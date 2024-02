escuchar

A fines de enero se hizo público el difícil momento personal que atravesaba Silvina Escudero. Su ausencia en redes sociales y algunos mensajes que fue publicando en sus Stories de Instagram encendieron las alertas de que algo sucedía. Finalmente, fue Ángel de Brito quien explicó que la exparticipante del Bailando sufrió un duro golpe: estaba esperando a su primer hijo y en la semana 14 perdió el embarazo. Ahora, la bailarina estuvo en LAM (América TV) y con una profunda angustia habló de la dolorosa situación que le tocó vivir.

“Dejó de trabajar a fines de 2019. Estuvo en el Bailando, estaba en Sex e hizo el programa de Jey (Mammon), donde era panelista, pero no tenía que bailar. Dejó de hacer teatro, dejó todo. Estaba buscando ser mamá”, contó días atrás el conductor de LAM. En la misma línea explicó que Escudero estaba muy triste y que aún no estaba preparada para hablar públicamente sobre su salud.

Luego de que trascendiera la noticia, la hermana de Vanina Escudero rompió el silencio y se pronunció en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. “Gracias a todos por sus mensajes tan lindos y tan llenos de amor; por acá, por Facebook, por WhatsApp. ¡Gracias!”, expresó, junto a una foto en la que apareció sonriente, juntos a sus perritos.

El mensaje que compartió Silvina Escudero con sus seguidores Instagram: escuderosilvina

Ahora, a un mes de que la noticia se hiciera pública, las hermanas Escudero visitaron LAM. En un momento del programa y tras la consulta del conductor, Silvina habló sobre el desgarrador momento personal que atravesó. Primero le agradeció a de Brito por “el respeto y el amor” y luego dijo: “Obvio que no quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas. Es algo que yo no tengo procesado ni superado”.

Mientras las lágrimas amenazaban con derramarse, continuó con su relato. “Me encantaría hablarlo en algún momento, desde el amor y desde la felicidad, desde otro lugar, como una enseñanza, pero no estoy en ese lugar”, expresó la actriz y le agradeció a Ángel de Brito por su silencio, puesto que fue a quien le compartió al principio la felicidad por su embarazo y después la triste noticia.

“No sé si lo hubiese podido transitar de la manera que pude transitarlo si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento, porque la verdad es que yo estaba en carne viva. Realmente fue tremendo y obviamente que es la vida y soy una persona muy positiva, muy creyente y soy de las personas que consideran que todo lo que vivimos también es por una enseñanza y un motivo y estoy transitando eso”, expresó.

Silvina Escudero habló del duro momento que atravesó en los últimos meses: "Es algo que no tengo superado ni procesado" (Foto: Captura de video / América)

Asimismo, Escudero también le agradeció a la prensa y a las personas que estaban al tanto de lo que sucedió y no lo dijeron públicamente. “Cuando uno está viviendo algo muy pesado y cruel es mucho más difícil”, comentó. En este sentido, se refirió a ausencia en redes sociales y a su necesidad de “postear frases para canalizarlo” y sobrellevar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando destacó el importante rol que tuvo su hermana -quien estaba sentada a su lado- que volvió de Uruguay para acompañarla y de su círculo íntimo que estuvo a su lado en todo momento.

Asimismo, y tal como lo había dicho de Brito en su momento, Silvina indicó que estuvo las dos últimas temporadas sin trabajar, algo que no hacía desde los 19 años. Comentó que José María Muscari la convocó para Sex - su obra de teatro - pero ella estaba en pleno tratamiento: “No podía, mi cuerpo estaba en otro sentido, tenía que estar acá, no podía hacer actividad física”. Incluso contó que con su marido no se fueron de luna de miel y hasta tuvieron una conversación sobre si explicarle al productor lo que sucedía para que él no pensara que ella no quería trabajar con él. “Hace dos años que estoy ‘saraseando’ para todo lados”, se sinceró la menor de las Escudero.