Cómo es la exclusiva mansión de Selena Gomez que salió a la venta en Los Ángeles por casi 6,5 millones de dólares
La propiedad cuenta con amenidades como spa, sala de cine, estudio de grabación y hasta una cascada
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Tras casarse con Benny Blanco en septiembre de 2025 y mudarse a una residencia en Beverly Hills, Selena Gomez puso a la venta su antigua mansión de Encino por 6,49 millones de dólares. Estas son sus amenidades.
Cómo es la mansión de Selena Gomez en Encino que salió a la venta por US$6,49 millones
En la plataforma de bienes raíces Realtor se encuentra disponible la ficha de venta de la mansión que Gomez vende en Encino, California. Según el portal, se trata de una construcción de 1989 que alguna vez fue residencia del músico Tom Petty y fue remodelada recientemente para contar con las últimas comodidades, aunque se conservó su integridad y estilo. El portal describe la residencia privada como una propiedad que evoca romance, inspiración y tranquilidad.
Con una extensión de más de 1000 metros cuadrados, la propiedad se ubica al final de un camino privado y brinda acceso controlado al exclusivo Rancho de Encino.
La casa incluye una sala familiar, un comedor formal y una amplia cocina. En la planta baja está la suite principal, además de una bodega, gimnasio, sala de masajes, espacio de trabajo, tocador, cine y cabina de grabación.
En la planta superior hay una segunda suite principal y cuatro habitaciones adicionales.
El espacio tiene además amplios jardines donde hay una cabaña, fogata, comedor al aire libre e incluso una cascada con un arroyo que desemboca en la piscina y el spa.
Selena Gomez se muda a una mansión en Beverly Hills
De acuerdo con Realtor, la razón por la que Selena Gomez dejó su casa de soltera en Encino, California, se debe a que compró una mansión en Beverly Hills con su esposo Benny Blanco. La nueva residencia que el matrimonio adquirió antes de su boda es mucho más grande y costó US$35 millones.
Según los registros de la compañía de bienes raíces, la propiedad de la pareja tiene una enorme residencia principal y dos casas de huéspedes independientes, una de ellas con su propio estudio de grabación, mientras que la otra alberga una sala de cine.
La residencia principal tiene inspiración española, cuenta con una escalera de caracol y una biblioteca. En el exterior hay un gimnasio, una piscina, un spa y exuberante vegetación. Aunque no se reveló el nombre, Realtor aseguró que la propiedad pertenecía a un famoso director de Hollywood.
Gomez y Blanco hicieron la compra en una operación privada que se llevó a cabo a través de una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al representante comercial del productor musical.
Más allá de los cambios en su vida personal, Selena Gomez también atraviesa un momento destacado en el plano profesional. A su carrera como cantante y actriz se suma el crecimiento de Rare Beauty, la marca de cosméticos que impulsó las estimaciones sobre su fortuna y la ubicó, según Bloomberg, entre las celebridades con patrimonio de diez cifras.
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