La historia detrás de la mansión de Beverly Hills en la que vivió Ricky Martin

Imagínate vivir en una casa que no solo está en Beverly Hills, sino que además tiene historia, lujo y una conexión directa con el mundo de la música y el cine. Sí, no es un sueño: esa mansión existe, y hace poco volvió al mercado inmobiliario en California. ¿La particularidad? Durante varios años, Ricky Martin la llamó “hogar”.

Hoy la propiedad está nuevamente a la venta y, aunque es el tipo de residencia que uno solo ve en revistas o películas, existe la posibilidad real de que alguien la compre. Pero te aviso desde ya… el precio no es para cualquiera. Cuando te diga cuánto cuesta, probablemente vas a entender por qué no está al alcance de todos los bolsillos.

No es solo su ubicación en una de las zonas más codiciadas de Los Ángeles lo que llama la atención. Esta residencia tiene un pasado cargado de nombres importantes del espectáculo. Y eso, sumado a sus impresionantes comodidades, la convierte en un verdadero objeto de deseo dentro del mundo de las propiedades de lujo.

Quienes han tenido el privilegio de vivir entre sus muros no son simples celebridades: son íconos. Desde Ricky Martin, que residió allí en su etapa de mayor fama, hasta leyendas del cine como Michael Caine y la familia de Doris Day, esta mansión ha sido testigo de momentos únicos, tanto personales como profesionales.

La mansión en la que vivió Ricky Martin se encuentra en Beverly Hills

Así que si sos fan de las grandes historias, los espacios elegantes y los lugares con alma, sigue leyendo. Porque esta no es solo una casa; es un pedazo de Hollywood y de la vida de una superestrella latina.

El paso de Ricky Martin por la mansión

Fue en 2006 cuando Ricky Martin, uno de los artistas más reconocidos de la música latina, vendió esta residencia a sus actuales propietarios. En ese entonces, el cantante ya había alcanzado la fama global gracias a éxitos como “Livin’ la Vida Loca” o “La copa de la vida”. Vivir en Beverly Hills era casi un requisito para quien estaba en la cima del entretenimiento.

Y aunque ya han pasado varios años desde que dejó la propiedad, su huella aún permanece. Muchos fans recuerdan que fue ahí donde el cantante disfrutó de una etapa muy activa de su carrera y también de momentos más personales, fuera del foco mediático.

Una propiedad con historia de Hollywood

Uno de los mayores atractivos de esta mansión es su conexión directa con otras celebridades. Antes de Ricky, fue habitada por el reconocido actor inglés Michael Caine, y también perteneció a la familia de Doris Day, un ícono de la época dorada del cine estadounidense.

La propiedad fue habitada por el reconocido actor inglés Michael Caine

Estas referencias no son casualidad: la casa ha sido considerada por años como una finca legendaria dentro de Beverly Hills, según los expertos inmobiliarios que la promueven. Está ubicada tras portones altos, a los que se accede por un camino arbolado y sinuoso, lo que garantiza una privacidad total. Y eso, para los famosos, eso siempre ha sido clave.

¿Cómo es la mansión?

Desde el momento en que uno pisa el terreno, se nota que no es una casa común. El espacio exterior es impresionante: estacionamiento para más de 20 vehículos, canchas de tenis, zona de juegos infantiles, una lujosa casa de huéspedes, jardines, huertas y una enorme pileta con spa. Todo perfectamente integrado para ofrecer una experiencia de vida cómoda y exclusiva.

La casa principal, por su parte, incluye seis habitaciones, 12 baños, varias salas, comedor, cocina equipada, áreas de lavandería y más. Todo decorado con un estilo que mezcla lo clásico con lo moderno, y con una distribución pensada para la vida familiar, pero sin perder ese toque sofisticado que uno espera de una propiedad de este nivel.

La propiedad tiene seis habitaciones y 12 baños

Así es por dentro la mansión que perteneció a Ricky Martin y ahora está en venta

Después de Ricky Martin, la propiedad pasó a manos de una compañía de responsabilidad limitada relacionada con Michael Smith, CEO de la exportadora de gas natural Freeport LNG, y su esposa. Desde entonces, la casa ha sido cuidada y mantenida en excelentes condiciones, lo que también la hace especialmente atractiva para quien esté buscando mudarse sin necesidad de hacer renovaciones.

La mansión está publicada en la página oficial de Compass, una de las agencias inmobiliarias más reconocidas de EEUU en el segmento de lujo.

¿Cuánto cuesta?

Después de pasar por las manos de varios famosos y de figurar como una joya dentro del mercado de lujo en Beverly Hills, esta mansión volvió a ponerse a la venta, pero con una sorpresa. Y es que, aunque originalmente había sido listada en unos altísimos US$75 millones, el precio actual ha sido rebajado de manera considerable para captar más interesados. Lo que nadie esperaba era que el nuevo valor se colocara en US$49.9 millones, una cifra que sigue siendo impresionante, pero mucho más “accesible” dentro del segmento de propiedades premium.

La mansión que alguna vez fue de Ricky Martin tiene una amplia sala de cine

La decisión de reducir casi US$25 millones no solo habla de una estrategia comercial, sino también del interés que hay por cerrar un trato pronto. Y no es para menos: la propiedad lo tiene todo, desde historia y privacidad hasta comodidades de primer nivel. Es el tipo de casa que no solo se compra con dinero, sino también con un gusto por el estilo de vida que ofrece Beverly Hills. ¿Es una locura o una oportunidad única? Todo depende desde dónde lo mires y de cuánto tengas en el banco.