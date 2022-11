Sean Penn le prestó un premio Oscar al presidente Volodimir Zelensky hasta que Ucrania “gane la guerra”

escuchar

En su tercera visita a Ucrania, Sean Penn entregó al presidente Volodimir Zelensky un obsequio simbólico con el que buscó elevar la moral de los ucranianos, en el contexto de la guerra que ese país contra Rusia. El mandatario, que es también actor, recibió de manos de la estrella de Hollywood uno de los dos premios Oscar que el intérprete cosechó a lo largo de su carrera.

Al recibir la estatuilla dorada a modo de préstamo hasta que Ucrania “gane” en la contienda, según apuntó Penn, el presidente aclaró que este reconocimiento no es para él sino para todos los ucranianos. “Es solo un acto simbólico, pero sabiendo que esto está acá, me sentiré mejor y lo suficientemente fuerte como para seguir en lucha”, le dijo el actor a Zelensky durante su visita en Kiev, la capital del país, en un momento de la conversación inmortalizado en un video publicado en el canal de Telegram del presidente. “ Cuando ganes, tráelo de vuelta a Malibú, porque me sentiré mucho mejor sabiendo que hay una parte mía aquí ”, añadió a continuación el artista.

Sean Penn le prestó uno de sus dos galardones a Zelensky hasta que Ucrania obtenga la victoria en la guerra con Rusia Facebook: Volodimir Zelensky

Y continuó: “No hay nada mejor que los premios de la Academia pueden hacer que darnos la oportunidad de hablar entre nosotros. Éste es un hombre que entiende de películas y que tuvo su propia carrera, muy larga y exitosa”, señaló en relación a la faceta artística del presidente.

El Oscar, uno de los dos trofeos a mejor actor en un papel protagónico ganados por Penn permanecerá en Ucrania hasta el final de la guerra. A cambio, Zelensky honró a Penn con la Orden del Mérito de Ucrania.

“Hay tres lugares en el mundo que serán todo un orgullo para mí”, confesó más tarde el actor. Y detalló: “El lugar donde nació mi hija, el lugar donde nació mi hijo y éste” .

La estrella de Hollywood y el presidente ucraniano, reunidos en Kiev, capital del país STR - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Cabe recordar que Zelensky, quien también fue animador antes de ganar la presidencia en 2019, apareció a través de un mensaje pregrabado durante la ceremonia de los últimos premios Grammy presentando una actuación de John Legend e implorando a los espectadores que llenen el silencio de la guerra con música.

“La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en eterno silencio”, dijo el líder ucraniano en ese momento. “Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Cantan a los heridos en los hospitales, incluso a aquellos que no pueden oírlos. La música se abre paso de todos modos”, expresó. “Defendemos nuestra libertad, de vivir, de amar, de soñar. En nuestra tierra estamos luchando contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. ¡Llená el silencio con tu música! Llenalo hoy para contar nuestra historia”, subrayó en su discurso.

Acompañado de Selensky, Sean Penn señala una placa que lleva su nombre en un espacio público de Kiev STR - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

En cuanto a este nuevo viaje de Sean Penn a Ucrania, la visita supone su tercera aparición en el territorio en guerra. Abierto defensor del bando ucraniano, el actor también visitó el país a principios de este año para reunirse con Zelensky con motivo de la filmación de un documental sobre el conflicto.

Sean Penn durante su visita a Ucrania en febrero con motivo de la filmación de un documental sobre la invasión rusa AP

En esa ocasión, emitió un comunicado condenando al presidente Vladimir Putin. “ Ya está un error brutal de vidas destrozadas y de corazones rotos, y, si no cede, creo que el señor Putin habrá cometido el error más horrible para toda la humanidad. El presidente Zelensky y el pueblo ucraniano se han alzado como símbolos históricos de coraje y principios. Ucrania es la punta de lanza para el abrazo democrático de los sueños. Si la dejamos luchar sola, nuestra alma como Estados Unidos se perderá ”, manifestó.

El actor de Mientras estés conmigo y otros éxitos comenzó a trabajar en el proyecto fílmico sobre la escalada de tensiones en el país desde el año pasado, cuando ya se lo había visto en el país. “ El actor y director vino especialmente a Kiev para registrar todos los eventos que están sucediendo actualmente en Ucrania y contarle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país ”, indicó el gobierno ucraniano en ese momento, el pasado febrero, a través de un comunicado, según medios locales. “Sean Penn es uno de los que apoyan Ucrania en Ucrania hoy. Nuestro país le está agradecido por tal muestra de coraje y honestidad”, se agregó.

