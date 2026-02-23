Shailene Woodley, Sterling K. Brown y Dan Fogelman hablan de los desafíos de Paradise en su segunda temporada

Parece el fin del mundo, pero no lo es. Entre las ruinas, todavía late algo reconocible. En tiempos en que la ficción postapocalíptica parece sugerir que el hombre es el lobo del hombre, Paradise insiste en una tesis distinta: incluso frente al colapso, el ser humano tiende a la cooperación antes que a la barbarie. La apuesta no es el cinismo, sino la decencia. Y el coraje.

Esa es la convicción que atraviesa Paradise. En una entrevista exclusiva con LA NACION, el creador de la serie, Dan Fogelman y las dos estrellas de la segunda temporada, Sterling K. Brown y Shailene Woodley, hablaron sobre esa mirada optimista.

Para Sterling K. Brown no hay rol demasiado pequeño ni medio fuera de su alcance. En cine pasó por producciones tan distintas como Pantera negra, Waves y Ficción estadounidense, que le valió una nominación al Oscar como actor de reparto. En televisión, participó en American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson, La maravillosa Sra. Maisel y This Is Us.

—Te movés con fluidez entre cine, TV y teatro. ¿Qué te entusiasma, y qué te asusta al aceptar un nuevo proyecto?

Sterling K. Brown. —Muchas cosas. Creo que cuando me asusto es cuando me digo: «Esto es lo que probablemente debería estar haciendo». Si cada vez que empezás algo sentís que ya lo tenés dominado, entonces probablemente no estés haciendo lo que deberías, ¿no? Siento que hay distintos aspectos de mi personalidad que anhelo compartir e incluso explorar, y diferentes personajes te dan esa oportunidad. Así que cualquier cosa que me asuste es lo que más me entusiasma hacer a continuación.

—¿Qué nuevas dimensiones de tu personalidad pudiste explorar con Xavier Collins, el protagonista de Paradise, en la segunda temporada?

Brown. —Al final de la primera temporada, él descubre que su esposa podría estar viva, así que decide dejar el búnker para buscarla. Ahí ves lo que alguien está dispuesto a hacer, o no, para cumplir los deseos de su corazón. Creo que la gente suele declarar lo que considera importante, pero después llega el momento de demostrar las cosas con hechos. Ahora él encuentra obstáculos y aliados en su camino. Me gusta su desarrollo porque es un hombre de principios: dice lo que va a hacer y sale a hacerlo.

Shailene Woodley en una imagen de la segunda temporada de Paradise Disney Latino

Contra los algoritmos

Shailene Woodley admite que no puede revelar mucho sobre Annie, su personaje en la segunda temporada de Paradise, otro sobreviviente del mundo post apocalíptico. “Puedo decir que ella es alguien a quien adoro. Es un personaje muy diferente a cualquier otro que haya interpretado. Tiene una gran fuerza y voluntad, pero es callada. Es un personaje silencioso y respeto mucho eso; no necesita ser la que más grita en la sala para decir lo más importante. Respeto sus valores y su personalidad”.

Como Annie, su personaje en Paradise, Woodley encarna una fortaleza silenciosa. Pero su propia carrera estuvo lejos del silencio. La actriz tenía apenas 20 años cuando coprotagonizó Los descendientes junto a George Clooney. Dos años después encabezó la franquicia Divergente y protagonizó Bajo la misma estrella. La exposición fue inmediata. El precio de la fama se hizo sentir.

Cuando se estrenó Divergente, la actriz decidió eliminar su cuenta de Instagram. “Todo lo que posteaba era para mis historias”, reconoció en 2023. “«Miren qué interesante que soy». Todo eso me dio asco. Somos narcisistas y las redes sociales se enfocan en eso”.

Shailene Woodley y Thomas Doherty en la premiere de Paradise, temporada 2, en Los Ángeles, el 18 de febrero pasado LISA O'CONNOR� - AFP�

Varios actores han reconocido que, en Hollywood, importa mucho cuántos seguidores tienen en sus redes sociales antes de ser contratados. Pero Shailene Woodley se mantiene crítica de la tiranía de los algoritmos y la cuantificación de los likes.

—En el festival de Venecia dijiste que vivimos en una era de falsedad dominada por las redes sociales, y remarcaste que es importante volver a mirarse a los ojos. ¿Qué significa ver una serie o una película en este contexto?

Shailene Woodley. —Bueno, yo todavía tengo una gran capacidad de atención, a pesar de que dicen que la atención en el mundo está disminuyendo. Me encanta sentarme y, aunque no lo hago seguido, tener la experiencia de ver una serie; si la descubro tarde, me gusta maratonearla. Puedo estar toda la noche, seis u ocho horas seguidas viendo algo. Y amo ir al cine porque escuchás las reacciones de los demás. Es esa experiencia compartida de ver algo que me parece gracioso. Quizás no me río a carcajadas, hasta que alguien al lado se ríe, y de repente me río. Si alguien llora, de pronto yo también lloro. Hay un intercambio comunal de sentimientos y energía en el cine que es muy especial. Rezo para que los cines sigan existiendo porque amo esa experiencia.

