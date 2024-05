Robert De Niro celebró la condena al expresidente estadounidense Donald Trump: “Este es mi país y este tipo está loco y quiere destruirlo”

Escuchar

Hay artistas que tiemblan ante el fantasma de la cancelación y otros que andan por la vida diciendo lo que sienten, con la “impunidad” que les da el hecho de tener sobre sus espaldas una carrera construida a base de talento, compromiso e ideas claras. Este jueves, Robert De Niro dejó en claro una vez más que es parte del último grupo: cuando en medio de una entrevista le preguntaron su opinión sobre la reciente condena al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, el actor no se anduvo con rodeos.

En una decisión histórica, un jurado en un tribunal de Nueva York declaró este jueves culpable a Trump de conspirar para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder un romance para evitar un golpe político en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca. De esta manera, se convirtió en el primer exmandatario de aquel país en ser condenado por un delito. “ Creo que se hizo justicia ”, indicó el actor, cuando ya el fallo era conocido mundialmente y fue consultado sobre eso en la alfombra roja del estreno de su nueva película, Ezra.

“Esto es solo una parte del panorama general, así que quiero tener mucho cuidado”, aclaró, muy serio. Pero continuó hablando cuando se le consultó si consideraba que esta decisión de la Justicia podría afectar el resultado de las próximas elecciones, fue un paso más allá. “Creo que sí”, aventuró. “ Aún me parece increíble que las cosas hayan llegado a este punto. No quiero hablar porque estoy muy molesto por todo esto. Pero sí tengo la obligación de decir algo: este es mi país y este tipo quiere destruirlo. Está loco ”.

A pesar de su valentía a la hora de brindar su opinión sobre la situación política y social que atraviesa su país y sobre el empresario hotelero, De Niro admitió que teme por su seguridad. “Sí, pienso en eso. Y me enoja aún más. Tengo miedo de que me intimiden, pero si dejamos de hablar por eso, estamos perdidos”, indicó. Y aventuró: “La gente está harta y va a contraatacar. Eso no es lo que hacemos en este país”.

Más allá de que en el camino fue sumando motivos para diferenciarse de Trump, lo cierto es que ya desde antes de las elecciones presidenciales de 2016, el actor dejó en claro que no era una persona que le cayera muy bien. Desde ese momento, fue común escucharlo emitiendo críticas a la gestión de gobierno o a distintas actitudes del líder republicano, tanto en las entregas de premios como en entrevistas. De hecho, en algún momento dejó de lado la caballerosidad y confesó en un programa televisivo que le gustaría “darle un puñetazo en la cara” .

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Tony de 2018, De Niro emitió una corta frase sobre el escenario que trajo cola. “Que se joda Trump”, exclamó, y el mandatario recurrió a su cuenta de Twitter, la red social actualmente conocida como X, para dedicarle una catarata de mensajes. “Es un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo que ha recibido muchos golpes en la cabeza por parte de boxeadores reales en las películas”, lanzó en uno de ellos. Y remató: “Lo vi la otra noche y realmente creo que estaba borracho”.

Recientemente, mientras se realizaba el juicio, De Niro participó de una conferencia de prensa junto a otras personalidades frente a los tribunales y aseguró: “El hecho es que, aunque resulte absuelto, aunque el jurado no llegue a un acuerdo, o cualquier otra cosa que pueda suceder, él es culpable y todos lo sabemos. Nunca había visto a un tipo zafar de tantas cosas cuando todos sabemos que es responsable. El mundo entero lo sabe ”.

