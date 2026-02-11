Robert Wagner festejó sus 96 años junto a la hija de Natalie Wood, su exesposa misteriosamente fallecida en 1981

Robert Wagner cumplió 96 años rodeado de sus familiares y amigos y su hijastra, Natasha Gregson Wagner, compartió algunas de las postales del gran día en sus redes sociales. La mujer, de 55 años, publicó el homenaje a su padrastro apenas tres meses después de que se cumplieran 44 años de la misteriosa muerte de su abuela, Natalie Wood. La famosa actriz murió ahogada a los 43 años, en 1981 y su fallecimiento sigue, hasta el día de hoy, envuelto en un halo de misterio y versiones cruzadas.

En una de esas fotografías del festejo se lo puede ver a Wagner soplando las velas de dos tortas, rodeado de sus seres queridos. En otra, sonríe sentado sentado a la mesa de un restaurante, junto a su nieto Riley, de 19 años, hijo de su hija Katie Wagner, fruto de su matrimonio con otra de sus exesposas, Marion Marshall. Allí se lo ve con una gorra y un pañuelo de seda colorido alrededor de su cuello.

En otra fotografía, se le ve relajado en un sofá, mientras Natasha lo besa en la cabeza. También se compartió un mensaje en la cuenta de Instagram del actor: “Hola a todos... ¡Muchísimas gracias por contribuir a los deseos de cumpleaños! Sé que R. J. estará encantado y honrado cuando lea los mensajes".

Esta serie de publicaciones se produjo tres meses después del aniversario del fallecimiento de Wood, quien en 1981 fue encontrada sin vida en la costa de la Isla Catalina, en el sur de California.

Wood tuvo a Natasha con el productor de cine Richard Gregson, con quien se casó en 1969 y de quien se divorció 1972. Anteriormente, la actriz de Esplendor en la hierba había estado casada con Warner, desde 1957 hasta 1962, y una vez que se separó legalmente de Gregson, volvió a pasar por el registro civil junto a su colega. Ya llevaban dos años en esa “segunda vuelta” cuando nació Courtey, en 1974.

Wagner, por su parte, estuvo casado con Marshall entre 1963 y 1971, y ambos son padres de Katie. Actualmente, Wagner está casado con Jill St John; una ex chica Bond, con quien se casó en 1990, después de ocho años de noviazgo. En realidad, St John y Warner se conocieron en los años 50, y comenzaron una amistad de décadas que también incluyó a Wood hasta el momento de su muerte.

Según la historia oficial, Wood murió ahogada mientras intentaba sacar el bote de su barco para dirigirse a la costa de la Isla Catalina, en noviembre de 1981. Ella y Warner habían estado charlando y bebiendo con el coprotagonista de Natalie en Brainstorm, Christopher Walken. Según consignaron los dos actores, Wood se retiró a su camarote antes que ellos y su deceso se habría producido a la madrugada, mientras ellos dormían.

Su cuerpo fue descubierto al día siguiente y, en un primer momento, Wagner fue considerado por las autoridades como “persona de interés” en el caso, pero nunca llegó a ser arrestado.

La policía afirmó en su momento que Robert Wagner fue la última persona que vio con vida a Natalie Wood GETTY IMAGES

En ese momento, el forense dictaminó que su muerte fue un ahogamiento accidental, pero después de décadas de versiones y acusaciones encontradas, el caso se reabrió en 2011, y allí se estableció que el motivo de la muerte fue por “ahogamiento y otros factores indeterminados”, generando aun más dudas y controversias.

Finalmente, en 2022 el actor fue declarado oficialmente persona de interés, una figura que suele aplicarse a alguien que, sin ser necesariamente acusado o imputado formal, es relevante para el caso, ya sea porque tiene información valiosa o porque su relación con los hechos o involucrados lo convierte en sospechoso potencial.

Falta de certezas

Durante todo este tiempo, Natasha se mostró de su lado, defendiéndolo ferozmente de todas las acusaciones mediáticas y la versión que indica que fue él quien “orquestó” la muerte de su madre. “En su libro de 2020, More Than Love, An Intimate Portrait of My Mother, Natalie Wood escribió: “Nadie en mi mundo cuestionó el amor de mi padre por mi madre, ni su absoluta desesperación por su pérdida. Nunca podremos saber con total certeza cómo acabó mi madre en el agua”.

“Mi padre nunca habría hecho daño a mi madre, ni habría fallado en salvarla si hubiera sabido que estaba en peligro”, escribió Natasha, que tenía solo 11 años cuando murió su madre.

En diciembre, Wagner publicó una foto de su boda de 1957 con la actriz de Amor sin barreras y la acompañó con un sentido mensaje: “Hace 66 años, el 28 de diciembre de 1957, Natalie era mi novia y ahora mi esposa. Feliz aniversario, Nat. Más que amor”.