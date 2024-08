Silvina Escudero recordó el día que Maradona intervino cuando Mike Tyson tuvo una inapropiada actitud con ella

Escuchar

Esta semana, Silvina Escudero visitó La noche perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en la pantalla de eltrece. La bailarina abordó varios temas, entre ellos la experiencia laboral en La noche del 10, ciclo que condujo Diego Maradona. En este contexto, recordó el día en el que Mike Tyson estuvo invitado a la última emisión del ciclo y tuvo una inapropiada actitud con ella, al punto tal que el exfutbolista tuvo que intervenir para frenar la situación.

El martes, Escudero tuvo un mano a mano con Wainraich y recordó su experiencia en La noche del 10, ciclo que se emitió en 2005 por la pantalla de eltrece con Maradona como conductor. “Era bailarina ahí, una de las ‘Diegotas’. Éramos 10 bailarinas y aparte de hacer todos los musicales, los recibimientos de Xuxa, de Sabina y todos los que venían, asistíamos a Diego”, contó la influencer.

Silvina Escudero recordó su experiencia trabajando en La noche del 10 (Foto: Captura de TV / eltrece)

En este sentido, el conductor le preguntó si tenía alguna anécdota. Ella respondió que tenía “miles”, pero advirtió que la mayoría “no se pueden contar”. “Había muchas fiestas también. Festejo de los cinco programas, festejo de los 15 programas. ¡Todo era festejo!”, rememoró.

En cuanto a su relación con el exfutbolista, dijo que era “diaria y contante” y que Maradona tenía “muy buena onda con todas”. “Y nunca pasó de la amistad en tu caso, siempre amigos, compañeros...”, reparó Wainraich, a lo que Escudero respondió con firmeza: “Nunca”.

Mike Tyson estuvo en la última emisión de La noche del 10, programa que condujo Diego Maradona en 2005

Aunque la invitada no quiso ahondar en detalles, el conductor fue directo al hueso y le dijo: “Con Tyson si tuviste una historia”. “No, Tyson me masajeó este rollo durante unos minutos”, dijo, mientras se señaló la cadera. Acto seguido recordó cómo fue el día en el que el exboxeador visitó a Maradona en televisión.

“Ese programa lo hicimos en el Luna Park, yo me acerco para llevarle la camiseta a Diego para que se la firme Tyson, él y se la pasen y como, Diegota me quedo ahí al lado. En el momento que me acerco, Tyson pasa brazo y empieza tacate tacate, tacate”, indicó, haciendo referencia a que estaba tocándola inapropiadamente.

“En ese momento aparte, estamos hablando hace 20 años, no podías decir nada”, reflexionó Silvina. “Con toda la historia de Tyson después de abuso y violación”, acotó Sebastián, haciendo referencia a las reiteradas acusaciones contra el exboxeador a lo largo de los años y los violentos episodios que protagonizó.

Mike Tyson visitó el último programa de La noche del 10 que se hizo en el Luna Park (Foto: Captura de YouTube)

“Fue tan alevoso que hasta Diego en un momento dice ‘Wait, wait (espera, espera) es mi amiga”, indicó Escudero. Si bien dio cuenta de que en ese momento Maradona intervino, reveló que la cuestionable actitud del exdeportista estadounidense no terminó ahí. “Cuando él se estaba yendo me quiso manotear. Decía ‘come with me’ (vení conmigo)”, reveló la exparticipante del Bailando y contó que Tyson hasta la mandó a llamar para que fuera a su camarín después del programa.

Silvina Escudero se quebró al hablar del difícil momento personal que le tocó atravesar

La exparticipante del Bailando por un sueño atravesó unos meses muy difíciles. En enero, Ángel de Brito contó en LAM (América) que Silvina estaba esperando su primer hijo y en la semana 14 perdió el embarazo. Un mes después, Escudero visitó el programa junto a su hermana Vanina y habló a corazón abierto sobre la dolorosa situación que le tocó vivir.

“Es algo que yo no tengo procesado ni superado”, dijo en aquel entonces. También le agradeció a de Brito por su silencio, puesto que fue a quien le compartió al principio la felicidad por su embarazo y después la triste noticia. “No sé si lo hubiese podido transitar de la manera que pude transitarlo si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento, porque la verdad es que yo estaba en carne viva. Realmente fue tremendo y obviamente que es la vida y soy una persona muy positiva, muy creyente y soy de las personas que consideran que todo lo que vivimos también es por una enseñanza y un motivo y estoy transitando eso”, reflexionó Silvina.

LA NACION