El mensaje de Rosalía a sus fans luego de suspender su concierto en Milán

Lo que esperaba que fuera una fiesta, terminó en un trago amargo para Rosalía y sus fans italianos: la cantante española tuvo que suspender su esperado show en Milán por un malestar físico. “No puedo más”, confesó entre incómoda y angustiada pocos minutos después del inicio del concierto, parte de la gira Lux Tour 2026. Algunas horas después, usó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Me siento mejor”, escribió junto a una foto suya en una ambulancia.

Luego de un arranque que llamó la atención de los espectadores, la cantante tomó el micrófono y expuso su situación. “He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma. He tenido una intoxicación alimentaria bastante grave y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento extremadamente mal”, explicó, ya sin fuerzas.

Rosalía en Lux DF Entertainment

“He estado vomitando detrás del escenario, y realmente quiero darles el mejor espectáculo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento podría tener que parar... Estoy muy enferma, y realmente estoy intentándolo, voy a esforzarme lo más que pueda, pero si tenemos que parar, podría ser necesario si físicamente no puedo continuar. Estoy con mucho dolor”, continuó.

Pese a la aclaración y a su fuerza de voluntad, Rosalía no tuvo otra opción más que suspender su presentación y dejar el escenario. “Lo siento, lo siento muchísimo. Los quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”, se despidió, con los ojos llenos de lágrimas.

Un mensaje tranquilizador

La foto que Rosalia posteó luego de suspender el show @rosalia.vt

Siempre atenta a sus seguidores, Rosalía volvió a aparecer esta mañana a través de su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus fans. La creadora de “Motomami” eligió compartir una foto en sus historias, a la que acompañó con un breve texto. “Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí”, escribió. “Gracias Milán”, sumó, y completó con un corazón rojo.

En la postal, se la ve recostada sobre una camilla dentro de la ambulancia. Con los ojos cerrados y una media sonrisa en la cara, con una mano hace un gesto para decir que está todo bien y con la otra sostiene una bolsa de suero. Sus seguidores reaccionaron a la imagen de forma inmediata, y le dejaron cientos de mensajes de apoyo.

Rosalía, en Buenos Aires

Todas las fechas anunciadas de la gira mundial de Rosalía 2026, con el cual pasará por Buenos Aires Instagram

Después de su comentada visita a Buenos Aires a finales de noviembre, Rosalía volvió a revolucionar a sus seguidores con un anuncio muy esperado: volverá a presentarse en Argentina. Tras agotar en tiempo récord las funciones previstas para el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, la artista española decidió sumar dos nuevas fechas, desatando un auténtico furor entre quienes se quedaron sin entradas en la primera tanda.

La artista confirmó el Lux Tour 2026 a través de sus redes sociales, revelando un recorrido internacional que la llevará por varios países de Europa y Estados Unidos, con paradas en Francia, Italia, España y Reino Unido. En cuanto a América Latina, la gira también incluirá presentaciones en México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y, por supuesto, la Argentina, donde su regreso ya genera enorme expectativa.

En medio del entusiasmo por su vuelta al país y tras agotarse rápidamente las primeras dos funciones, Rosalía decidió ampliar su presencia en Buenos Aires con dos presentaciones adicionales. Así, confirmó un nuevo show para el 4 de agosto en el Movistar Arena y, además, anunció una última fecha para el 6 de agosto de 2026, completando un esperado cuádruple encuentro con su público argentino.

Un disco espiritual

El posteo con el que Rosalía anunció su gira mundial Instagram

Rosalía define Lux como una ruptura respecto a sus discos previos ganadores del Grammy. El mal querer y Motomami consolidaron su fama con ritmos urbanos experimentales, pero ahora la compositora decidió priorizar su anhelo de guía espiritual. Las quince pistas incluyen fragmentos en latín, árabe y hebreo, con una instrumentación que varía desde cuerdas clásicas y electrónica con la participación de Björk hasta un coro de niños de un monasterio milenario. La artista sostuvo que en una era carente de fe resulta necesario buscar certezas y afirmó que duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios. El álbum incorpora estilos diversos como una canción tipo aria en italiano, un fado portugués y ritmos de hip hop.