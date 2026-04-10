De BTS a Maroon 5 y Rosalía: todos los shows internacionales confirmados para este 2026

En apenas cuatro meses de lo que va del 2026, Argentina se convirtió en el escenario de destacados músicos y bandas internacionales. El calendario comenzó con Bad Bunny, quien cumplió tres fechas consecutivas en el Estadio River Plate durante febrero con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Luego fue el turno de AC/DC que, tras dos décadas de ausencia, retomó su mística el 23, 27 y 31 de marzo en el Monumental.

Tras dos décadas, AC/DC retomó su mística el 23 de marzo en el Monumental Tadeo Bourbon

En paralelo, el festival Lollapalooza Argentina contó con las actuaciones destacadas de Sabrina Carpenter y Chappell Roan, quienes lideraron una grilla de headliners junto a figuras como Tyler, The Creator, Lorde y Skrillex. Estos hitos establecieron una base sólida para un año que aún promete las visitas de Rosalía, Maroon 5, Robbie Williams y BTS.

Lo que viene: los confirmados que nadie quiere perderse

La agenda para los próximos meses incluye desde el pop coreano más convocante hasta el heavy metal más clásico. Estos son los artistas que ya aseguraron su paso por el país:

Abril

Laura Pausini : este domingo 12 de abril, la artista italiana llega al Movistar Arena con un show imperdible.

: este domingo 12 de abril, la artista italiana llega al Movistar Arena con un show imperdible. Sebastián Yatra : el colombiano trae su cuota de pop y baladas el 15 de abril al Movistar Arena .

: el colombiano trae su cuota de pop y baladas el . Roxette : el dúo sueco éxito de los 80 llega por cuarta vez a Buenos Aires y se presentará el 16 de abril en el Movistar Arena.

: el dúo sueco éxito de los 80 llega por cuarta vez a Buenos Aires y se presentará el 16 de abril en el Movistar Arena. Ricky Martin : el artista puertorriqueño está pronto a arribar a la Argentina para sus dos shows totalmente agotados del 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

: el artista puertorriqueño está pronto a arribar a la Argentina para sus dos shows totalmente agotados del 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Dream Theather : la banda de metal progresivo se presenta el 24 de abril en el Movistar Arena.

: la banda de metal progresivo se presenta el 24 de abril en el Movistar Arena. Megadeth: la banda estadounidense de thrash metal vuelve al país para presentarse el 30 de abril en Tecnópolis.

Mayo

Ricardo Arjona : el cantautor rompió todos los récords al agotar 13 funciones en el Movistar Arena para el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo.

: el cantautor rompió todos los récords al agotar 13 funciones en el Movistar Arena para el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo. Jonas Brothers : los hermanos vuelven para celebrar 20 años de carrera el 3, 5 y 6 de mayo en el Movistar Arena .

: los hermanos vuelven para celebrar 20 años de carrera el . Robert Plant : el exvocalista de Led Zeppelin llega a argentina con dos funciones los días 10 y 11 de mayo en el teatro Gran Rex y seguirá su recorrido por Córdoba y Rosario.

: el exvocalista de Led Zeppelin llega a argentina con dos funciones los días 10 y 11 de mayo en el teatro Gran Rex y seguirá su recorrido por Córdoba y Rosario. Korn : el metal alternativo tendrá su cita el 10 de mayo en el Parque Sarmiento .

: el metal alternativo tendrá su cita el . Martin Garrix : el conocido DJ y productor musical se presentará el 16 de mayo en el Movistar Arena.

: el conocido DJ y productor musical se presentará el en el Movistar Arena. Los Ángeles Azules: la banda mexicana brindará tres conciertos el 29, 30 y 31 de mayo en el Movistar Arena.

Junio

Pulp: la agrupación de rock británico llega al país para un show inolvidable en el marco de la gira Te merecés más el 12 de junio.

Agosto

Rosalía : la “Motomami” presenta su LUX Tour el 1, 2 y 4 de agosto en el Movistar Arena .

