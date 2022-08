Se casó Silvina Escudero: el look de los novios, los invitados que llegaron tarde y las perlitas de la ceremonia

Finalmente, llegó el gran día. Tras cinco años de relación -y algunos impasses en el medio- Silvina Escudero se casó con su novio Federico. Si bien la boda religiosa será en diciembre, este jueves la flamante pareja selló su unión civil ante una jueza de paz y ante la presencia de 80 invitados.

El lugar elegido para este primer festejo fue Mailo, el resto que Nicolás Francella tiene en Rincón de Milberg. Los invitados comenzaron a llegar a partir de las 13.30; el padre del novio -muy elegante y bien acompañado- fue uno de los primeros en arribar al lugar. Tan solo 15 minutos después, Silvina y Federico llegaron a bordo de un auto blanco que ingresó directamente al salón. Muy sonrientes, la actriz saludó desde lejos y prometió salir a hablar después de dar el sí.

El look de los novios Grosby Group

Mientras ella eligió un traje blanco de saco y pantalón -con un top de encaje debajo- diseñado por Claudia Arce y lució el pelo recogido en una cola de caballo, el novio apostó por un look mucho más informal: saco marrón, camisa sin corbata y un rodete descontracturado. “ Ella se quería sentir muy cómoda, ese fue su requisito a la hora de sentarnos a diseñarlo. Así que hicimos algo muy relajado, muy canchero y muy lindo. Ella estaba muy feliz ”, contó la modista que tuvo que trabajar contrarreloj debido a la inmediatez de la boda.

Las perlitas del civil

Hubo un dato que llamó mucho la atención. Cuando los novios arribaron, aún faltaba una invitada muy especial: Vanina Escudero, la hermana de la novia. La bailarina llegó junto a toda su familia 10 minutos después que Silvina y Fede. “Vanina llegó tarde. Manejaba Waldo, vinieron con la madre de Silvina. Ni bien entraron, comenzaron los aplausos porque estaban esperando que lleguen ellos para empezar”, confirmó el cronista de Intrusos desde la puerta del lugar.

Miriam Lanzoni, una de las pocas caras conocidas en el civil de Escudero Grosby Group

Otra de la que llegó muchos después, incluso después de terminada la ceremonia, fue Miriam Lanzoni, quien se excusó debido a sus compromisos laborales. Sí estuvieron presentes desde temprano y no se perdieron detalle de esta unión los perritos de Silvina, que llegaron en un remis especialmente acondicionado para ellos.

Esta es la primera parte de una boda que promete seguir en diciembre con una ceremonia religiosa y una gran fiesta para tirar la casa por la ventana. “ El civil fue más íntimo, pero los primeros días de diciembre va a ser la fiesta a todo trapo. Lo que siempre soñamos. Un vestido divino y muchas sorpresas, pero no quiero contar todavía y además lo estamos empezando a armar ”, expresó hace unos días, en diálogo con LA NACION.

Una propuesta de película

Si bien Silvina y Federico llevan cinco años de relación, la noticia de su casamiento sorprendió a todos debido a la inmediatez con la que se organizó todo. De hecho, enseguida comenzaron las especulaciones sobre un posible embarazo de la pareja; algo que fue rápidamente desmentido por la propia protagonista. Es que no es la primera vez que la actriz y el comerciante hablaban de casamiento. “ Hace tres años queríamos festejar nuestro amor, pero quedó todo ahí, después vino la pandemia y en un momento nos separamos unos meses ”, le contó Escudero hace unos días a LA NACION.

Lo que también contó es que siempre soñó con un pedido de mano bien romántico como en las películas; algo que su novio cumplió, superando las expectativas. “En estas vacaciones de invierno me fui a España a visitar a mi mejor amiga, y Fede se apareció en Mallorca, con una propuesta de amor, una fecha para el registro civil, el anillo, y fue el compromiso soñado. Me encantó”, reveló justificando el por qué se casaba tan de repente.

Silvina Escudero, sobre el hombre que la llevará al altar: “Me conoció con poca ropa y bailando en la televisión” instagram.com/escuderosilvina/

“Hacía cinco años que no veía a mi amiga Flora, saqué un pasaje y viajé sola, para compartir tiempo juntas. Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño, y apareció Fede, se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscripta que es el casamiento por civil. Me dijo lo que significo en su vida, me habló de sus deseos, y me puso el anillo, de rodillas. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó. Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y apenas abrí la puerta empezó a sonar nuestro tema, ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos, y me llevó por un caminito de pétalos de rosas que terminaba en la cama, con un corazón de rosas enorme, un ramo de flores y una tarjeta. Morí de amor”, relató con lujo de detalles.

Si nos remontamos al pasado, Silvina y Federico se conocieron hace casi seis años. Sin embargo, la bailarina confiesa que, al principio, no se la hizo nada fácil. “Se le borraron las huellas dactilares”, bromeó en referencia a la cantidad de mensajes que intercambiaron antes de salir. “Fue de menos a más, una relación que fuimos construyendo de a poco. Hasta que hace tres años y medio decidimos vivir juntos, cada uno dejó su casa y fuimos a otra que armamos los dos”, comentó.

Si bien la historia tuvo un final feliz, la pareja atravesó varios altibajos a lo largo de estos años juntos. Durante parte de la pandemia estuvieron separados y el impasse (que duró 8 meses) parecía no tener vuelta atrás. Sin embargo, volvieron a frecuentarse y luego a convivir . “Ese tiempo separados nos hizo muy bien, porque la pareja volvió más fuerte. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, reveló sobre los motivos que los llevaron a distanciarse esta última vez.

Otro de los temas que generó ciertas discusiones, sobre todo en los primeros años de relación, fue el de ser padres. Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y hace unos años ella congeló óvulos. “En algún momento me gustaría ser madre. Federico siempre quiso ser padre y yo retrasé un poco todo. Pero hoy estamos diferentes, un poco más grandes. Hay planes, pero no ya”, aseguró convencida de que este muchacho de bajo perfil es el hombre de su vida.