RJ Mitte: su dura infancia, su activismo por la inclusión y cómo llegó a Breaking Bad

Durante cinco temporadas, RJ Mitte le dio vida al sensible Walter White Jr. en Breaking Bad, una de las series más aclamadas de la televisión. Diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años, aportó su experiencia personal a la interpretación de un adolescente con la misma condición. El reconocimiento que alcanzó con la ficción también le permitió ampliar su trabajo como activista por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

Su muerte, a los 34 años, provocó mensajes de despedida de sus compañeros de elenco. “Estoy sumido en una profunda desesperación mientras escribo esto esta noche”, expresó Bryan Cranston, su padre en la ficción, en Instagram. El actor recordó que apenas unas semanas antes habían intercambiado mensajes para organizar un almuerzo. Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez y continuaba trabajando en nuevos proyectos.

RJ Mitte junto a Kennedy Suarez, su prometida desde 2025 Instagram (@rjmitte)

Según informó Reuters, Mitte murió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas. La agencia que lo representaba anunció el fallecimiento mediante un comunicado que destacó su trayectoria artística, su labor filantrópica y su defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente, un vocero confirmó que murió por suicidio.

Una infancia entre juegos y tratamientos

Roy Frank Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 y fue adoptado cuando era un bebé. Durante sus primeros años, Dyna, su mamá, comenzó a notar que caminaba en puntas de pie y tenía dificultades con algunos movimientos. Tras varias consultas, la familia llegó al hospital Shriners, donde recibió el diagnóstico de parálisis cerebral a los tres años y comenzó un tratamiento que se extendió durante buena parte de su infancia.

Los especialistas recurrieron a yesos, ejercicios y terapias físicas, ocupacionales y del habla. Su mamá buscaba incorporar juegos a esa rutina: le proponía manipular granos y monedas o doblar toallas para trabajar la coordinación. Cuando los yesos le impedían nadar con sus amigos, recurría a las pistolas de agua.

Mitte recordaba con humor algunas estrategias propias. Para refrescarse las piernas durante el verano, congelaba monedas y las dejaba caer dentro de los yesos. “El problema era que no podía sacarlas. Así que, cuando caminaba, se escuchaba el tintineo”, contó entre risas a L.A. Parent en 2015. En aquella entrevista también explicó que había dejado de usar las órtesis de las piernas a los 13 años.

Crecer de golpe

Un accidente de tránsito cambió la vida cotidiana de la familia. Un mes después del nacimiento de su hermana, su mamá sufrió lesiones en la columna que le exigieron una larga recuperación. Mitte comenzó entonces a asumir nuevas responsabilidades: además de contribuir con los gastos de la casa, se ocupaba del cuidado de la pequeña.

Para ganar dinero, cortaba el pasto, ayudaba a vecinos con tareas domésticas y vendía sándwiches en la escuela. Las obligaciones familiares también marcaron su adolescencia. Aunque quería rebelarse, sabía que otras personas dependían de él. “Si sos responsable de otras personas, ese simplemente no es un lujo que puedas permitirte”, explicó en una entrevista publicada por Gulf News.

Tras cinco audiciones —cuatro en Los Ángeles y una en Nuevo México—, fue elegido para interpretar al hijo de Walter y Skyler White, los personajes de Bryan Cranston y Anna Gunn en Breaking Bad

La oportunidad de acercarse a la actuación llegó a través de su hermana, Lacianne, conocida como Lacey. Según contó a Disability Horizons, la habían descubierto en un parque de diversiones de Texas: buscaban a una pequeña Lucille Ball y su pelo rojo había llamado la atención. Ese trabajo llevó a la familia a Los Ángeles, donde Mitte comenzó a tomar clases de actuación y consiguió sus primeras participaciones como extra en Hannah Montana. Además de ganar dinero, la actuación le permitió conocer a otros chicos de su edad.

Después llegó el casting de Breaking Bad. Tras cinco audiciones —cuatro en Los Ángeles y una en Nuevo México—, fue elegido para interpretar al hijo de Walter y Skyler White, los personajes de Bryan Cranston y Anna Gunn. “Esa oportunidad cambió mi vida para siempre”, recordó.

