Revelan nuevos detalles de la explosiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

“No solo hay charlas en Instagram, por Telegram también y llamadas que ella encontró. Ahí se pudrió todo”, contó este lunes Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. Luego de un fin de semana lleno de especulaciones y mensajes enigmáticos en las redes sociales, el ciclo de eltrece se metió de lleno en la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló los detalles detrás de la ruptura.

“ Tengo toda la historia entera. La China está involucrada. Hay conversaciones post escándalo entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay de todo ”, adelantó la panelista, generando intriga entre sus compañeras. Mientras que Ángel De Brito confirmaba que la separación es un hecho, el periodista aseguró que Wanda ya está pensando en el divorcio y hasta ya se habla de un posible viaje a la Argentina para buscar reparo en su familia y amigos.

Tras asegurar que hay un hermetismo absoluto y que Nara no está contestando el teléfono a nadie, Latorre comenzó a contar la historia desde el principio. “Wanda dejo a Mauro Icardi por los mensajes que encontró en Telegram. La China es parte de todo esto (...). Mauro está pasando un momento profesional medio bajón, donde está de suplente, más con la llegada de Lionel Messi y Neymar al Paris Saint Germain. Wanda no es la que empieza a desconfiar, él la empieza a cuestionar a ella. Le pidió la clave del teléfono, le leyó el Instagram y ella le dio el teléfono sin problemas. Ahí ella le pide su teléfono a él. Le encontró conversaciones con la China en Telegram, ella pidiéndole verlo, que lo quería ver en un bar, le mandaba videítos grabando la serie ”, relató mientras confirmaba que el la tiene agendada como CS.

Ángel de Brito exhibió una captura de los mensajes que se enviaron Mauro Icardi y la China Suárez Twitter @AngeldebritoOk

El primer chat que en las últimas horas circuló en todos los portales sería uno de los tantos mensajes que la actriz y el jugador del PSG se habrían mandado en este tiempo. “ Algún día tenemos que salir de joda vos y yo, en alguna parte del mundo donde no te conozcan ”, escribió Suárez mientras Icardi contestaba: “Para qué? Ya me aburrió la joda”. Tras leer y mostrar el chat públicamente, el conductor de LAM prometía más mientras Latorre aseguraba que fue la ex de Benjamín Vicuña quien “encaró” al futbolista en las redes. “La China inicia la charla; él le likea una foto y ella le escribe, le dice que está en Europa, que la llame y él arranca. La conversación sigue por Telegram”, reveló la rubia.

“Al ver los mensajes, Wanda se enloquece, revolea todo, se toma un avión y se va a Milán (...). Él le dice que fue un bobo, que ella fue la que empezó. Que no pasó nada, que fue solo un coqueteo (...). Y acá entra en juego Maxi López”, continuó la panelista, quién enseguida contó el gran gesto que el futbolista tuvo con su exmujer. “Él está en Londres, se alquila casa por temporadas en París para ir a cuidar a los chicos. Últimamente se están llevando bien con Wanda. Cuando se entera de todo esto fue a París el sábado, se llevó a los tres chicos y le ofreció llevarse a las dos nenas también”, señaló Latorre.

Tras confirmar que la influencer viajó a Italia con Francesca, Isabella y su peluquero personal, Kenny Palacios, la panelista siguió con el relato: “ Icardi no fue más a entrenar. Él se apersona en Milán y le dice que si ella no vuelve con él, renuncia al PSG. Ella se va a un hotel . Ayer, él la ve de nuevo y es la foto esa que subió ayer a la tarde (donde se los ve abrazados). Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio. Está más enojada que nunca, él está muy deprimido, no para de llorar”, advirtió.

Mauro Icardi compartió una foto junto a Wanda Nara en Milán y desconcertó a sus seguidores Instagram: @mauroicardi

La traición

Si bien Wanda Nara y Eugenia Suárez no eran íntimas amigas, sí tenían un vínculo cercano, ya que Zaira Nara es muy amiga de la actriz. De hecho, comparten un grupo junto a Paula Chaves y Mery del Cerro. “Hace dos semanas ella fue al recital de Camilo y ahí estaba Ricky Sarkany. La China lo llama y le pide que le pase a Wanda, que la quería saludar. Wanda se la puso a saludar mientras estaban todos en el camarín para hacer el meet and greet. Cuando cortan, ella le manda un mensaje a Icardi y le dice: ‘Qué lindo que estabas’ (...). Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, ella automáticamente le hacía llamadas perdidas. Le preguntaba si estaba enamorado”, contó Latorre sumando más pruebas a esta historia.

Mientras recordaban que Wanda la ayudo a Suárez cuando ella salía con David Bisbal y no podía sacar del país a su hija mayor, Rufina, por el enojo de Nicolás Cabré, la panelista reveló que todo el grupo de amigas de Zaira Nara tomó partido y cuestionó fuertemente a la actriz. “La relación de la China se cortó con todas. Ella acaba de poner en mejores amigos un mensaje como que la dejaron sola (en referencia a Chaves y Del Cerro). A todas les niega todo. Paula Chaves la encaró y le dijo que había visto los chats”, develó la panelista mientras aseguraba que también tenía esas conversaciones para mostrar.

La palabra de Benjamín Vicuña

Curiosamente, a raíz de todo este escándalo Benjamín Vicuña comenzó a seguir a Wanda Nara en las redes sociales. Según LAM, la víctima de esta supuesta “infidelidad virtual” se habría comunicado con el actor y habrían hablado largo y tendido de este tema. “ Ayer recibió un mensaje de Wanda y empezaron a hablar. Parece ser que Vicuña sabía todo y le dijo que no se meta ahí, que la conocía a Wanda y que había cinco pibes en el medio ”, agregó Yanina, quien inmediatamente compartió lo que charló con el chileno.

“No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender. Esto es todo una pena. Gracias por el respeto”, le dijo Vicuña a través de un mensaje de WhatsApp sin querer meterse en la polémica, pero a su vez sin desmentir nada de lo que la panelista le preguntaba. “Yo le iba tirando la data y él no me la desmentía. El dolor de él es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral y siente que esta de joda de jueves a domingo y los deja con su madre y la niñera, entonces dice: ‘Déjamelos a mí en Buenos Aires, que los cuido yo’”, disparó Latorre.