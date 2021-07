Sabrina Rojas, sobre Luciano Castro: “No creo que él esté conociendo a alguien sino a muchas”

Esta semana Sabrina Rojas debutó como panelista en A la tarde, el nuevo programa de América que conduce Karina Mazzocco, y esa exposición la hizo hablar más sobre cuestiones personales. Recientemente separada de Luciano Castro, la actriz y modelo contó cómo es la relación que los une hoy: “Somos familia y algo que tenemos en claro es que nuestros hijos sigan teniendo situaciones en familia y que no sea con papá o con mamá. Nos separamos bien, no quedamos con despecho o lastimados y eso ayuda. Estoy en una etapa distinta con cambios de rutinas, pero bien”, comentó.

Rojas habló también sobre la posibilidad de reconciliarse con el actor o de conocer a otra persona. “Por ahora no sé si podemos reconciliarnos. No me animo a decir nunca más ni tampoco a decir que podemos reconciliarnos; que fluya. Por ahora, no pienso en conocer a otra persona, quiero disfrutar porque he tenido mucho novio en mi vida. Recibo muchísimos mensajes por Instagram, tremendo, y la verdad es que me levantó un poco el ego”, dijo ayer en Intrusos.

Para terminar, Rojas habló sobre la situación sentimental de su ex: “No creo que Luciano esté conociendo a alguien sino a muchas. Es hermoso, está soltero y hace uso de su libertad. Me parece bien. Nos queremos mucho pero no hablamos de esas intimidades. Cada uno hace su vida y no se pregunta y eso hace la que amistad siga”.

Mudanza

Días atrás, la actriz y actual panelista había contado cómo había sido la mudanza de Castro de la casa familiar y con el mismo tono amable aseguró que todo se dio en buenos términos. “Nos separamos varias veces, pero esta es la primera vez que Luciano se muda. Siempre hemos tratado de sostenerlo bajo techo y cuando llegaba el momento de irse no se ha ido. Es la primera vez que se va”.

De todas maneras había asegurado que cuando llegó el momento de la partida del actor fue difícil para sus hijos, Esperanza, de 7 años, y Fausto, de 6. “Es un tema por los chicos, había que charlarlo y hacerlo de una manera muy prolija y con mucho amor por los niños (...) Fue todo muy estratégico, muy pensado. Fuimos los cuatro juntos a conocer la casa nueva de papá”.

Y respecto de cómo le contaron a sus hijos había expresado: “A los nenes les contamos que mamá y papá se iban a separar, que no íbamos a ser más novios, pero que la familia iba a seguir igual. Que nos íbamos a querer igual, pero que ya no nos amamos como novios, como compañeros. Obviamente al principio fue un shock, llanto y demás”.

