas pensadas por el director que no pudo asistir al encuentro con el periodismo a pesar de haber viajado a Italia, porque a su llegada fue diagnosticado con Covid.

En otro momento de la charla en la que entre risas Clooney aseguró, mintiendo, que una de las cosas en las que difiere con su amigo es en la edad: “soy mucho más joven que él”, dijo para luego admitir “que no lo parece” (Pitt tiene 60 y Clooney 63), el director y activista también aprovechó para comentar por primera vez públicamente el artículo de opinión que escribió y fue publicado por The New York Times titulado “I Love Joe Biden, But We Need a New Nominee”, (Quiero a Joe Biden pero necesitamos un nuevo nominado). Una toma de posición que para muchos precipitó la decisión del presidente de los Estados Unidos de ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre para dejarle el lugar a su vicepresidenta, Kamala Harris.

“Todo lo que nos trajo hasta este momento no será recordado y no debería serlo. Lo que sí tendría que quedar en la historia es el acto altruista de alguien que tomó esa difícil decisión. Esa persona que dijo que había una mejor opción para el futuro es la que merece todo el crédito. Esa es la verdad”, concluyó Clooney en un raro momento de seriedad entre la camaradería y las bromas de la conferencia de prensa en la que él y su amigo desplegaron su magnetismo de estrellas.

LA NACION