“¡Yo también!” interviene entusiasmado Brown. “Puedo estar solo viendo algo, pero salir y estar con gente viendo lo mismo es mágico. No tiene reemplazo”.

Sterling K. Brown y su esposa, Ryan Michelle Bathe, en la premiere se la serie en Los Ángeles LISA O'CONNOR� - AFP�

—¿Cuáles son sus recuerdos favoritos en una sala de cine?

Brown. —¡Tengo muchísimos recuerdos favoritos! Pero voy a nombrar una película en particular que fue enorme, porque la vi cuando tenía unos 18 años, una etapa formativa. Voy a separar lo que uno pueda pensar hoy sobre el cineasta de la película en sí. Como película, amé Corazón valiente. Verla en el cine fue increíble.

La actriz no puede contener la risa mientras intenta responder: “El mío es menos... sofisticado. Recuerdo ver Elf: El duende en el cine. ¡Es genial! Juro que el cine entero retumbó de risa durante una hora y media. Fue increíble. Ojalá vuelva a los cines”.

—Shailene, protagonizaste Misántropo, la película dirigida por Damián Szifrón, uno de los cineastas más talentosos de nuestro país. ¿Te gustaría volver a trabajar con él, o filmar una película en Argentina?

Woodley. —Amo a Damián. Me parece uno de los cineastas más brillantes de nuestra época y, sí, haría cualquier cosa con él, en cualquier momento, en cualquier lugar. Siempre.

“Todo el mundo me dice que tengo que viajar para allá”, acota su compañero de Paradise. “Iré a las canchas de polo... quizás juegue un poco. Es broma, no jugué al polo en mi vida (risas). Pero me encantaría ir de visita. Buenos Aires es algo que tengo pendiente en mi lista”.

La temporada 2 de Paradise se estrena este lunes 23 de febrero Disney Latino

Una visión optimista sobre el fin del mundo

Franquicias como The Last Of Us, Fallout y The Walking Dead capitalizaron, con éxito masivo, la fascinación contemporánea por el colapso. En un paisaje cultural saturado de distopías, Paradise decide mirar en otra dirección.

Dan Fogelman, creador y showrunner de Paradise, no tiene ningún interés en contar una historia pesimista sobre el espíritu humano, aún frente a catástrofes. Al contrario, cree que los escenarios apocalípticos sirven para mostrar lo mejor de los individuos.

—¿Qué ideas te interesaron explorar al trabajar en la segunda temporada de Paradise?

Dan Fogelman. —Nos interesaba salir del búnker y ver qué pasó con el mundo exterior. Queríamos contar una historia que fuera, dentro de todo, esperanzadora. Obviamente no tengo experiencia sobreviviendo a un apocalipsis, pero traté de pensar: ¿Qué me importaría a mí? ¿Cómo intentaría comportarme? ¿Cómo esperaría que el mundo reaccionara? Usás la imaginación y tratás de mantener intacta tu visión sobre los seres humanos. Quienes hacemos la serie tenemos una visión bastante positiva de la experiencia humana, aunque sea un show post apocalíptico con tipos malos con armas. Creemos que la gente realmente podría unirse de muchas formas si ocurriera lo peor. Lo vimos en la pandemia; la gente, los médicos y los bomberos ayudando. Creo que ante la calamidad, a veces la gente se une en lugar de desmoronarse, y esa es la historia que elegimos contar.

—Es muy interesante porque, en los últimos años, muchas historias de cine y TV han sido muy oscuras. Pero hablás de una visión positiva y esperanzadora. ¿Por qué creés que el público acepta esta nueva visión?

Fogelman. —Bueno, veremos si lo hacen (risas). No digo que el programa no tenga oscuridad; hay gente mala, hay pánico y gente que se porta mal tras un desastre. Pero creo que el ser humano promedio tiene madre, padre, hermanos, hijos... y al final del día todos intentamos ser buenas personas. La vida a veces lo hace difícil y tendemos a enfocarnos en lo grotesco, pero mi convicción es que la persona promedio es alguien decente que quiere a su familia. Espero que eso sea lo que atraiga a la audiencia: la conexión frente a la desconexión.

—¿Cómo es el proceso para escribir estos personajes que viven en “zonas grises” morales?

Fogelman. —De nuevo, creemos en la decencia. La gente no está sentada retorciéndose el bigote pensando cómo ser la persona más malvada del mundo. Tomemos a Sinatra, la multimillonaria que es nuestra “villana”: también es una madre que perdió a un hijo y ha intentado salvar a mucha gente, incluso haciendo cosas terribles. En la segunda temporada aprenderán más sobre ella y quizás sientan algo distinto al final. La gente mala ha ocupado mucho espacio en las noticias últimamente, pero el promedio no nace siendo un imbécil que solo quiere herir. Elijo creer en la capacidad de amor y conexión. Esa es nuestra brújula moral.

En un mundo acostumbrado a imaginar su propia caída, Paradise elige imaginar algo más difícil: que todavía podemos sostenernos unos a otros. Tal vez no sea el fin del mundo. Tal vez sea apenas una prueba.