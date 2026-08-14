Selena Gomez, acusada de fraude por su startup de salud mental

Selena Gomez fue demandada junto a su madre y otra socia, acusadas de fraude por un grupo de inversionistas de Wondermind, la startup de salud mental que la actriz y cantante lanzó en 2021.

Según reporta CNN, en la presentación judicial que se llevó a cabo ayer, cinco inversores aseguraron haber aportado US$ 1,2 millones en 2022 esperando que la protagonista de Only Murders in the Building aprovechara su fama y su popularidad en las redes sociales (actualmente, solo en Instagram tiene 404 millones de seguidores) para impulsar la empresa en la que, según se detalla, tenía el rol de cofundadora, “directora de impacto” y jefa de marketing.

En el sitio web, Selena Gomez figura como cofundadora de Wondermind, mientras que su madre, Mandy Teefey, aparece como cofundadora y CEO. El nombre de Daniella Pierson ya no se menciona en la página

Sin embargo, alegan, “durante tres años, mientras la empresa se derrumbaba silenciosamente a su alrededor, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros se dirigió a los inversores cuyo dinero financiaba el colapso”.

La demanda, registrada en una corte federal de Delaware, se realizó por fraude de valores, incumplimiento de contrato y otros cargos e incluye a Mandy Teefey, la mamá de Selena Gomez, que tenía el rol de codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson, que dejó Wondermind en 2023. Juntas tenían casi el 90 % de las acciones de la empresa.

Los presuntos damnificados buscan recuperar sus inversiones y obtener una indemnización por daños y perjuicios, así como cubrir el pago de los honorarios de sus abogados. Según reclaman, cuando la empresa declaró estar valuada en US$ 95 millones en 2022, se les hizo creer que se forjarían acuerdos corporativos estratégicos con empresas como JPMorgan, además de contratos publicitarios, entrevistas con celebridades y una aplicación innovadora. “Las alianzas no existieron. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló”, aseguran.

La mala situación de la empresa recién habría llegado a oídos de los inversionistas el año pasado gracias a un artículo publicado por The Cut que informaba sobre las dificultades internas de la compañía por luchas de poder y conflictos interpersonales. De acuerdo a un fragmento de ese artículo citado en la demanda, Gómez no cumplió con sus obligaciones contractuales debido a “sus prolongados problemas personales con su madre”.

Otro de los conflictos se habría producido entre Teefey y Pierson. La primera informó a los inversores que su entonces socia empleó fondos de la empresa para pagar su alquiler de aproximadamente US$ 60.000 mensuales en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ella negó las acusaciones en su contra en un comunicado emitido ayer y agradeció “la oportunidad de presentar documentación concreta y registros financieros que demuestren los hechos”.

¿Qué es Wondermind?

Según su sitio web oficial (que habría sido modificado en las últimas horas, tal como se puede observar en la búsqueda de Google), Wondermind se promociona como un espacio accesible de desahogo. Selena Gomez figura como cofundadora, mientras que su madre, Mandy Teefey, aparece como cofundadora y CEO. El nombre de Daniella Pierson ya no se menciona en la página.

El sitio web de Wondermind, la startup de Selena Gomez acusada de fraude, fue actualizado en las últimas horas

“A lo largo de los años, todos lidiamos con problemas de salud mental. Un día, mientras hablábamos de ello, nos dimos cuenta de que no existía un sitio accesible e inclusivo donde la gente pudiera reunirse para explorar, hablar y gestionar sus sentimientos. Así que pensamos: ‘¿por qué no crearlo?’“, cuentan sobre cómo surgió el proyecto.

Con categorías como “bienestar mental”, “problemas reales”, la posibilidad de suscribirse a un newsletter, podcasts y ejercicios para poner en práctica, Wondermind propone: “El bienestar mental implica trabajar en tu salud mental, sea cual sea tu definición de ella. Se necesita más que una frase inspiradora para cambiar realmente tu mentalidad. Pero cuidar tu salud mental no debería ser caro, inaccesible ni consumir mucho tiempo. Incluso si tenés la suerte de ir a terapia, dedicar tiempo a tu mente entre sesiones puede marcar una gran diferencia. Para eso estamos aquí: para ofrecerte maneras sencillas y prácticas de priorizar tu bienestar mental cada día”.