Vanina Escudero contó detalles de la despedida de soltera de su hermana, Silvina: “Todavía no me recupero”

Radicada desde hace años en Uruguay, Vanina Escudero volvió al país por un motivo muy especial: el casamiento de su hermana, Silvina. Acompañada por su marido, Álvaro Navia, la bailarina pasó por el living de A la Barbarossa y contó detalles de la despedida de soltera que le hicieron en un barco y con stripper incluido.

“Sil se casa pasado mañana. Obviamente, eso nos trae a Buenos Aires esta vez. Estamos súper felices”, comentó la actriz en el matutino de Telefe mientras revelaba detalles de la despedida de soltera que le organizó a la novia. “ Tuvimos el sábado la despedida de soltera con las amigas, todavía no me recupero. La llevamos vendada a un barco donde arrancó todo... Hubo stripper, pero no puedo contar pormenores ”, advirtió sin querer dar demasiada data.

Su marido, quien la escuchaba atentamente, interrumpió para dar su opinión. “Para ella no es gracioso llevar un stripper. Yo le dije que tendrían que haber llevado otro show, Peppa Pig; algo distinto. Ella ya está acostumbrada a los calzoncillos de los bailarines, los torsos desnudos”, lanzó el humorista ante un panel que le daba la razón.

En cuanto a la boda, Escudero contó que esta será en dos partes. “ Se casa este jueves por civil y la iglesia la tienen pensada para más adelante, en diciembre. La verdad que fue todo muy repentino ”, dijo mientras desmentía que Silvina esté embarazada y por ese motivo haya precipitado la boda. “La propuesta se la hizo el novio hace un mes. Ella estaba en Europa, Fede viajó para hacerle la propuesta y dijo que sí”, agregó, al tiempo que confesó que toda la familia está feliz porque todos se llevan muy bien con el novio.

Su historia de amor con Álvaro

Hace unos años, Vanina dejó todo para acompañar a su marido, Álvaro Navia, a Uruguay. Felices con este cambio, la pareja habló de cómo es su vida del otro lado del charco y recordó cómo fueron sus comienzos y qué la enamoró del actor.

Vanina Escudero y Álvaro Navia hablaron de su historia de amor y su nueva vida en Uruguay. Instagram

“Nos conocimos hace 16 años”, dijo ella mientras él bromeaba: “Fue amor a primera vista, ella a segundas o terceras vistas”. Entre risas, Vanina explicó a qué se refería su marido: “Me atrajo desde el momento que dejé de verlo como un personaje. Íbamos a grabar Palermo Hollywood Hotel todos vestidos hasta que un día me toca grabar hasta lo último y me quedé hasta que el señor se cambia en el camarín y se va. Cuando sale, lo veo vestido de persona y dije: ‘Opa, es otra cosa’. Conocía que era un amor de persona, divertido y ahí dije: ‘¿Por qué no?’”, reveló sobre el día del flechazo.

Tras mostrar lo mucho que se conocen en el juego de las coincidencias, Navia contó qué además de hacer tele, ambos están involucrados en la producción de espectáculos. “Yo estoy haciendo Polémica en el bar en el canal 10 los viernes y domingos y La peluquería de Don Mateo los sábados. Después estamos produciendo El crucero del humor para el verano; es un crucero que hace Rio de Janeiro, Ilhabela, Punta del Este y Buenos Aires y tiene humor desde que te subís hasta que te bajas”, anticipó sobre esta propuesta de entretenimiento sobre el agua que contará con figuras como Nazareno Mottola y una mega estrella próxima a confirmar.

Navia y Escudero son padres de dos niños, Benicio y Joaquina, pero el camino hasta convertirse en padres no fue sencillo. “Hicimos todo lo que había que hacer y nada”, recordaba el humorista hace algunos años, en una entrevista televisiva. “Nos cambió la vida cuando Denise Dumas nos recomendó a su médico. Ya veníamos de varios tratamientos y nos sentíamos desamparados. No queríamos seguir esperando, estábamos ansiosos”.

La feliz noticia de que estaban en la dulce espera llegó luego de un viaje que Vanina hizo con su papá y su hermana. “Tenía un atraso y en Ezeiza nos compramos un test de embarazo. Lo hicimos en casa y corríamos de la felicidad cuando vimos el resultado. Lloramos mucho”, rememoraba Escudero. “Hay tantas trabas en este país para adoptar que no se puede creer. Hay padres que necesitan una familia y niños que necesitan padres. (...) Lloraba cada vez que me indisponía. Y le pedía a Dios poder estar embarazada una vez. Lo deseaba tanto... Por eso, saber que estábamos esperando un hijo fue uno de los mejores momentos de mi vida”, concluía la bailarina.