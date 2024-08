La polémica advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani

Escuchar

Desde que desembarcó en el medio, Sabrina Rojas nunca tuvo inconvenientes en decir lo que piensa, algo que en el último tiempo hizo varias veces, sobre todo si de su ex se trata. En las últimas horas, le hizo una polémica advertencia a Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro, y no pasó desapercibida.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani Archivo

Este miércoles en Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich hizo su clásico segmento de “Los escandalones” y mostró un clip de la noche anterior en el que la conductora de Pasó en América (América TV) le avisó a la intérprete de María Brunetta en Educando a Nina (Telefe) que tuviera cuidado con su novio, a quien tildó de infiel, en referencia a Luciano Castro.

En el video, se lo puede ver a Tartu decir que “Luciano es el picaflor rey”. Al escuchar a su compañero de conducción, la rubia lanzó, sin rodeos: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”.

Pero eso no fue todo. Sin pelos en la lengua, agregó: “Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”.

Sin embargo, esta no fue la única declaración que dejó a más de uno boquiabierto. Es que este lunes 29 de julio, la conductora pasó por Desayuno americano (América TV) y se refirió a la relación que tiene con el padre de Esperanza y Fausto, los dos hijos que tienen en común.

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro (Foto: Instagram @rojassasi / Archivo)

Pese a que tiene un excelente vínculo como familia, en varias oportunidades dejó en claro que no le gustaría volver a estar en pareja con el actor. “¿Lo soltaste a Luciano?”, le preguntó Pamela David, en referencia a todos los que dicen que la actriz sigue hablando de él porque todavía no pudo superar la separación.

“Es muy difícil de explicar. Me chupa un huevo que me digan tóxica porque hay mucho que explicar y no me interesa. Pero creo que en un punto ninguno de los dos nos soltamos. A veces uno intenta soltar, pero la otra persona se aferra a vos en distintas situaciones como familia. Nos resolvemos cosas que también él podría pedirle a una novia o un amigo, pero recurre a mí para que lo resuelva”, dijo sin vueltas, al tiempo que aclaró que solo sostiene con él la relación por sus hijos. “Él no me gusta más”, aclaró.

Poco conforme con la respuesta, la esposa de Daniel Vila repreguntó: Pero, ¿volverías con Luciano, pasado el tiempo?”. Decidida, Sabrina contestó: “Te juro que no. Lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida. Ya está, ya lo viví durante 12 años, ya hice lo mejor que pude, lo traté de mejorar. Hay veces que uno tiene que modificar cosas que no están buenas. Yo creo que me crucé en su vida para hacerle valorar otras cosas”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro (Foto: Instagram @rojassasi)

Cabe recordar que Castro y Rojas confirmaron su ruptura en 2021, tras 12 años de relación. Luego de varios meses de la separación, la modelo habló con Ángel de Brito y explicó el principal motivo de la decisión. “La pandemia primero hizo que nos reencontremos mucho, pero después se dilató todo demasiado. Estuvimos mucho dentro de casa. Quizá tenía que suceder para que esto termine, quizá en la rutina no hubiéramos visto ciertas cosas”, se sinceró.

