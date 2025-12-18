Christian Petersen fue internado de urgencia en San Martín de los Andes: su estado es delicado

El famoso chef Christian Petersen se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín y fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes y, según los medios locales, su estado es delicado.

Según contaron en Puro Show, el jurado de El gran premio de la cocina fue rescatado en medio de una travesía en la montaña y, una vez sedado, fue trasladado al centro de salud. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, contaron en el programa de eltrece.

Christian Petersen se encuentra internado en un hospital neuquino Instagram

En tanto, el portal local Realidad Sanmartiniense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Durante el primer contacto, los médicos detectaron una fibrilación auricular en el chef. Una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”.

Además, los medios locales informaron que la intención era la de trasladar al chef a Buenos Aires, pero que por el momento la gravedad del cuadro lo había impedido.

Petersen fue rescatado en medio de la montaña, sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes Santiago Cichero/AFV

En diálogo con LA NACION, su socia, Sole Martins, confirmó que el chef de 56 años está en el Sur acompañado por su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”. Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Lars (21), Francis (17) y Hans (26) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.

En el último tiempo, el chef había decidido abrir un parador en San Antonio de Areco, para vivir más en contacto con la naturaleza y alejarse de la vorágine de la ciudad.

Christian Petersen está acompañado por su esposa Sofía Matias Salgado

En las últimas entrevistas que brindó, el chef se mostró muy entusiasmado con el equipo que formaba junto a su pareja y aseguraba sentirse enamorado y viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.

“Sofi hace que en casa se respire felicidad. Me encanta que sea una mujer fuerte, sensible, compañera. La admiro profundamente, ella me hace querer ser mejor todos los días. Verla como madre me conmueve y, al mismo tiempo, me enseña un montón. Y su hijo Lolo es una personita increíble, si vieras lo lindo que es vivir con él. Me encanta poder acompañarlo, ser su padrino”, agregó.