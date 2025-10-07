Uno de los hijos de Ricky Martin debuta en el escenario y muestra sus habilidades en el baile

Ricky Martin ofreció un show el pasado 4 de octubre en Santiago de Chile, en el Claro Arena. El intérprete puertorriqueño sorprendió al público con la presencia de su hijo Valentino, quien debutó en el escenario y dejó ver sus habilidades en el baile.

Valentino, hijo de Ricky Martin, muestra su talento en el baile

Tino, como le llaman de cariño a Valentino Martin, estuvo presente en el concierto de su padre, Ricky Martin, en Santiago de Chile y realizó una audaz acrobacia que quedó registrada en un video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram, informó People.

Valentino debuta como bailarín junto a su padre Ricky Martin

Junto al video, escribió: “Ok, pues esto pasó”. Las imágenes se difundieron rápidamente, ya que capturaron el momento espectacular que protagonizó junto a su padre.

El cantante expresó su orgullo durante la presentación y dejó un mensaje en la publicación de Tino: “Te amo, hijo”, escribió junto al video en el que se ve al joven ejecutar un salto en medio de la coreografía.

En las imágenes se aprecia a Ricky Martin cederle el escenario a su hijo, quien ejecuta piruetas de baile y una pequeña coreografía, lo que demuestra el esfuerzo que dedica a los ensayos y al mantenimiento de su forma física, señaló Hola!.

Tino muestra intereses el mundo artístico y deja ver que sigue los pasos de su padre (Instagram/@tino_mart1n)

Al parecer, el cantante puertorriqueño inspiró a Valentino con su disciplina en el gimnasio, ya que el adolescente comparte fotos sobre su progreso físico, resultado de sus rutinas de ejercicio.

Los fanáticos del cantante y de Valentino también dejaron comentarios en las redes del adolescente, donde mostraron entusiasmo por el talento del joven y los buenos hábitos que cultivó con el tiempo.

Entre ellos se destacan: “Qué orgullo estar en la tarima con tu papá”, “Tu hijo es asombroso, ha trabajado muy duro, felicidades por ser un papá ejemplar”, “Lo que se hereda no se hurta” y “Me alegro Tino de que pudieras demostrar tu baile y el arte que llevas en las venas”.

Valentino Martin muestra en sus redes sociales sus destrezas como bailarín (Instagram/@tino_mart1n)

No es la primera vez que Tino sorprende a sus seguidores al bailar junto a su padre. En varias ocasiones ha compartido videos con el cantante y, junto a su hermano, ha subido al escenario en diferentes conciertos para acompañarlo.

Valentino posee una personalidad muy particular y refleja que el ritmo latino corre por sus venas. Además, mantiene una fuerte presencia en TikTok, donde comparte coreografías con sus fanáticos, destacó Telemundo.

Quién es Valentino Martin

Valentino, más conocido como ‘Tino’, es uno de los mellizos de Ricky Martin. El joven tiene 17 años y ya exhibe su faceta artística y creativa. Su otro hijo, Matteo, mantiene un perfil más reservado y se aleja de los medios, según informó Hola!.

El cantante comparte tiempo con sus hijos, Matteo y Valentino (Instagram/@ricky_martin)

El adolescente mantiene una presencia activa en sus redes sociales, donde comparte fotografías y videos de su vida cotidiana con más de 90 mil seguidores. Entre sus pasiones se encuentran el baile, en el que demuestra un estilo propio, y la cultura japonesa, que también despierta su interés.

Quiénes son los hijos de Ricky Martin

El artista tiene cuatro hijos. Los primeros en llegar fueron los mellizos Matteo y Valentino, actualmente de 17 años, nacidos por gestación subrogada en 2008. Ricky eligió los nombres de sus hijos por su significado: Matteo significa “regalo de Dios” y Valentino quiere decir “valiente”.

Ricky Martin con sus hijos más pequeños, Lucía y Renn (Instagram/@ricky_martin)

De su relación con el artista plástico Jwan Yosef, ambos tienen en común dos hijos más: Lucía y Renn, de 6 y 5 años, respectivamente. Lucía nació el 24 de diciembre de 2018, que coincidió con el cumpleaños del cantante Ricky Martin, y Renn llegó en octubre de 2019.

Ambos pequeños nacieron mediante gestación subrogada, y el cantante comparte la custodia con su exesposo Jwan Yosef, con quien estuvo casado entre 2017 y 2023, según Us Weekly.