Qué dijo Rosalía sobre Picasso y por qué salió a disculparse públicamente

Rosalía se vio envuelta en una controversia mediática tras sus declaraciones sobre Pablo Picasso durante una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez en Buenos Aires. En aquel encuentro, la intérprete de “La Perla” afirmó: “Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra”.

Además, la cantante sostuvo: “Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra”. Aquellas palabras generaron un intenso rechazo en el ecosistema digital, donde usuarios y críticos señalaron una supuesta falta de sensibilidad ante los testimonios históricos de violencia ejercida por el pintor contra diversas mujeres.

Las palabras de Rosalía sobre Picasso, durante su entrevista con Mariana Enríquez

Ante el impacto de la polémica, la artista recurrió a su cuenta de TikTok (@rosalia) para realizar un descargo público. En el video, reconoció su error y expresó: “No estoy en paz con lo que dije. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón. Gracias por decírmelo”.

Además, Rosalía admitió su falta de información al respecto: “Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dice de él. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato”. Y, a su vez, enfatizó que su intervención no buscaba responder a los detractores, sino aclarar su postura ante sus seguidores y manifestar su pesar por no haber empatizado con los testimonios de las víctimas.

El debate sobre la figura del pintor, señalado históricamente por diversos episodios de abuso, tomó relevancia tras las palabras de la cantante. Especialistas y registros biográficos documentaron comportamientos crueles de Picasso hacia mujeres como Fernande Olivier, Olga Jojlova, Marie-Thérèse Walter y Dora Maar. La falta de referencia a estos antecedentes por parte de Rosalía fue interpretada como una normalización de la violencia. Por tal motivo, en su disculpa aclaró: “Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación y si no supe empatizar con esas mujeres y esos testimonios”. Asimismo, justificó sus dichos iniciales al argumentar cansancio tras su viaje a Argentina y su desconocimiento sobre los detalles biográficos del pintor.

Rosalía tuvo que disculparse por sus palabras sobre Pablo Picasso, quien lleva 52 años muerto AFP

En la misma intervención, la catalana aprovechó para zanjar las críticas sobre su posición frente a la lucha de las mujeres, por lo que manifestó: “Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”. También explicó que, en ocasiones, su temor a no representar de forma adecuada al movimiento la hace ser demasiado cuidadosa, lo que puede ser percibido como una falta de compromiso. “La forma en la que vivo, escribo, performeo [sic], canto y quiero es muy feminista”, añadió en el video, con lo que subrayó que su postura es “obvia” para ella, aunque reconoce que no siempre fue clara para el resto del público.

Entre los más de 9300 comentarios de su publicación en TikTok, el que más ‘Me gusta’ consiguió fue uno que expresó: “Yo sí te creo Rosi, yo tampoco tenía ni idea de lo que hacía Picasso”. Pero, hubo otros que no quisieron dar importancia al descargo y se mostraron en contra: “Palabras vacías, solo eso nos dio” o “No posicionarte es realmente posicionarte”.

El descargo de Rosalía no fue suficiente para gran parte de su base de fans Captura TikTok (@rosalia)

Finalmente, Rosalía reflexionó sobre la presión que enfrentan las figuras públicas para posicionarse en debates actuales. “Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado”, concluyó.