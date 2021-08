Kit Harington, sobre sus problemas con el alcohol: “Sentís que sos una mala persona, alguien que avergüenza a otros”

Kit Harington habló abiertamente de sus problemas personales, en plena promoción de Modern Love, la ficción de Amazon Prime Video que marca su regreso al mundo de las series. Y, una vez más, se refirió a lo traumático que resultó el rodaje de Game Of Thrones, no solo por los desafíos de lidiar con la popularidad que le dio la producción basada en los libros de George R.R. Martin, sino también por tener que lidiar con sus propios demonios y adicciones.

Tan así que mientras se estaba emitiendo el final de las ocho temporadas de la aclamada serie de HBO, el actor que compuso al heroico Jon Snow estaba ingresado en una clínica de rehabilitación por sus problemas con el alcohol. Tres años después y tras convertirse en padre, producto de su relación con su compañera en la ficción, Rose Leslie, Hrington está dispuesto a contar un poco más sobre aquellos duros tiempos.

El actor de 34 años, dos veces nominado a los Emmy, contó que tuvo que atravesar momentos horribles en 2019. “Las cosas que me han pasado desde que terminó Game of Thrones, y que pasaron durante Game of Thrones fueron de una naturaleza traumática e incluyeron alcohol”, dijo a The Sunday Times. “Entrás a un lugar en el que te sentís una mala persona, alguien que avergüenza a otros. Y sentís que no hay salida, que simplemente sos eso. Y mantenerte sobrio es el proceso de entender que podés cambiar”.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron en las grabaciones de GOT Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Una de las cosas que aprendí recientemente es que la expresión ‘un leopardo no cambia sus manchas’ es completamente falsa: un leopardo realmente cambia sus manchas. Creo que es lo más hermoso. Realmente ayudó. Eso era algo a lo que me aferraba: la idea de que podía hacer este gran cambio fundamental en quien era y cómo seguía con mi vida”, agregó.

En mayo de 2019, Harington ingresó en el retiro Privé-Swiss, en Connecticut, donde contó que fue tratado por sus temas con el “alcohol” durante su estadía. “Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar algún tiempo en un retiro de bienestar para trabajar en algunos problemas personales”, dijo su representante en ese momento.

En la citada nota, el actor reveló que llegó a tener pensamientos suicidas. “Atravesé momentos de depresión real y quería hacer todo ese tipo de cosas”, contó y además expresó que esperaba que hablar de esos temas pudiera ayudar a personas que estuvieran pasando por momentos similares, aunque aclaró que no quería ser visto como “un mártir”.

Sobre las personas que lo rodean, el actor contó que mantuvo sus adicciones en secreto y que sorprendió a muchos cuando todo se reveló. “Podés imaginar el estrés que causa a quienes te rodean. Mantuve muy, muy en secreto [el tema de sus adicciones] y fui increíblemente reservado y estuve increíblemente metido para adentro. Así que fue una gran sorpresa para la gente que me rodeaba”, confesó.

Luego de la clínica de rehabilitación, Kit decidió tomarse un año para él y su familia. Quería seguir trabajando en su interior, en ese contexto llegó la noticia del embarazo de Leslie, quien en septiembre pasado dio a luz a un varón. Harington admitió que los primeros tres meses de paternidad fueron una especie de “tortura” y describió ese período como “infierno”. “Tener un hijo es lo más agotador físicamente que me pasó. Me quito el sombrero ante cualquier padre soltero. Cualquier padre soltero que esté leyendo esto: eres un maldito genio. No sé cómo lo hacés. Porque es más agotador que todo lo que hice en Game of Thrones“, dijo quien tras un tiempo fuera de juego decidió que quería volver a la actuación y justo se encontró con el mundo en pandemia.

El actor Kit Harington, captado por los flashes en una salida con su pequeño hijo en un parque neoyorkino Grosby Group - TIDNY-11

Sobre su actualidad, Harington llevó luz: “Tengo un hijo y mi relación es increíble... Soy un hombre muy, muy feliz, contento y sobrio”, lanzó quien llegó incluso a replantearse si quería seguir en el mundo de la interpretación.

“Viste ese sentimiento de alegría que tenés cuando caminás por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tu exnovia por un tiempo, y decís: ‘Creo que lo estoy superando’. Estoy en ese lugar ahora y estoy realmente feliz”, había dicho sobre GOT. Y agregaba: “Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke [quien interpretaba a Daenerys Targaryen], con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin”.

La vida después de Jon Snow

No es la primera vez en que Harington habla de su papel en Game of Thrones. Un año atrás, apuntaba que no quería volver a interpretar a héroes como Jon Snow porque “emocionalmente” los hombres “tienen un problema”.

Kit Harington, en una escena de Game of Thrones Archivo

Después de ponerse en el papel del verdadero heredero del trono durante 62 capítulos de la ficción, el actor dio una entrevista con The Telegraph. En la misma aseguraba que los hombres no hablan de sus sentimientos porque les preocupa que eso “muestre debilidad”, y que “no es masculino” hacerlo. Para el actor, este es un concepto antiguo, que proviene de la Segunda Guerra Mundial. “Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, expresó Harington en dicha entrevista.

Hace algunos días había dicho en una entrevista con The Jess Cagle Show, del programa SiriusXM: “Para ser honesto, sufrí ciertas dificultades de salud mental durante el final y después de la serie. Creo que se debió directamente a la naturaleza de la ficción y a lo que había hecho durante años”.

Y sumaba: “El papel y especialmente el nivel de fama al que fui empujado, fue mucho para alguien tan joven y recién salido de una escuela de teatro”.

