Ronnie Arias reveló intimidades del romance entre Juan Castro y Ricky Martin

Ronnie Arias dio detalles del apasionado romance que habrían vivido Juan Castro y Ricky Martin

Ricky Martin está en la Argentina, y desde que pisó el país causa furor. Primero sorprendió con su show en Córdoba, después conmovió al salir a saludar a sus fans en la puerta del hotel en Buenos Aires, y ahora, la agitación que genera la presencia del artista boricua llevó a revivir una vieja historia: el romance que habría mantenido, en el mayor de los secretos, con el periodista Juan Castro.

Entrevistado en Los ángeles de la mañana, Ronnie Arias, íntimo amigo del fallecido conductor de Kaos en la Ciudad, habló sobre la apasionada relación entre el cantante y el argentino. "Fue hace muchos años, yo ni siquiera era una celebritie... Estaba en E! Entertainment y Juan estaba dando sus primeros pasos dentro de la televisión. Fue un flechazo. Yo no los presenté, pero fui testigo de un par de salidas de ellos y cubrí la entrada a algunos hoteles", reveló.

"Yo siempre digo que para mí Ricky estaba más enamorado de Juan que al revés. Es que era imposible no enamorarse de él, Juan era un hombre que emanaba energía pura", agregó sobre su amigo, que falleció en el 2004. "Ellos se escondían. A Ricky lo metíamos en el baúl del auto al hotel", agregó entre risas, sobre la logística que hacían en cada encuentro.

A pesar de lo apasionado que era el romance, la relación nunca prosperó. "Yo creo que era una relación a distancia, nada a largo plazo. Venía Ricky, se veían. Juan viajaba, se veían en Miami. Era un touch and go, nunca fueron pareja", afirmó Ronnie, que no quiso dar detalles íntimos. "Yo soy muy calladito para eso. Sí puedo contar que se depilaban ¡Juan se sacaba todo! Innecesario el dato, ¿no?", finalizó.

Este jueves, Ricky Martin se presentará en el Movistar Arena a las 21, y repetirá viernes y sábado. Allí, como viene ocurriendo en cada una de las plazas en las que aterriza el Movimiento Tour, el músico brindará un show de una hora y media en el que repasará algunas de sus más festejadas baladas (como "Fuego de noche, nieve de día", "Vuelve", "Fuego contra fuego") y, por supuesto, pondrá a bailar a todos con clásicos como "María", "La copa de la vida" y "Vente pa'ca".