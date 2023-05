A los 79 años, Robert De Niro sorprendió al anunciar que fue padre por séptima vez: “Acabo de tener un bebé”

escuchar

La noticia sorprendió al mundo entero: Robert De Niro acaba de convertirse nuevamente en padre, a los 79 años. El actor estaba en plena promoción de su nuevo film Mi papá es un peligro (que llega a los cines el próximo 25 de mayo) cuando reveló que su familia de seis se agrandó tras la llegada de un nuevo bebé.

El intérprete estaba hablando sobre la temática de su nuevo proyecto cuando hizo un paralelismo con su vida personal e hizo referencia a su rol como padre. Tras confesar que cree “ser cariñoso con sus hijos”, De Niro contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó De Niro sobre lo difícil pero necesario de poner límites en una charla con ET Canada.

Fue en ese instante que la entrevistadora, Brittnee Blair, le preguntó sobre sus seis hijos y él lanzó la bomba: “Siete, en realidad”, la corrigió, tomándola por sorpresa. Ante el notable asombro de la conductora, el intérprete reveló: “Acabo de tener un bebé” . Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre el recién nacido.

Casi como si nada hubiera pasado, el actor siguió hablando de la relación con sus hijos. “ Mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y el más pequeñito ahora… Eso veremos más adelante ”, bromeó en referencia a volver a ser padre casi pisando los 80.

Robert De Niro y su pareja, Tiffany Chen, en Buenos Aires, en 2022 DIGGZY/ JESAL / SplashNews.com - Splash News

Hasta el momento, el ganador del Oscar era padre de seis hijos. Junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, De Niro tiene a Drena, de 51 años, y a Raphael, de 46. En 1995, llegaron los gemelos Julian y Aaron, de 27, fruto de su amor con la modelo y actriz Toukie Smith. Tres años después, nació Elliot, de 24, y al tiempo su hija Helen Grace, de 11, a quienes tuvo con su exesposa, Grace Hightower.

En el último tiempo, De Niro se mostró muy enamorado de la profesora de artes marciales Tiffany Chen, a quien conoció cuando rodó el film Pasante de moda, en 2015, y ella era su instructora . El año pasado, esta mujer lo acompañó cuando el actor vino al país a grabar la serie Nada, junto a Luis Brandoni. Se estima que sería ella la madre de su séptimo hijo.

No es la primera vez que el actor habla de su rol como padre. Ya en 2020, confesó que siempre intenta incentivar a sus hijos y sus nietos a alcanzar sus sueños y encontrar su propio camino. “A mis hijos, les digo: ‘Si quieres ser actor o quieres hacer esto o aquello, está bien mientras seas feliz. Simplemente no te subestimes’”, le contó a People en una entrevista mientras aclaraba que siempre es importante esforzarse para conseguir lo que uno quiere: “Mi mensaje es claro: ‘Busca lo que realmente crees que es lo que quieres hacer. No tengas miedo’”, agregó.

Mi papá es un peligro

Si bien a lo largo de su extensa trayectoria ha demostrado su gran versatilidad actoral, la comedia es uno de los géneros que mejor le sienta a Robert De Niro. En este caso, el actor volverá a encarnar ese rol de suegro gracioso y disparatado en el film Mi papá es un peligro, una pieza dirigida por Laura Terruso y protagonizada por Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb y Kim Cattrall.

¿De qué trata? Sebastián (Maniscalco) le cuenta a su padre Salvo (De Niro), un inmigrante italiano chapado a la antigua, que tiene intenciones de pedirle matrimonio a su novia, Ellie (Bibb). Sin embargo, antes de dar su visto bueno, Salvo exige un fin de semana conjunto no sólo con la novia sino también con Tigger (Catrall), su madre, que es senadora de los Estados Unidos. El choque cultural es sencillamente inevitable.

Según Maniscalco, De Niro logró una versión perfecta de su papá Salvatore, de 73 años, quien estaba feliz de ser interpretado por semejante estrella. “Creo que realmente lo abofeteé cuando lo llamé y le dije que De Niro quería pasar un tiempo con él”, confesó el protagonista y guionista de este film, que pasó tres días con el actor y su padre verdadero en Oklahoma.

En cuanto a la brillante interpretación de De Niro, opinó: “Definitivamente tiene el matiz de mi padre, la actitud de mi padre. Realmente hizo un gran trabajo. Quiero decir, mi padre tiene acento y no suena como mi padre, pero definitivamente tiene la actitud”. Y el parecido es tal que enseguida bromeó: “Incluso haciendo la película, sentí que estaba pasando el rato con una segunda figura paterna”.

LA NACION

Temas Robert de Niro