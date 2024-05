Robert De Niro apuntó contra Donald Trump e hizo un alarmante pronóstico si gana las elecciones presidenciales: “Se acabó”

Escuchar

El reconocido actor de Hollywood Robert De Niro volvió a expresar su preocupación sobre el impacto de Donald Trump en la política estadounidense. En una entrevista reciente en el programa The View, el protagonista de la saga El Padrino vaticinó un escenario con “conflictos civiles” en caso de que el líder republicano gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre.

Durante su aparición televisiva, De Niro abordó varios temas: desde su próxima película hasta la vida con su hija de casi un año. Sin embargo, fue su enérgica crítica a Trump lo que capturó la atención del público y los medios. “Imagínese si realmente ganara las elecciones: se acabó. Vamos a tener muchos conflictos civiles”, declaró el ganador de dos premios Oscar.

Robert De Niro y su hija Gia Virginia Chen De Niro

En esa misma línea, completó: “Él proyecta lo que dice. Es lo que él quiere, lo que imagina que será el mundo, que es caos y locura, locura total. Él ha hecho de todo. ¿Qué más necesitas? Es casi como si quisiera hacer lo peor que pudiera hacer para mostrárselo a este país”. En tanto, consideró que el eslogan de Trump “debería ser ‘Que se joda Estados Unidos, quiero joder a Estados Unidos”.

Por su parte, Whoopi Goldberg, panelista de The View, agregó: “Si Donald Trump vuelve a ser presidente, no dejará de serlo nunca. Su idea es quedarse en el poder hasta que caiga muerto”. En ese sentido, De Niro coincidió con la actriz de Ghost: “Eso es todo. Ni siquiera lo admite ahora. Entonces, imagínese si realmente ganara las elecciones”.

La fuerte crítica de Whoopi Goldberg a Donald Trump

La reconocida actriz Whoopi Goldberg, una de las panelistas del programa The View, también es conocida por su postura crítica hacia Donald Trump. Esta semana, tuvo un cruce de palabras con el exmandatario, luego de que él publicara en sus redes sociales una supuesta declaración en la que ella aseguraba que se mudaría a Canadá en caso de que él ganara la presidencia.

En la transmisión del lunes 13 de mayo, Goldberg respondió a esa publicación que Trump compartió en su plataforma Truth Social, en la que se mostraba una imagen de Whoopi Goldberg, editada para parecer más grande, con la leyenda: “¡Seguro que esta vez me mudaré a Canadá!”. En respuesta a esa cita, el magnate escribió: “Canadá no te quiere Whoopi. Nadie te quiere”.

Frente a las cámaras, la actriz de 68 años respondió: “¿Saben por qué estoy un poco agitada? Ese señor tiene algo que decirme. Vio un meme, ya sabes quién vio un meme de que me iba del país. La gente siempre ve estos memes locos de que me iré del país si él ganara las elecciones. Alguien más pensó que me iba, estaba enviando sugerencias para que la gente ocupara mi lugar”.

“Miren, no voy a ir a ninguna parte”, enfatizó Goldberg con firmeza, ante los aplausos de la audiencia de The View. Por último, completó: “Y no es por la razón, pequeño copo de nieve, no es por la razón que crees. Dijo que nadie me quería. Cariño... ¿Sabes qué? No importaría si nadie aquí me quisiera. Pero sé dónde estaré porque tengo un contrato, así que estaré donde me quieren durante los próximos años”.

