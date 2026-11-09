Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por haber violado a una mujer y agredido sexualmente a otras tres. La sentencia fue dictada por el juez Joel Bennathan en un tribunal de Londres, cuatro días después de que un jurado lo declarara culpable de los delitos cometidos entre 2004 y 2009.

El intérprete, de 51 años, había negado las acusaciones durante el juicio y sostenido que todas sus relaciones sexuales habían sido consentidas.

Noticia en desarrollo.