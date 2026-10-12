A los 34 años, murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad

RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama internacional con su rol de Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, murió a los 34 años. El fallecimiento ocurrió este lunes en el estado de Texas, según confirmaron fuentes oficiales del condado. La noticia conmocionó al ambiente artístico y a los seguidores de la aclamada producción de AMC.

RJ Mitte integró la serie Breaking Bad, donde tuvo el papel del hijo del protagonista Jordan Strauss - Invision

Los representantes del actor difundieron un comunicado oficial donde expresan su dolor. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, citó TMZ. La misma fuente informó que los especialistas trabajan en la investigación del caso, ya que los primeros reportes indican un suicidio.

Escena De Breaking Bad De RJ Mitte

Mitte nació en Jackson, Mississippi, y vivió con parálisis cerebral desde su infancia, una condición que marcó su carrera y su vida personal. Su interpretación en Breaking Bad, donde encarnó al hijo de Walter White durante 56 episodios entre 2008 y 2013, resultó fundamental para visibilizar la discapacidad en la industria del entretenimiento. El elenco de la serie ganó el premio al Mejor Reparto en una Serie Dramática en los SAG Awards en 2014.

RJ Mitte era parte del círculo cercano de Walter White, el protagonista de Breaking Bad Archivo

“Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concientización y la inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvieron sus representantes en el texto enviado a los medios estadounidenses.

Además de su labor frente a cámara, el actor ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. También presidió la Fundación Mitte, entidad enfocada en el apoyo a iniciativas comunitarias y en el combate contra los estereotipos que afectan a personas con discapacidad.

Con su fundación, RJ Mitte buscó concientizar sobre la inclusión de las personas con discapacidades brownsvilletx.gov

Tras el final de Breaking Bad, Mitte mantuvo una trayectoria constante: protagonizó la película Triumph, en 2021, donde encarnó a un estudiante de último año de secundaria con parálisis cerebral que aspira a ser luchador. Su currículum incluye participaciones en proyectos como The Oak Room, The Recall, Now Apocalypse y la serie de superhéroes Guardianes de la Justicia. En el último tiempo, el actor promocionaba el filme independiente Talking to Strangers y mantenía diversos proyectos en distintas etapas de producción.

En su última publicación, RJ Mitte destacó el legado de Breaking Bad

La vida personal de Mitte también recibió atención pública, ya que el actor estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien compartía una relación desde 2018. Pocos días antes del trágico desenlace, el artista participó del pódcast de Joe Vulpis, donde reflexionó sobre el impacto profundo de Breaking Bad en su vida y destacó la unión que conservaba con sus antiguos compañeros de reparto. Incluso, a inicios de este mes, compartió imágenes en redes sociales junto a Luis Moncada, otro integrante del elenco de la serie.

RJ Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez

Su legado trasciende la actuación, ya que su compromiso con la representación de actores con discapacidad dejó una huella significativa en Hollywood. La familia solicitó a la prensa y a los seguidores que mantengan la reserva necesaria para atravesar este duelo, mientras las autoridades locales continúan con las pericias correspondientes sobre las causas exactas del fallecimiento en el estado de Texas.

Sus últimos trabajos

Tras el final de Breaking Bad, RJ Mitte participó de varias series, películas y hasta videoclips musicales. En los últimos años estuvo alejado de las grandes producciones y su proyecto final antes de morir fue el filme Westhampton, lanzado a mediados de 2025, donde interpretó a Fitz y coprotagonizó con el actor Finn Wittrock.

Tráiler oficial de Westhampton, el último proyecto con RJ Mitte

En cuanto a las series, hay que remontarse a la mencionada serie animada de superhéroes Guardianes de la Justicia, la cual tuvo una sola temporada en Netflix en 2022. Aquí, su rol también fue principal y se trató del personaje Mind Master.