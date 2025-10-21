Rosalía, entre el fastidio por un “fallo humano” y un momento de caos en el centro de Madrid: “¡Se han adelantado!"

El nuevo disco de Rosalía se llama Lux y se publica el 7 de noviembre. Primero se anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) y luego con carteles en una concentración en la madrileña Plaza de Callao donde estuvo presente la artista catalana, de 33 años. Esta última se convirtió en una suerte de campo de juegos, donde un coche conducido por la cantante intentaba avanzar entre un gran atasco. Al final, Rosalía tuvo que bajar del auto y correr por la Gran Vía hasta alcanzar la puerta de un hotel. La gente la seguía y la agarraba.

Rosalía, a bordo de un auto blanco por la Gran Vía madrileña Juanjo Martín - EFE

Mientras todos los medios daban la noticia del lanzamiento del álbum haciéndose eco de la publicidad en Times Square, Rosalía comenzaba una emisión en directo en TikTok (a las 20.45) donde se veía cómo la estaban maquillando y vistiendo. Ella en el centro y un amplio equipo alrededor. En un momento dado, la cantante tomó el celular, vio la noticia del nombre y la fecha de publicación del álbum y dijo: “Estoy flipando... Pero qué es esta mierda. ¡Se han adelantado en Nueva York! Debe ser un fallo humano”. Rosalía, nerviosa, se encendió un cigarro y lanzó, contrariada, su móvil a la mesa. La cantante se estaba preparando para acudir a la madrileña plaza de Callao para anunciar el nombre del disco y el día del lanzamiento. “Se suponía que antes se tenía que anunciar en Callao...”, se quejó la cantante.

Gracias a su directo en TikTok pudimos ver cómo maquillaban y vestían a la artista, con la música de The Strokes sonando de fondo. “Llevo tres años preparando este día y por fin ha llegado”, dijo mientras montaba en el ascensor para subirse a un coche camino de Callao. “Poneos el cinturón que nos vamos de rally”, anunció la artista al volante de un coche ocupado por sus asistentes. Llevaba colgado del espejo retrovisor un rosario. Para amenizar el trayecto, sonó música clásica, Camarón (“Vamos pa casa") o Guitarricadelafuente. Rosalía bajó la ventanilla en un semáforo y habló con otro conductor; unas chicas se acercaron, la reconocieron y se hicieron fotos con ella. El trayecto se empezó a complicar cuando llegaron a una atestada Gran Vía. Allí fue donde la cantante tuvo que bajar del coche y seguir corriendo hasta un hotel.

La cantante decidió bajar del auto y correr por la Gran Vía, generando un tumulto a su paso Juanjo Martín - EFE

Al final, mucha gente salió decepcionada de Callao porque apenas se quedó con un saludo de la artista desde el ventanal del cine Capitol: ni cantó ni habló.

En la portada del disco, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo las manos dentro de su camisa. Se ha acabado un juego, pero pronto empezará otro. La cantante pone a prueba el ingenio y la paciencia de sus miles de seguidores, que escrutan las pistas que va dejando su ídolo para ir descubriendo la naturaleza de los productos que les ofrecerá, en este caso canciones. Una vez desvelado el nombre, ahora comenzarán las adivinanzas para saber el título de las canciones, el comienzo de la gira o sabe Dios de qué. En algunas páginas de fans se adelantaban algunos colaboradores de álbum: Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor...

Hablando de Dios, se conoce también que la artista lleva un tiempo de introspección espiritual, convirtiéndose en una especie de teóloga del pop. Recientemente publicó un video donde se la veía en lo que parecía una iglesia y una orquesta interpretando una música altamente solemne. Ella, mordía un rosario. En el nuevo trabajo, pues, se hablará mucho de Dios, ya desde el título: Lux, luz en latín.

Carteles de la artista Rosalía en Madrid Instagram

La semana pasada se dio a conocer una entrevista que realizó en verano en Ràdio noia con Mar Vallverdú, Radio Primavera Sound. En la larga charla (las dos en la cama), enteramente en catalán, la cantante no ofreció grandes informaciones sobre el nuevo trabajo, pero dejó declaraciones sobre el estado actual en el que se encuentra. “Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar”, señaló. Y aseguró: “Me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja, centrada solo en crear y encontrar la paz”.

Rosalía lleva trabajando desde casi tres años en la continuación de Motomami (2022). Finalizó la gira en 2023, y se puso a elucubrar el siguiente paso, que ahora sabemos que se llama Lux.