La pareja que contrató a Ricky Martin, Enrique Iglesias y Marc Anthony para su fiesta de compromiso
La mega fiesta se llevará a cabo en un hotel y asistirán importantes invitados internacionales; todos los detalles
Tres de las figuras más relevantes de la industria musical latina coincidirán este fin de semana en un mismo escenario, pero no se trata de una gira internacional ni de una entrega de premios. Ricky Martin, Marc Anthony y Enrique Iglesias ofrecerán presentaciones privadas en Puerto Rico durante una celebración de alto perfil en la zona metropolitana de la isla.
Según información revelada por El Nuevo Día, los artistas fueron contratados para amenizar la fiesta de compromiso entre Thomas Henry y Elena Álvarez Westwood. La celebración, que requirió una logística compleja, reunirá a cerca de 1.000 invitados.
Además, el evento destaca no solo por su oferta musical, sino por la magnitud de la inversión, que asciende a varios millones de dólares. La actividad ocupará múltiples espacios de un icónico hotel del área metropolitana, además de requerir capacidad en otros alojamientos turísticos cercanos para atender la demanda del evento.
¿Quién es la pareja que contrató a Ricky Martin para su compromiso?
Los anfitriones del festejo son figuras reconocidas en sus respectivos campos. Elena Álvarez Westwood es una radióloga oriunda de Ponce, especialista en imágenes de seno.
Por su parte, Thomas Henry es un prominente abogado de Texas, propietario de un bufete especializado en responsabilidad civil y derecho de daños. Henry reside en Puerto Rico desde hace seis años y es beneficiario de la Ley 60, un estatuto que ofrece incentivos contributivos a nuevos residentes e inversionistas en la isla.
Previo a la celebración, el abogado compartió en redes sociales imágenes de su estancia en Puerto Rico, donde se lo vio en distintos restaurantes y en compañía de figuras locales del ámbito empresarial y del entretenimiento, como el productor de espectáculos Paco López y el dueño de Coca-Cola, Alberto de la Cruz.
Por Luisa Fernanda Gutiérrez Henao
