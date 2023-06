Robert De Niro y un fuerte reclamo a la industria de Hollywood: “Jamás me volvieron a llamar”

escuchar

Muchas veces, en Hollywood no hay tiempo para segundas oportunidades. No importa cuantos éxitos tenga alguien bajo el brazo, la posibilidad de no alcanzar los objetivos esperados alcanza para que jamás haya una posibilidad de revancha. Y esto es justamente lo que lamenta Robert de Niro, uno de los nombres más importantes en la industria del cine, que no fue la excepción a esa regla.

En el año 1993, De Niro se animó a incursionar en la dirección de cine, y estrenó su ópera prima, un film de mafias titulado Una luz en el infierno. El largometraje era de una calidad notable, sin embargo, en materia de taquilla tuvo una performance por debajo de lo esperado , y eso alcanzó para que el actor no tenga muchas más oportunidades para sentarse en la silla de director. Con malestar, De Niro expresó: “Jamás me volvieron a llamar para que hiciera otra película”.

Robert De Niro AP

En el marco de la gala de cierre del Festival de Tribeca, el intérprete se refirió a su primera experiencia detrás de las cámaras. “Cuando una película genera mucho dinero, eso es grandioso, porque es una suerte de validación cuando mucha gente va a verla”, aseguró el actor de Taxi Driver en referencia a la industria, y a los resultados que se esperan de un título. Y en esa misma línea, luego comentó: “Pero al mismo tiempo, algunas cosas son reconocidas de determinadas maneras. Y hoy en día, yo aún recuerdo como disfruté hacer Una luz en el infierno, esa fue una gran experiencia que tuve la posibilidad de llevar adelante”. Y si bien De Niro realizó otro film en 2006 (El buen pastor), eso lo logró gracias a su propio impulso, y no porque lo convocaran para el proyecto.

Sobre el mismo tema, y en diálogo con el portal Page Six, De Niro recordó los nervios que le significaron dar el paso de la actuación a la dirección, y reveló que recibió el consejo de otros colegas que se encontraron en la misma posición: “Hay veces en las que solo tenés que dar el salto, y hacer las cosas paso a paso, día a día, y no más que eso”.

La paternidad a los 79

Robert De Niro junto a su pareja, Tiffany Chen ANGELA WEISS - AFP

En mayo de este año, la noticia sorprendió al mundo entero: Robert De Niro acababa de convertirse nuevamente en padre, a los 79 años. El actor estaba en plena promoción de su nuevo film Mi papá es un peligro, cuando reveló que su familia de seis se agrandó tras la llegada de un nuevo bebé.

El intérprete estaba hablando sobre la temática de su nuevo proyecto cuando hizo un paralelismo con su vida personal e hizo referencia a su rol como padre. Tras confesar que cree “ser cariñoso con sus hijos”, De Niro contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero a veces, simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó De Niro sobre lo difícil pero necesario de poner límites.

Robert De Niro GROSBY GROUP

Fue en ese instante que la entrevistadora, Brittnee Blair, le preguntó sobre sus seis hijos y él lanzó la bomba: “Siete, en realidad”, la corrigió, tomándola por sorpresa. Ante el notable asombro de la conductora, el intérprete reveló: “Acabo de tener un bebé”. Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre el recién nacido.

Casi como si nada hubiera pasado, el actor siguió hablando de la relación con sus hijos. “Mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene once años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y el más pequeñito ahora… Eso veremos más adelante”, bromeó en referencia a volver a ser padre casi pisando los 80.

LA NACION

Temas Robert de Niro