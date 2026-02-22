La noche de Mirtha: del brillante look de la Chiqui en la previa a su cumpleaños 99 a sus consejos para mantenerse espléndida

Mirtha Legrand decidió despedir sus 98 años en la televisión a puro brillo: la gran diva argentina lució un impactante look en blanco y negro y no dudó en compartir sus secretos cuando le preguntaron cómo logró llegar a los 99. “Es un milagro”, confesó.

A las 21.30 puntual, la conductora apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo y agradeció con una amplia sonrisa la ovación que le regalaron los presentes. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a mostrar el diseño elegido para la ocasión.

“Miren qué divino lo que tengo puesto hoy. Es un conjunto negro y blanco bordado con cristales, canutillos y perlas. Es de Claudio Cosano”, describió. Luego mostró a cámara los anillos, las pulseras y los aros, todo combinado a la perfección, y mostró su piel, radiante. Luego de varios agradecimientos y un breve corte, la Chiqui recibió en su mesa al periodista Diego Sehinkman, al escritor Jorge Asís y a los actores y humoristas Dalia Gutmann y Martín “Campi” Campilongo.

Los secretos de la Chiqui

“¿Te gusta que vas a cumplir esa edad?”, le preguntó Sehinkman a Legrand luego de que la conductora compartiera cómo se prepara para las grabaciones de su programa. “Llegar a esta edad es un milagro”, confió, seria. “Mi médico, que es el doctor Guillermo Semeniuk, siempre me dice ‘Usted es una persona sana’”, agregó, y se confesó “haragana” cuando Campi comentó que el trabajo es otro de los factores que hicieron que goce de buena salud.

La Noche de Mirtha StoryLab

“Lo que el país quiere saber: ¿hay alguna rutina?”, insistió Gutmann. “Ninguna, nada”, aclaró la Chiqui, y desconcertó a la humorista, que comenzó a enumerar actividades como el yoga, la terapia o los ejercicios. “Hago kinesiología dos veces por semana”, recordó. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, sumó con gracia. También descartó la meditación: “No sé cómo se hace”. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo”, redondeó. “Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”.

Antes de cambiar de tema, y ante la persistencia de las dudas de sus invitados de la noche, Mirtha confesó: “Yo como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día pero con la radio puesta”, reveló. “¿Y con pastillas dormís?”, consultó Campi. “No, no, jamás. No tomo mate. Siempre pienso ‘voy a empezar’, hace más de 40 años que lo digo pero ya estoy grande”.

Un gran festejo para los 99

Mirtha en uno de sus cumpleaños junto a su hija Marcela, quien volverá a ser afitriona Gerardo Viercovich

La gran diva argentina está por cumplir años y es una fecha que la tiene muy movilizada. El 23 de febrero celebra sus 99 años y los festejará rodeada de su familia y sus amigos de siempre. Según pudo saber LA NACION, la organización comenzó semanas atrás, cuando estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Desde allí, la conductora analizó distintas posibilidades: realizar un gran festejo en la casa que tiene en el country Golf Club Argentino, en la localidad de Pilar; o en la casa de Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque. La opción elegida fue, una vez más, la casona de su hija en Capital Federal.

Con esta premisa, se puso manos a la obra con la organización. Ramiro Arzuaga, quien conoce a la perfección el inmueble, comenzó a planificar toda la ambientación. Hace 10 años que está a cargo de los cumpleaños de la Chiqui. Él mismo se encarga de cada detalle, hasta la última flor. Claro que siempre lo hace bajo la supervisión y según el gusto de la agasajada. En tanto, el menú estará a cargo de la exclusiva empresa Schuster Catering, la elegida por la diva en los últimos años también.

En 2024, Susana Giménez sorprendió a Mirtha Legrand al dar el presente en su festejo. En la foto, Mirtha, Susana y Ramiro Arzuaga gentileza

En cuanto a la lista de invitados, la integran entre 40 y 50 personas de su entorno, entre quienes se destacan algunas figuras del ambiente como Susana Giménez, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri y Héctor Vidal Rivas, entre otros. Además, claro, de su familia: su hija Marcela Tinayre, que oficiará de anfitriona, sus nietos Juana y Nacho Viale -con sus respectivas parejas-, Rocco Gastaldi y sus bisnietos Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela (los tres hijos de Juana).