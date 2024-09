Se separó Bárbara Diez de su novio empresario

Escuchar

Después de un año de relación se separó Bárbara Diez, la exesposa de Horacio Rodríguez Larreta. La empresaria terminó su noviazgo con el inmobiliario Patricio “Pato” Tobal. Según contaron allegados a LA NACIÓN, la pareja se habría quebrado por un tema religioso. “Ella está muy mística”, dijeron. De hecho, en una entrevista publicada en mayo por la revista Hola!, Bárbara declaró: “La fe es el pilar de mi vida. Sé que estoy en pie gracias a Dios”. Y agregó, sobre su etapa posdivorcio: “Cuando estaba en ese momento de oscuridad y tristeza, donde el alma se hace muy chiquita y se contrae, mis hermanas y amigas sabían dónde encontrarme: en la capilla de adoración perpetua de la iglesia del Pilar. Mi momento de sanación y de paz era decir ‘bienvenido, dolor, te lo regalo, Señor’. Fue la única manera de encontrarle sentido. Y algo muy lindo que también aprendí es que los creyentes, si ofrecemos este dolor pasado, es lo mismo que ofrecerlo en el momento. Porque en el momento no siempre podés, porque sentís como una espada que te hunde el pecho. Parte de mi sanación empezó cuando supe que todo este dolor se transformaba en crecimiento y en bendición”.

Bárbara Diez y Patricio Tobal en una escapada a Luján de Cuyo, en mayo último foto: Leo Furió

Bárbara y Patricio habían mostrado su amor en público por primera vez el 15 de noviembre de 2023, cuando ella cumplió 54 años. En esa oportunidad, festejaron con amigos en Tequila, pero no hubo fotos. Sin embargo, a los pocos días los retrataron juntos en la inauguración de COMITÉ, el HUB de moda y diseño de Romina Pigretti. Esa noche, los vieron muy enamorados. En aquel momento, el dato más relevante que se contó sobre él fue que era amigo de Nicolás Repetto y Alan Faena.

Bárbara Diez y Daniel Barone, de la serie de ficción de Star+ "Planners" que hace foco en la vida de Bárbara Diez. Su director Daniel Barone y su protagonista principal Celeste Cid FABIAN MARELLI

Al poco tiempo, el vínculo se consolidó en las playas de Punta del Este, a donde viajaron juntos a pasar unos días de descanso. Ella fue a un evento y él pasó a buscarla. La sonrisa de ella era más grande que su cara: estaba contenta. Sentados en los sillones de los livings dispuestos frente al mar, la pareja pasó un rato muy divertido, entre risas, caricias y miradas cómplices. También dialogaron con Andrea Bursten, una de las invitadas al evento y una de las personalidades infaltables del verano en la costa uruguaya. “La verdad es que estoy feliz, es una relación que recién comienza, pero estoy muy contenta”, le dijo Bárbara esa tarde a sus allegados. Y si bien Tobal llegó un poco más tarde a la reunión, enseguida se sumó al grupo de invitados junto a su novia, de quien no se separó en ningún momento. Al terminar, los dos se retiraron tomados de la mano y sonrientes frente a la cámara del fotógrafo, rumbo a la camioneta de ella para regresar a descansar. Tobal tiene una mansión llamada “La Teta y la Luna”, que se encuentra al lado de donde estaba la propiedad de Faena, que se incendió en 2020 y era una de las más destacadas de José Ignacio.

Lejos de su rol más célebre de wedding planner, ahora Diez se ocupa de asesorar y capacitar a otros para la realización de eventos

Ahora separada, Bárbara se seguirá dedicando a su nuevo proyecto. Ya no organiza bodas -como el personaje que compone Celeste Cid en Planners, la serie de Disney+ inspirada en su vida-, sino que asesora a los que quieren trabajar en ese rubro. “Con todo esto que sembré, hoy la cosecha es abundante y puedo ayudar a otros a hacer su camino. No solo a futuros organizadores de eventos, sino asesorando a empresas o a hoteles, a que generen más ventas, a que conozcan mejor el mercado, el modo de atraer nuevos clientes. También me encanta enseñar y estoy dando cursos y seminarios acá y en el exterior, como en Indonesia, Qatar. Los eventos llevan mucho tiempo, incluidos fines de semana enteros. Y tengo una familia. Mis exsocias siguen trabajando, a veces cada una por su parte y a veces arman equipo. Es una linda manera de seguir en contacto con eso que llamamos nuestro equipazo. Es muy lindo lo que creamos y destaco que, aunque claramente nunca fuimos una ONG, siempre el corazón fue prioritario, por eso siempre volvieron los clientes. Eso hace la diferencia”, le dijo a Hola!

