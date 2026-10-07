Rolando Barbano confirmó sus planes de casamiento con Marina Calabró, pero reveló el obstáculo que frena la boda

Rolando Barbano contó cuáles son sus planes de futuro junto a Marina Calabró y reveló su intención de pedirle casamiento formalmente a la periodista, aunque todavía no habría definido ni cuándo ni cómo será el momento en que le haga la propuesta. Sin embargo, aclaró que ya recibió el “sí” por parte de la conductora.

El periodista contó que la pareja ya piensa en dar el paso y que busca la manera de hacerlo realidad en cuanto se den ciertas circunstancias que estarían acomodando. “Yo me quiero casar con Marina y ella me dijo que sí”, aseguró el comunicador en diálogo con el programa Puro Show (eltrece), despejando las incógnitas que surgieron en los últimos días alrededor de la pareja.

Aunque el casamiento todavía no tiene fecha y la propuesta formal no ocurrió, se trata de un tema que ambos conversaron. Barbano incluso reconoció: “Vengo pensando en la propuesta, la estoy trabajando para encontrar el momento. Me gustaría que sea algo especial y sorprenderla”, afirmó.

Marina Calabró y Rolando Barbano cumplen dos años juntos instagram.com/rbarbano_

“¡Ya tienen lugar para casarse!”

La posibilidad de boda comenzó a circular después de una publicación de Gabriel Oliveri, director de marketing y comunicación del Four Seasons Buenos Aires, tras ver a la pareja disfrutando de una noche en el hotel. “Rolo, ¿hubo pedido de mano? ¡Ya tienen lugar para casarse!”, escribió en una publicación en las redes sociales.

Tras ello, Calabró fue consultada por el comentario y jugó al despiste: “Vi que puso Gabi Oliveri algo del casorio, pero eso son todos los delirios de Gabi. No hubo propuesta, pero ya los sorprenderé. Siempre lo charlamos, pero por ahora no hay nada”.

“Es una historia muy feliz”

Barbano también habló con un cronista de Puro Show y coincidió al señalar que todavía no hay una fecha cercana para la celebración. “Tenemos el plan de casarnos, pero no ya. Todavía no hubo propuesta”, apuntó, después de aclarar que su noviazgo con Calabró “es una historia muy feliz, que sigue viento en popa” y por la que ambos se sienten ”muy contentos".

Sobre la pedida de mano, Barbano profundizó: “Si la pregunta viene por cuándo, no sé. Voy a comprometer más a Gabi Oliveri porque casi que ofreció el hotel para la fiesta, con lo cual yo dije: ‘si ya tenemos el salón, nos ahorramos mucho’, pero fue de buena onda, porque fuimos a comer con Marina y siempre tenemos la fantasía de casarnos”.

Tras ello, el periodista no dejó lugar a dudas: “Yo me quiero casar con Marina y me ha dicho que sí, pero no por ahora. Nos falta la propuesta, Marina siempre me hace el chiste de: ‘vos todavía no me propusiste nada’, y yo vengo pensando cuándo y dónde. Lo estoy pensando, trabajando, para encontrar el momento, la situación”, adelantó.

El principal obstáculo para casarse

El periodista también se refirió a los condicionantes que, por el momento, impiden que la boda pueda celebrarse a corto plazo. La principal cuestión pendiente es la convivencia y la necesidad de encontrar una dinámica para ensamblar a sus respectivas familias. “Los dos pensamos lo mismo: ‘nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir’, que eso por ahora es un obstáculo, porque Marina vive con su hija y yo, si bien no vivo toda la semana con mis hijos, tengo dos hijos chiquitos, así como que tengo una situación en que no me imagino cómo sería todos juntos en la misma casa”, explicó.

Barbano dejó en claro que se trata de una situación que requiere tiempo. Mientras ese momento no llega, la pareja encontró una fórmula intermedia para compartir sus rutinas. “Dormimos juntos casi todas las noches, aunque no tenemos todavía una convivencia formal. Estamos todavía en el período de llevar ropa de un lado a otro”, contó Barbano.

Con el anuncio de casamiento, la pareja sigue dando pasos a la hora de afianzar su vínculo, que ya suma dos años de relación, a pesar de haber protagonizado un comienzo que estuvo marcado por algunas idas y vueltas y un período de separación.