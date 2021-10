¿Romance en puerta? Luciano Castro fue visto a los besos con Flor Vigna

“Tenemos un martes… Se van a quedar mudos”, lanzó Ángel De Brito ni bien comenzó su programa Los ángeles de la mañana. Tras anunciar los temas del día, el conductor hizo referencia a la bomba del día, un romance entre dos famosos que, según el periodista, va a dar que hablar.

“Maite, que está coleccionando romances por la calle... En dos semanas contó cinco y ahora tiene el sexto. Este es el mejor de todos porque son dos potencias juntas. Él es famosísimo, ella es famosísima. No se los imaginan juntos ni de casualidad”, agregó sembrando expectativa en el estudio.

Enseguida, Yanina Latorre preguntó si se trataba de un romance o era tan sólo un touch and go, ante lo cual Peñoñori fue contundente: “Están enganchados. Van para todos lados juntos, ya se muestran”, explicó mientras daba más detalles: “ Se los vio en el gimnasio, a los besos ”.

Tras aclarar que los dos entrenan mucho, el conductor ayudó a su panelista con la información y contó que el protagonista en cuestión es actor y salió con muchas famosas. Además, aclaró que está recientemente separado, pista que le permitió adivinar su identidad a varias de sus panelistas. En cuanto a ella, De Brito aseguró que también salió con famosos y remarcó que es mediática y talentosa. “Estuvo en el Bailando”, expresó al tiempo que la dueña de la primicia agregó que hace poco ella había sido noticia por algo laboral.

“Es bomba. Esto no hay quien lo supere este año”, fue la reacción de Pía Shaw al ver de quienes se trataba. Ante las preguntas de la panelista, el periodista siguió dando data y aseguró que tenía fotos que probaban todo lo que estaban contando. Sin embargo, y ante la intriga de todo el equipo, el conductor decidió terminar con el misterio y autorizó a su compañera a develar la incógnita. “Él es Luciano Castro, ella es Flor Vigna”, reveló Peñoñori, finalmente.

Ante la sorpresa de las “angelitas”, la rubia dio pruebas contundentes de este nuevo affaire: “Se los vio en un gimnasio que da al río, cerca de Vicente López. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente. En redes sociales no se siguen, así que no dejaron rastros por ahí. El viernes se fueron en la camioneta de él y ayer estuvieron a los besos en el gym”, relató.

Al mostrar las imágenes, la panelista contó detalles de esa foto donde se lo ve al galán junto a su camioneta. Sin embargo, la chica que lo acompaña no se identifica fácilmente, de hecho fueron sus zapatillas (que son las mismas que usa la bailarina para entrenar) las que revelaron su identidad. “Él la dejó tipo 11 de la mañana en Chacarita”, señaló la movilera, explicando la fotografía.

Su discurso fue inmediatamente interrumpido por Pía Shaw, quien le escribió a Sabrina Rojas para ver si estaba al tanto de esta nueva relación. Tras asegurar que la actriz no sabe absolutamente nada, leyó sus textuales palabras: “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, dijo la ex de Castro, quien se encuentra viviendo uyn romance con El Tucu López.