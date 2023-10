escuchar

En el mes de abril, la noticia de que Robert De Niro se había convertido en padre a los 80 años sorprendió al mundo. El actor y su novia, Tiffany Chen, le dieron la bienvenida a la pequeña Gia Virginia, quien se convirtió en la séptima hija de la estrella y la razón por la cual tuvo que empezar desde cero con la ardua tarea de criar un bebé.

Sin embargo, en esta oportunidad, De Niro delegó algunas de las tareas más tediosas que involucran a la niña. “No se hace más fácil”, dijo durante una charla con The Guardian, en donde también admitió que hasta ahora todo “va bien”. “ Es lo que es. No pasa nada. Quiero decir, yo no hago el trabajo pesado. Estoy ahí, apoyo a mi novia, pero ella hace el trabajo y tenemos ayuda, que es muy importante ”, se explayó. Ante la pregunta de si disfruta de la paternidad, el actor respondió: “Por supuesto que sí”, añadiendo que disfruta “de todo”.

“ Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años, que con mis hijos adultos o que con mis nietos. Todo es diferente ”, continuó. “Bueno, no le hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, agregó.

Los hijos del actor van desde los seis meses a los 50 años. Junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, De Niro tiene a Drena, de 51 años, y a Raphael, de 46. En 1995, llegaron los gemelos Julian y Aaron, de 27, fruto de su amor con la modelo y actriz Toukie Smith. Tres años después, nació Elliot, de 24, y al tiempo su hija Helen Grace, de 11, a quienes tuvo con su exesposa, Grace Hightower.

En mayo, De Niro reveló que se había convertido en padre por séptima vez durante una entrevista con ET Canada, en donde hablaba de la paternidad y de su última película, Todo sobre mi padre. Tras confesar que cree “ser cariñoso con sus hijos”, la estrella contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tenés otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre querés hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no podés”, explicó.

Fue en ese instante que la entrevistadora, Brittnee Blair, le preguntó sobre sus seis hijos y él lanzó la bomba: “Siete, en realidad”, la corrigió, tomándola por sorpresa. Ante el notable asombro de la conductora, el intérprete reveló: “Acabo de tener un bebé”. Sin embargo, en ese momento, no quiso dar más detalles.

Gia De Niro, la hija de Robert de Niro y Tiffany Chen es persentada en CBS Mornings.

En junio, la beba tuvo su debut televisivo cuando en el programa CBS Mornings visitaron la residencia familiar. Durante la entrevista, Chen compartió una foto de su famosa pareja acurrucando a su beba, así como una dulce imagen de Gia recién nacida. También habló sobre cómo la llegada de la pequeña hizo que su rutina sea “más divertida”. Chen, que es instructora de artes marciales, contó además que recibe un gran apoyo por parte del actor en lo relacionado con los cuidados de la pequeña.

A pesar de la felicidad por la llegada de la pequeña Gia al hogar, De Niro y su familia atraviesan un difícil momento por la muerte del nieto del actor, Leandro, quien tenía tan solo 19 años. El joven fue encontrado sin signos vitales dentro de un departamento de la zona de Wall Street el domingo 2 de julio. En el lugar de su fallecimiento, la policía de Nueva York halló lo que parecían ser narcóticos y otras drogas. Según la hija mayor del actor de Taxi Driver, el adolescente ingirió pastillas mezcladas con fentanilo, sin saber que se trataba de una fatal combinación, como terminó confirmando la autopsia.

