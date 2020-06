Sebastián Estevanez: "Seguramente hay muchos actores mejores que yo" Crédito: Instagram

Padre de familia, querido por el público y carismático son algunas características con las que se puede definir a Sebastián Estevanez . Con su impronta de hombre tranquilo y de perfil bajo, es difícil imaginar que en su juventud fue uno de los alumnos más problemáticos del colegio y que su mala conducta lo caracterizaba por sobre todas las cosas .

"En la secundaria me echaron de cinco colegios, me costaba mucho prestar atención. Era como que necesitaba hacer mucho deporte y estar sentado me aburría", le contó a Catalina Dlugi durante una entrevista en el programa Agarrate Catalina , de La Once Diez / Radio de la Ciudad. "Me agarré a piñas varias veces, era bastante justiciero cuando veía que alguno más grande molestaba a otro más chico. Tenía la pelea bastante fácil, y además de eso me llevaba muchas materias. Me llegué a llevar 11, nunca repetía, estudiaba y rendía todas".

Su comportamiento lo llevó, en varias oportunidades, a tener problemas con los directivos. "En el colegio tenía un aula que daba a la calle y tenía una ventana al lado. Estaba en cuarto año, me dieron ganas de escupir, giro la cabeza y escupo y veo que viene caminando una persona de sexo femenino y que el escupitajo vuela y se le pega en la cara. Me mira, la miro y le digo: 'Le juro por Dios que fue sin querer' y me dice: 'ya venga a dirección'. ¡Era la directora del colegio!".

Entre sus travesuras hubo un incidente grave que lo hizo entrar en razón y comenzar a comportarse de otra manera. "Lo peor que hice es estar en una terraza del colegio, en donde había una cubierta de auto y la tiré a la calle. Ahí tomé conciencia de que podía haber lastimado a alguien". Durante la entrevista, Estevanez se refirió también a los comentarios que recibe a través de las redes sociales, en donde lo tildan de mal actor. "A mí eso no me duele para nada. Tampoco es lindo, no te voy a decir que no me importa, pero el resultado final para mi es la calle, no las redes", aseguró sobre los memes y fotos que circulan en la web.

"Cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, es lo mejor, y si además te quieren tus compañeros, ya está. Hay derecho a que algo no les guste, seguramente hay muchos actores mejores que yo, pero todos los trabajos que hice los hice con el corazón en la mano. ¿Pensás que actúo mal? Está perfecto, te doy un abrazo".