Rodrigo Tapari va a ser papá por segunda vez: "Es una bendición"

A días de terminar el 2020, los embarazos siguen sorprendiendo al mundo de la farándula. Este miércoles, Los ángeles de la mañana arrancó con un chimento enigmático que involucraba a un famoso participante de la pista del Cantando 2020. "En este caso el famoso de la pareja es él. Ella tiene que ver con el medio, pero apareció pocas veces. No es el primer hijo de la familia, tienen una hija adolescente", comentó Ángel de Brito sobre el embarazo de esta semana.

Mientras las angelitas lanzaban sus propias teorías, el conductor del ciclo dio más pistas: "Hay un embarazo en la pista del Cantando. El es talentoso", expresó. Y sin más preámbulos, repentinamente dio el nombre del futuro papá: "Quien va a ser papá es nada más y nada menos que Rodrigo Tapari. Le cayó la noticia justo en su cumpleaños", reveló ante la alegría de las panelistas.

Minutos después, el periodista presentó una nota con el protagonista, quien aseguró estar súper feliz con la noticia. "Hace unos días que estamos enterados y vamos contando de a poquito. Vamos a ser papás, estamos muy ilusionados porque Luciana tiene 13 años ya, hemos esperado mucho", comentó Tapari mientras confirmaba la primicia.

Y enseguida, hizo referencia a una lucha junto a su pareja Antonela hasta ahora desconocida. "Hemos pasado momentos muy difíciles también en la búsqueda y llegó un momento que dijimos que sea lo que Dios quiera y esto nos sorprendió porque fue en un año muy complicado para todos. Creo que es una forma de cerrar el año bien arriba, una bendición. Considero que esto ya lo tenía preparado Dios para nosotros", reflexionó sorprendido.

"Habíamos dejado de buscar porque nosotros tuvimos una pérdida. Después de que nació Luciana, a los cuatro años habíamos quedado embarazados y lamentablemente se perdió y nos costó mucho recuperarnos de esa situación. En un momento no venía y decidimos dejarlo en manos de Dios y nos sorprendió este año", agregó muy emocionado.

Tras contar que la que no está muy feliz con la noticia es su hija Lula, hizo un balance de lo positivo que fue este año a nivel personal y profesional. "Luciana no está muy contenta con la noticia, se acostumbro a ser la única. Igual creo que es una cuestión de tiempo. Este año se me dio la posibilidad de estar acá (en referencia al certamen de canto), después de tanta lucha y viene acompañado de esta bendición que es lo más importante para nosotros, nuestra familia", concluyó conmovido.