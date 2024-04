Scarlett Johansson reveló para qué película fue rechazada: “Era demasiado vieja para el papel”

Escuchar

Los productores responsables de una super producción, siempre aspiran a contar con algún actor o actriz que venda entradas por sí solo. Los nombres más importantes de Hollywood, son una máquina de cortar tickets, y por eso es importante tener alguna de esas figuras al frente de un proyecto. Sin embargo, a veces eses nombres tan taquilleros, recuerdan el pasado y se lamentan de no haber podido estar en alguna película, y eso fue lo que contó Scarlett Johanson, cuando reveló en qué largometraje la rechazaron.

Lindsay Lohan por partida doble, en Juego de gemelas

En el año 1998, el film Juego de gemelas fue una verdadera sorpresa. La nueva versión de la historia sobre cómo dos gemelas separadas al nacer, se reencontraban y sembraban un divertido caos entre sus padres, fue un éxito mucho mayor al esperado, que puso en escena a Lindsay Lohan. La joven actriz, muy poco conocida hasta ese momento, se convirtió en una estrella muy prometedora gracias a Juego de gemelas, un film al que le siguieron Un viernes de locos y Chicas pesadas, otros dos rotundos éxitos que le dieron forma a una trilogía de comedias que hicieron de Lohan una actriz enormemente popular. Pero la historia pudo haber sido otra, si en vez de Lohan, ese papel lo hubiera ocupado Johansson.

En una nota con The Things, la protagonista de Viuda negra reveló que se presentó en el casting para Juego de gemelas, pero que no quedó elegida. “Era demasiado vieja para esa película cuando hice la prueba. Y quizá cuando el film se estrenó, también estaba algo vieja para verlo”, explicó Johansson con humor.

En esa misma nota, Scarlett también contó que perdió el rol de Lisbeth en La chica del dragón tatuado, y detalló: “Realmente quería mucho, mucho estar en ese largometraje porque sentía que podía contribuir, pero pienso que Fincher simplemente tenía algo distinto en mente para ese personaje, y que honestamente, Rooney Mara estuvo perfecta en ese rol”.

Una batalla muy difícil

A finales del año pasado, Johansson emprendió acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés) que utilizó su nombre y su imagen en un anuncio para internet sin permiso. En concreto, Scarlett apareció en un anuncio de 22 segundos publicado en la red social X (ex-Twitter) el 28 de octubre por una popular aplicación de generación de imágenes de inteligencia artificial, llamada Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. Los representantes de la intérprete han informado que ella no es imagen ni portavoz de esta app y que, por lo tanto, su abogado, Kevin Yorn, ha iniciado “todas las medidas legales pertinentes”, como ha declarado él mismo al medio Variety.

El espacio publicitario no ha vuelto a ser emitido desde ese 28 de octubre, sin embargo, Yorn ha señalado que “esta cosas no se toman a la ligera”. El anuncio comenzaba con unas imágenes de la actriz en la película Black Widow, de 2021, producida por Marvel, en la que interpretaba a la protagonista. A continuación se oía una voz que decía: “¿Qué pasa, chicos? Soy Scarlett y quiero que vengan conmigo...”. Una banda ocultaba su boca mientras se sucedían imágenes generadas por inteligencia artificial que se asemejaban al rostro de la artista. Y, a la vez, una inquietante voz similar a la de Johansson decía sobre el producto en cuestión: “No se limita solo a los avatares. También podés crear imágenes con textos e incluso tus videos de inteligencia artificial. Creo que no deberías perdértelo”. Un mensaje en letra pequeña en la parte inferior del anuncio avisaba: “Imágenes producidas por Lisa AI que no están relacionadas con esta persona”.

Este producto creado por la empresa Convert Software se encuentra disponible tanto en Google Play como en la App Store. Variety apunta que esta compañía ha declinado dar su versión sobre el asunto.