: la “Motomami” presenta su LUX Tour el . Rubén Blades: el cantautor panameño llega al país para presentar Fotografías Tour el 16 de agosto en el Movistar Arena.

Septiembre

Maroon 5 : la banda de Adam Levine vuelve para repasar sus hits en el Hipódromo de San Isidro el 3 de septiembre .

: la banda de Adam Levine vuelve para repasar sus hits en el . Fatboy Slim : El legendario DJ británico regresa al Movistar Arena el 5 de septiembre .

: El legendario DJ británico regresa al Movistar Arena el . Helloween : los pioneros del Power Metal vuelven a Buenos Aires en el marco de su 40th Anniversary Tour, con un show único el 13 de septiembre en el Movistar Arena

: los pioneros del Power Metal vuelven a Buenos Aires en el marco de su 40th Anniversary Tour, con un show único el 13 de septiembre en el 5 Seconds of Summer : la banda regresa a la Argentina para presentarse el 16 de septiembre en el Movistar Arena.

: la banda regresa a la Argentina para presentarse el 16 de septiembre en el Movistar Arena. Morat: la banda colombiana realizará cinco shows en el Movistar Arena los días 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre.

Octubre

Robbie Williams : tras agotar su primera función, el británico sumó dos fechas más en el Movistar Arena para principios de octubre en lo que será su gran regreso al país tras dos décadas.

: tras agotar su primera función, el británico sumó dos fechas más en el en lo que será su gran regreso al país tras dos décadas. Zayn : el ex One Direction se presenta por primera vez en Argentina el 6 de octubre en el Movistar Arena.

: el ex One Direction se presenta por primera vez en Argentina el en el Movistar Arena. Die Toten Hosen : Futbol Asado Vino y Adiós Amigos será la última gira en nuestro país de la renombrada banda de punk rock alemán, que se presenta el 10 de Octubre en el Movistar Arena.

: Futbol Asado Vino y Adiós Amigos será la última gira en nuestro país de la renombrada banda de punk rock alemán, que se presenta el en el Movistar Arena. Grupo Frontera : la agrupación mexicana llega el 13 de octubre el Movistar Arena.

: la agrupación mexicana llega el el Movistar Arena. Aitana : la artista española que se bajó del Lollapalooza 2026 llega al país el 21 de octubre en el Movistar Arena.

: la artista española que se bajó del Lollapalooza 2026 llega al país el en el Movistar Arena. BTS : el evento del año. El septeto confirmó su llegada triunfal tras un parate por el servicio militar con tres fechas en el Estadio Único de La Plata para el 21, 23 y 24 de octubre .

: el evento del año. El septeto confirmó su llegada triunfal tras un parate por el servicio militar con tres fechas en el . Iron Maiden: los británicos celebran 50 años de historia con su gira Run For Your Lives. Se presentan el 20 y 21 de octubre en el Estadio Huracán.

Noviembre

Eros Ramazzotti: el artista italiano se presentará el 28 de noviembre en el Movistar Arena.

Primavera Sound y los rumores de los Stone que ilusionan

Aunque el line-up del Primavera Sound Buenos Aires todavía es un misterio, las especulaciones crecen a partir de las grillas internacionales. Los rumores más fuertes para presentarse el próximo 28 y 29 de noviembre apuntan a nombres de peso como The Strokes, Gorillaz y la posible llegada de Charli XCX tras su explosión global con el fenómeno Brat.

Gorillaz, uno de los nombres más fuertes para el Primavera Sound 2026 Ignacio Sánchez - LA NACION

A este calendario se suma la gran incógnita sobre The Rolling Stones. Tras los indicios que surgieron en los últimos días, la posibilidad de una nueva visita de ‘Sus Majestades Satánicas’ cobra fuerza y mantiene la expectativa al máximo. A su vez, otro nombre de peso que suena en la industria de la música es Ed Sheeran, que podría presentarse en noviembre en Buenos Aires.