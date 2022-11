Sara Carbonero fue operada de urgencia tres años después de superar un cáncer de ovario

escuchar

Tres años después de haber sido intervenida por un cáncer de ovario y de someterse a quimioterapia, Sara Carbonero tuvo que ser operada de urgencia. La periodista y presentadora ha sido intervenida en la Clínica Universitaria de Navarra, informó ayer la revista Lecturas. Según esta publicación, fue tras una revisión rutinaria cuando el equipo médico del hospital madrileño decidió ingresarla y operarla, el pasado 21 de noviembre, aunque la revista no dio más detalles del tipo de intervención al que ha tenido que ser sometida . Tampoco lo hizo la propia Carbonero, que no ha hablado aún sobre su estado de salud.

Carbonero sigue ingresada en el centro hospitalario, donde recibió la visita de familiares y amigos, como Isabel Jiménez. La también periodista, con quien Sara Carbonero coincidió durante su estancia como presentadora de deportes en Mediaset y con quien más tarde emprendió negocios juntas, fue fotografiada llegando al hospital con un ramo de flores. Ayer mismo, Carbonero publicó un historia en su perfil de Instagram (donde acumula 3,4 millones de seguidores) en el que se la ve en una campaña de Slowlove, la firma que lidera junto a Jiménez.

Han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia de su operación. Algo que no ha sentado bien a Iker Casillas, con quien Carbonero tiene dos hijos, Lucas y Martín, y de quien se separó en marzo de 2021, tras 11 años de relación. Un malestar que Casillas ha dejado por escrito en Twitter. El exarquero se encuentra en Qatar para comentar el Mundial de Fútbol como parte del equipo de RTVE, y, tras ver las informaciones sobre la operación de Carbonero, decidió publicar un tuit: “La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. (...) Y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable.”, publicaba este jueves en su perfil en la red social, en la que tiene 9,8 millones de seguidores.

La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 24, 2022

Según la versión de la misma Lecturas, Casillas le habría propuesto a su expareja renunciar al Mundial para quedarse al cuidado de sus dos niños. Una decisión que, por el momento, no se ha tomado, ya que ayer se lo pudo ver en la retransmisión de TVE en el debut de la selección española contra Costa Rica en la competición.

En mayo de 2019, Carbonero tuvo que ser operada de un cáncer de ovario a las pocas semanas del infarto que sufrió Iker Casillas cuando aún eran pareja y él seguía jugando como arquero del Oporto. A los pocos días de la intervención, la periodista, que también tuvo que seguir un tratamiento de quimioterapia, hablaba sobre ello en sus redes sociales. “Hace unos días, en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno del que ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz”, escribía en sus redes sociales. En febrero de 2021, la periodista volvía a sufrir un revés en su estado de salud que la mantuvo varios días ingresada en el mismo hospital madrileño en el que ahora ha sido intervenida.

Desde entonces, Carbonero ha hablado en más de una ocasión sobre el cáncer y su estado de salud, mostrando su cicatriz en las redes sociales o contando su experiencia. Por ahora, ella sigue manteniendo el silencio sobre en qué momento se encuentra actualmente. Tan solo lo ha roto la madrugada de este jueves, pero no ha sido con palabras: ha publicado una historia en su cuenta de Instagram con un pantallazo de la cantante Valeria Castro y su canción Poquito. “Yo me conformo con poquito que tanto no necesito”, dice su estribillo. Una artista que, como ya confesó cuando la entrevistó en enero para su programa de Radio Marca Que siga el baile, le ayudó a superar momentos difíciles. “Un día escuchas una voz y una canción que te abrigan como hacía tiempo que nada lo hacía y otro tienes la suerte de estar sentada con su autora, disfrutándola en acústico a menos de un metro de distancia. Emocionándote y dando las gracias porque existen mujeres como ella”, explicaba la presentadora en dicho ciclo.

EL PAIS

Temas Sara Carbonero