El adolescente que creció en Breaking Bad

RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió el 12 de octubre a los 34 años (Foto: IMDb)

Mitte tenía 14 años cuando fue elegido para el piloto, que comenzó a filmarse en 2007. La serie se emitió entre 2008 y 2013. Su personaje, Walter Jr., también tenía parálisis cerebral, aunque la condición se manifestaba de manera diferente: para interpretarlo, el actor tuvo que aprender a usar muletas y modificar su habla. “Crecí con ella: sabía por lo que él pasaba y cómo era su mundo”, explicó a Windy City Times en 2014.

Flynn, el nombre que su personaje adoptó con el correr de la historia, fue parte de la intimidad de los White y de la transformación de esa familia. Mitte aportó a la ficción su experiencia con la discapacidad, mientras creció frente a las cámaras y aprendió el oficio junto a actores con una extensa trayectoria. Su trabajo, como el de sus compañeros, fue reconocido en 2014 por sus colegas: el elenco ganó el premio al Mejor Reparto en una Serie Dramática en los SAG Awards.

RJ Mitte junto a sus compañeros de Breaking Bad: Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul Chris Pizzello - Invision

El vínculo con sus compañeros de elenco continuó después del final. En una entrevista con Page Six, citada por Entertainment Weekly, habló de la cercanía que mantenían pese a la distancia y las distintas agendas: “Todos seguimos siendo muy cercanos, pero también estamos dispersos por el mundo”, expresó.

Una voz por la inclusión

Después de Breaking Bad, Mitte desarrollo una carrera estable como actor. Entre sus trabajos destacados, participó en Switched at Birth, donde interpretó a Campbell, un joven que utilizaba silla de ruedas. Más adelante protagonizó Standing Up for Sunny (2019), una comedia australiana sobre un hombre con parálisis cerebral que encuentra en el stand-up una forma de vincularse con otros. En Triumph (2021) encarnó a un adolescente que quiere integrar el equipo de lucha de su escuela.

Además de continuar con su carrera como actor, Mitte se convirtió en vocero de numerosas campañas por la inclusión JUSTIN TALLIS - AFP

Su trabajo también se extendió a las campañas contra el bullying. A partir de las agresiones que había sufrido durante su infancia, habló públicamente de sus consecuencias y colaboró con la iniciativa #CutTheBull. También fue portavoz de I AM PWD, una campaña por la inclusión de intérpretes con discapacidad.

En 2014 fue nombrado embajador de la campaña Love to the Rescue de Shriners, la institución donde había recibido tratamiento. Su reclamo en la industria incluía el acceso a las audiciones y la posibilidad de interpretar personajes cuyas historias fueran más allá de la discapacidad. En Disability Horizons insistió en la necesidad de ampliar la diversidad en los castings.

Por último, ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y presidió la Fundación Mitte, una asociación enfocada apoyar iniciativas comunitarias y en combatir los estereotipos que afectan a personas con discapacidad.

Mitte también encontró un espacio en la moda. Según publicó Elle, participó en una campaña de Gap y, en junio de 2015, abrió y cerró el desfile masculino de Vivienne Westwood en Milán. Su carrera sumó así una faceta como modelo mientras continuaba trabajando en cine y televisión.

Una vida compartida y nuevos proyectos

En su vida personal, Mitte había encontrado una compañera en Kennedy Suarez, con quien fue amigo durante más de una década antes de comenzar una relación. Según contaron a People al anunciar su compromiso, el romance surgió en 2020, durante un viaje juntos.

La propuesta de casamiento llegó el 10 de octubre de 2025, cuando Suarez cumplió 30 años. Mitte se arrodilló durante una gala benéfica en Carlsbad, California, destinada a recaudar fondos para United Cerebral Palsy de San Diego. “Kennedy es mi todo y no puedo esperar para comenzar oficialmente nuestra vida juntos”, aseguró a la revista.

La actuación también seguía ocupando un lugar central en su vida. Este año protagonizó Talking to Strangers y, en los días previos a su muerte, había participado en entrevistas para promocionarla, según informó Reuters.

Su despedida reunió los recuerdos de quienes lo habían visto crecer desde aquel primer rodaje de Breaking Bad. Cranston le rindió homenaje en Instagram y evocó el afecto que los unía: “Lo quería y disfruté muchísimo de estar con él durante todos esos años en la serie”. Su mensaje terminó con una despedida al hijo que tuvo en la ficción: “Te voy a extrañar, hijo”.