Robert De Niro se encuentra en medio de un conflicto legal tras las acusaciones de abuso laboral y discriminación de género presentadas en su contra por su antigua asistenta, Graham Chase Robinson. El actor declaró esta semana en el inicio del juicio en Nueva York, donde se lo vio alterado y de mal humor.

El actor de 80 años enfrenta las acusaciones en el marco de una batalla legal que ya lleva cuatro años. La mujer, de 41 años, que trabajó para su empresa, Canal Productions, fue a su vez demandada por la compañía por realizar presuntos gastos indebidos a cargo de las cuentas de la productora.

Robinson dice que el ganador del Oscar le pagó menos de lo convenido, hizo comentarios sexistas en su presencia y le asignó tareas “estereotípicamente femeninas” mientras trabajaba como ejecutiva para la empresa.

Según recogen los medios estadounidenses, Graham Chase comenzó a trabajar para De Niro en 2008 como su asistente y finalmente ascendió al puesto de vicepresidenta de Canal Productions, alcanzando un salario de 300.000 dólares cuando renunció en abril de 2019.

La mujer alega en su demanda que el protagonista de Los asesinos de la luna la obligaba a realizar tareas domésticas como lavarle las sábanas y rascarle la espalda. También dice que le pagaron menos que a un empleado que ella consideraba que tenía responsabilidades similares.

Por todo ello, Robinson solicita una indemnización de 12 millones de dólares por presuntos daños emocionales y a su reputación. Además, dijo que De Niro se negó a darle una referencia para encontrar otro trabajo tras su renuncia y que desde entonces no ha podido conseguir un nuevo empleo.

Robert De Niro llega a la corte en Nueva York para declarar durante el juicio David Dee Delgado - Getty Images North America

En el estrado, el actor dijo que las acusaciones eran “todas una tontería” y, ante la pregunta sobre las afirmaciones de que él le exigía estar de guardia a todas horas y le pedía que hiciera “cualquier cosa”, el artista respondió: “Le pedí que hiciera cualquier cosa dentro de lo razonable, dentro de los límites de su trabajo”.

La defensa del actor explicó que las tareas de la exasistenta incluían programar actividades, organizar viajes y comprar regalos para sus seres queridos. Ella argumentó que él también le pidió que hiciera cosas como coser ropa y lavar la ropa o rascarle la espalda.

El actor respondió que solo llamaba a Robinson en horas “civilizadas”, excepto en una ocasión en la que la contactó a las cuatro de la madrugada para pedirle que lo ayudara a llegar al hospital después de haber tenido un accidente. Según recogen medios como Associated Press dijo, De Niro “se enojó” cuando se le preguntó sobre este punto. “¡Eso fue una vez en que me rompí la espalda al caer por las escaleras!””, manifestó el actor.

Robinson también dijo que el intérprete permitió que su pareja, Tiffany Chen, “la atacara con acusaciones falsas sobre un interés romántico en De Niro”, lo que habría derivado en la suspensión de sus deberes laborales como represalia.

Graham Chase Robinson, el lunes, en los tribunales David Dee Delgado - Getty Images North America

“Quería que las partes llegaran a un acuerdo, pero desafortunadamente eso no sucedió”, dijo el juez Lewis J. Liman tras la toma de declaraciones, según informó The Hollywood Reporter. El magistrado también habría objetado el comportamiento de De Niro y del abogado de Robinson durante el juicio pidiéndoles que no levantaran la voz y que hablaran con mayor precisión acerca de los hechos denunciados.

La demanda del actor contra Robinson por “maratonear” Friends en horario laboral

Años atrás, De Niro acusó a la exempleada de realizar una transferencia de más de 450.000 dólares de Canal Productions a su cuenta personal, así como de gastar otras sumas de dinero en artículos personales, comida y viajes y de pasar sus días viendo Netflix en horario laboral. Por ello le reclama 6 millones de dólares.

Robert De Niro y su compañía acusan a Robinson de “maratonear” la serie Friends en horario de trabajo, concretamente de ver 55 episodios en cuatro días, y le reclama la suma de seis millones de dólares por pérdida de tiempo y malversación de dinero.

El acto de Los asesinos de la luna se mostró de mal humor durante su comparecencia frente al juez David Dee Delgado - Getty Images North America

Canal Productions alega que la demandada “desperdició cantidades astronómicas de tiempo mirando Netflix durante las horas de trabajo”, debido a que, además de Friends, también habría visto en horario laboral otros veinte capítulos de Arrested Development y diez de Schitt’s Creek.

“Ver programas en Netflix no era de ninguna manera parte o estaba relacionado con los deberes y responsabilidades de Robinson. Lo hacía por entretenimiento personal, diversión y placer en momentos en que le pagaban por trabajar”, asegura la empresa.

