El particular posteo de Florencia Peña para celebrar sus 52 años

“Hoy cumplo 52”, escribió Florencia Peña este sábado 7 de noviembre. Así de simple fue el comienzo del mensaje que publicó en Instagram para celebrar su cumpleaños. Lo acompañó con una serie de fotos a cara lavada que, según contó, son las que mejor la representan en este momento. En el texto habló de cómo se siente al llegar a esta edad, de las dificultades que atravesó y de las ganas que todavía tiene de seguir probando.

“En este presente, nada me define. Mi vida es una constante búsqueda”, escribió. Peña explicó que para ella esa búsqueda tiene que ver con sentirse en armonía consigo misma. “Es estar en sintonía con mi ser; ese lugar al que yo sola sé llegar, del que a veces me voy, pero al que siempre regreso. Sé reconocer mi disfraz. Sé cuando estoy jugando y cuando necesito volver hacia adentro para no perderme”.

Florencia Peña: "En este presente nada me define"

La actriz eligió hablar de sus fotos dentro del mismo mensaje: “Estas fotos a cara lavada son el mejor reflejo de quién soy hoy. Alguien que ha atravesado tempestades y que conserva la fuerza para seguir intentando”. El resto del texto estuvo dedicado a lo que hoy puede hacer con lo vivido: “Estoy siempre buscando, atenta a lo que la ida viene a contarme. No me resisto a nada”.

“Que el río me lleve”, escribió casi al final. El mensaje terminó con una declaración sobre el lugar que le da al amor en su vida. Después de repasar todo lo que siente que fue cambiando en ella, lo describió como lo que la sigue moviendo y lo que espera que la acompañe en adelante. Un corazón rojo cerró el posteo.

El proyecto que la espera en 2027

A pocos días de su cumpleaños, Peña ya había compartido otra novedad en sus redes. En mayo de 2027 protagonizará Chicago en el Teatro El Nacional, sobre la avenida Corrientes. Interpretará a Roxie Hart y compartirá el escenario con Juliana Gattas, de Miranda!, que hará de Velma Kelly.

En el anuncio, Peña explicó por qué tenía tantas ganas de hacer este musical. En 2006 había protagonizado Sweet Charity y en 2019 se había puesto en la piel de Sally Bowles en Cabaret. Con Chicago suma el título que le faltaba de esos tres musicales ligados a Bob Fosse, un recorrido al que llamó su “trilogía del amor”. Pasaron veinte años desde aquella primera experiencia y, al contar que finalmente iba a hacer de Roxie, la actriz habló del entusiasmo que le da volver a estudiar y prepararse para un personaje.

Roxie Hart, el papel que asumirá Peña, tiene ambiciones de estrella y descubre una vía inesperada para hacerse famosa. Tras quedar presa por un asesinato, encuentra en su abogado, Billy Flynn, a alguien capaz de convertir el caso en una historia que los diarios quieran publicar. En la cárcel se cruza con Velma Kelly, una artista de vodevil que ya sabe cómo ganarse a una platea y que también quiere salir en los titulares. El enfrentamiento entre las dos sostiene buena parte del humor de la obra, que transcurre en los años veinte y hace del jazz el ritmo de esa competencia.

Estrenado en Broadway en 1975, Chicago lleva música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Ebb y Fosse. La versión porteña tendrá a Mariano Demaría (el mismo de Rocky y Annie) en la dirección y a Tomás Mayer Wolf al frente de la música. Preludio, Kuarzo y Pampa Films están a cargo de la producción. Con las dos protagonistas confirmadas y la sala definida, quedan por conocerse el día exacto del estreno y la fecha de salida de las entradas.