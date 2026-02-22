Mirtha Legrand se reencontró con Jimena Monteverde y emocionó a todos: “Me hacés llorar”

Jimena Monteverde seguirá en el programa de Mirtha Legrand. La noticia, esperada por la gran diva de la televisión argentina, la dio la propia cocinera anoche cuando sobre el final del envío apareció de nuevo en el piso para presentar el postre. “Me hacés llorar”, confesó la conductora, mientras Monteverde contenía las lágrimas. Un rato antes, la Chiqui había realizado un duro descargo contra las autoridades de eltrece en relación al momentáneo alejamiento de la chef. “Fue prepotente que me la saquen”, disparó.

Un conflicto inesperado

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde, una dupla que vuelve al ruedo (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Todo comenzó hace dos semanas, cuando Legrand anunció que por un problema de agenda Jimena Monteverde ya no iba a ser la cocinera de sus clásicas cenas. Luego de que se conociera la noticia, la cocinera manifestó su tristeza por una decisión que incluso tomó por sorpresa a la propia Legran d. El conflicto se originó debido a la superposición de horarios entre las grabaciones del histórico programa y La cocina rebelde, el nuevo ciclo de eltrece que conduce la chef.

“Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso, la voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó la Chiqui al dar la noticia. Luego, compartió su malestar. “Nadie me explicó nada, es agotador”. Desde Intrusos, Paula Varela aportó más detalles sobre lo ocurrido: “Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó”, aseguró. El sábado pasado, Monteverde apareció, pero a través de un video grabado.

Jimena Monteverde arrancó su propio programa por eltrece (Fuente: eltrece)

“Aparentemente, a Mirtha no le informaron claramente que Jimena no iba a estar. Medio que se sorprendió un poco al aire”, explicó Adrián Pallares. El conductor leyó además un mensaje que la diva le envió, refiriéndose al tema, al portal PrimiciasYa, en el que dejó en evidencia su enojo: “No entiendo quién manejó esto, nadie me explicó nada”, reveló. Por ese motivo, la confirmación hoy de su regreso definitivo resultó inesperada.

Del reproche a la emoción

“Me parece que viene Jimena después”, anunció Legrand anoche luego del primer tramo del programa. “¡Qué lío que se armó!”, exclamó de inmediato. “Me dio tristeza, me dio pena, me dio lástima, porque llegué a conocerla y es realmente una persona encantadora”, dijo sobre su supuesta partida. “Es muy trabajadora, excelente profesional. Se paraba acá y hacíamos como un sketch corrido. Ella se reía, yo me reía, y me gustaba verla”, rememoró con algo de nostalgia en sus gestos. Enseguida, apuntó contra las autoridades del canal: “Me pareció que fue muy prepotente que me la sacaran, así que estoy enojada con el canal”, aseveró.

A la hora del postre, Mirtha anunció el regreso de la cocinera. “Tenemos a Jimena, que vuelve”, dijo y arrancó un aplauso al que se sumaron todos. Monteverde ingresó con el plato en la mano, besó a la Chiqui en la mejilla, le tomó las manos con cariño y enseguida comenzaron a aparecer las lágrimas en sus ojos. “Me hacés llorar”, confesó Legrand, también muy conmovida. “Vos también, Mirtha”, devolvió Monteverde.

“Fue tan escandaloso todo lo que han hecho, todo lo que han dicho”, explicó la conductora. “Para mi es un orgullo estar en esta mesa, estoy muy feliz de estar con vos y que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa”, reaccionó entre sollozos la chef. “Tus palabras no las dice cualquiera en este medio, solamente la número uno se juega por su equipo”, le agradeció. Curiosa, Mirtha intentó salir del paso y le preguntó a Jimena qué había cocinado en su programa. “Unas salchichas envueltas”, soltó Monteverde, y se le escapó una risa por la simpleza del plato. “Bueno, todo no se puede, Mirtha”, se atajó.

“¿A vos no te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro”, quiso saber la diva. “Sí, la verdad que sí”, coincidió Jimena. “Pero bueno, Mirtha, sos la número uno”, intentó seguir, pero la Chiqui la interrumpió. “No me digas más ´la número uno´ porque la Giménez se va a enojar’”, bromeó. “Ella es una número uno de verdad”. Por último, dio por tierra con el rumor que corrió y que indicaba que todo fue un “boicot” en su contra. “¿Quién me va a hacer un boicot?”, se preguntó. “Con tal de vender. Hoy en día por un punto de rating la gente hace cualquier cosa”, completó.

Antes de despedir a la cocinera, Legrand le preguntó si iba a volver. “A partir de hoy y para siempre”, confirmó Monteverde. “Se arregló, se arregló”, festejó Mirtha. “Por vos, lo que sea”, cerró la chef, le tiró un beso a Mirtha y se fue.