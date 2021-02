Kit Harington y Rose Leslie fueron padres: ¡llegó el nuevo heredero de Game of thrones!

Dos años y medio después de su casamiento y casi ocho después de conocerse, los actores Kit Harington y Rose Leslie fueron padres de su primer hijo. Los protagonistas de la exitosa serie Games of thrones (HBO) no anunciaron la noticia con fotos ni comunicados, sino que simplemente se dejaron ver paseando por las calles de Londres. En las imágenes se les ve vestidos de manera informal, caminando de la mano, Harington llevando las bolsas del supermercado y Leslie (cubierta con mascarilla) portando al pequeño en una mochila. Se desconoce tanto el sexo como el nombre del bebé.

La pareja tampoco había anunciado el embarazo, sino que simplemente lo había comentado cuando se le preguntaba acerca de él. En septiembre, Leslie le comentó al diario New York Post, durante la promoción de la película Muerte en el Nilo, que estaba “encantada” con su embarazo: “No puedo esperar a conocer al nuevo miembro de la familia”. Luego se pudo apreciar su embarazo cuando la actriz posó para la tapa de la revista británica Make.

La pareja formada por Leslie (que en Games of thrones interpretaba a Ygritte) y Harington (que daba vida a Jon Snow en la serie) se conoció en 2012 mientras rodaba en Islandia la segunda temporada de la producción de HBO. Mantuvieron un romance en la ficción y luego se concretó en la vida real. “Cuanto te sientes muy atraído por alguien, y luego juega en su favor el guion, es muy fácil enamorarse”, dijo él a la revista L’Uomo Vogue. Aunque se separaron tras un un año juntos, luego se reconciliaron e hicieron oficial su romance en 2016. Finalmente, anunciaron su compromiso en septiembre de 2017. “Se anuncia el compromiso entre Kit, hijo pequeño de David y Deborah Harington de Worcestershire, y Rose, hija mediana de Sebastian y Candy Leslie de Aberdeenshire”.

La boda, celebrada en junio de 2018, fue todo un evento para los seguidores de GOT, pero también para muchos de sus protagonistas, como Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke y Peter Dinklage, que se dejaron ver en la capilla de Rayne, en Aberdeenshire (Escocia), donde nació la novia. Allí se celebró el enlace tras recibir el permiso de los productores de la serie para hacer un impasse en la octava temporada del rodaje y que todos pudieran acudir.

El lugar de la boda estaba muy cerca del castillo de Wardhill, propiedad de los Leslie y donde se celebró el banquete. Esta fortaleza del siglo XII es propiedad de la familia desde hace casi mil años y ahora es dirigido por William Leslie, el hermano de la actriz. Con campos de golf, destilerías de whisky y un equipo de reputados cocineros, es posible alojarse en alguna de sus ocho habitaciones disponibles por entre 6300 y 7500 euros la noche. A apenas 25 kilómetros los Leslie tienen también otro castillo, el de Lickleyhead, del siglo XV y situado cerca del pueblo de Insch. Este lugar es privado y allí viven los padres de la familia, Sebastian y Candy.

Por su parte, Harington también tiene un pasado aristócrata, al ser hijo de un barón y empresario y de una escritora, Deborah Jane Catesby. El actor logró la fama gracias a su primer papel importante, el de Jon Snow, algo que le pasó factura a su salud mental. En noviembre de 2017, en una charla con ICON, contó que su personaje le había causado frustración y preocupación, aunque sin llegar a odiarlo. “Lo pasé mal en la segunda y tercera temporada”, relataba entonces. “La serie empezaba a hacerse muy grande y yo estaba muy obsesionado con lo que la gente pensaba de mí. Necesitaba saber todo el tiempo qué opinaban los demás. Al final me acabé dando cuenta de que no podía hacer mucho en ese sentido, que lo importante era concentrarme solo en mi trabajo”.

En marzo de 2019, poco antes de que la serie acabara, el intérprete contó en una entrevista que tuvo que acudir a terapia para poder entender lo que vivía. “Sentí que tenía que ser la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida, como creo que mucha gente le puede pasar a los 20 años. Empecé terapia y comencé a hablar con la gente. Me había sentido muy inseguro y no estaba hablando con nadie. Tuve que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero me sentí increíblemente preocupado acerca de si podía siquiera actuar”, reconocía entonces. “Cuando te convertís en el protagonista de una de las series más importantes, el enfoque es jodidamente aterrador”. Poco después, entre mayo y junio de ese año, decidió ingresar en una clínica de rehabilitación y curación de estrés.

EL PAIS