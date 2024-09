Sergio Lapegüe recordó su “mala experiencia” trabajando junto a Maru Botana: “Llegaba triste a mi casa”

Escuchar

En 2023, Eltrece anunciaba el estreno de un nuevo programa, Sábado en casa, que marcaba el desembarco de Maru Botana al canal, después de varios años de haber trabajado en Telefe, y la incursión de Sergio Lapegüe en programas de interés general. El proyecto podía haber funcionado, pero, incluso antes de su estreno, la mala relación entre los conductores se convirtió en la comidilla de los programas de chimentos y la falta de química entre ellos se volvió evidente .

Ellos se encargaron de desmentirlo en cada una de las entrevistas que brindaron por aquella época. Mientras ella elogiaba el lenguaje del periodista, aseguraba que tenían muy buena onda. Él, a su vez, indicó en una entrevista publicada por LA NACIÓN: “Son rumores que se inventaron, evidentemente. Si yo hubiese trabajado con ella dos años por ahí podría llevarme mal, pero recién la conozco. Igual no vas a encontrar una persona que se haya llevado mal conmigo en estos 22 años de carrera. Maru trae la misma onda que yo, familiar, divertida, loca e improvisada, que me va a desestructurar a mí, que vengo de la noticia”. Y se apuraba en aclarar. “ Nos estamos conociendo, pero es como si nos hubiésemos conocido toda la vida, tenemos ese mismo perfil, nos llevamos bien y caminamos para el mismo lado que es el de la alegría, el de la familia, el de la improvisación . Va a ser un buen complemento”.

Lo cierto es que el programa duró solo unos meses en el aire, y finalmente, los hechos demostraron que los rumores que señalaban que existía una mala relación entre el conductor y la pastelera estaban bien fundados. Ahora, once años más tarde, Botana está a punto de incorporarse a la próxima edición de Bake Off Famosos, y a propósito de su debut, Lapegüe recordó aquella fallida experiencia junto a ella, pero esta vez con profunda sinceridad. “ Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, Sábado en Casa, y fue algo triste... No la pasé bien ”, admitió, al ser abordado por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos.

“Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me habían dicho que iba a ser el conductor, no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida ...”, recordó. Y agregó: “Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Fue la única vez que renuncié a algo. Trato de generar siempre buena onda, buenas vibras, y cuando veo que eso no existe, prefiero dar un paso al costado. Llegaba triste a mi casa. ¿Viste cuando tenés angustia? Mi mujer me dijo un día: ‘Si no te hace bien, dejalo’. Y tuvo la razón. Nos volvimos a cruzar en una entrega de los Martín Fierro y nos saludamos. No todos tenemos que llevarnos bien”, reflexionó.

El conductor de noticieros no fue el único que rememoró su mala experiencia laboral con Maru Botana. Entrevistada por Héctor Maugeri en +Caras, Jimena Monteverde se refirió al confuso episodio que las tuvo como protagonistas en 2017. “No sé si me odia y si la palabra es odio. Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y no lo soy. Por eso me cuesta un poco más. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, indicó la cocinera de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

El conflicto entre ellas se produjo en 2017. En aquel momento, Monteverde conducía junto a Coco Carreño -excolaborador de Botana en sus programas de Telefe- el ciclo Cocina sobre ruedas. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más. Nunca tuvimos un cara a cara. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste”, relató. Al igual que explicó Lapegüe, Monteverde aseguró que aquella situación repercutió en su ánimo. “Me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama... Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, indicó.

Al día siguiente de que la entrevista fue emitida, Intrusos buscó a la cocinera para que ampliara el tema. “No tengo ninguna relación con ella. Ya pasó y la vida me dio mucha suerte. Por suerte yo no tengo que evitar a nadie. Son los egos de la televisión que a veces juegan en contra, hay gente complicada porque los egos son complicados . Hay gente buena como en todos los trabajos y gente que tiene el ego alto o se le sube el maquillaje al cerebro, es así. En el medio todos los conocemos, y llegan, eh. Llegan”, indicó la cocinera.

Carreño, a su vez, brindó su versión de los hechos: “Con Jimena somos hermanos. Es una persona muy auténtica y dice lo que piensa. Teníamos un proyecto muy lindo y nos iba muy bien. Tanto, que íbamos a empezar a salir todos los días, pero llegó Maru y el canal decidió que no siguiéramos. Eso a Jime le quedó atravesado. En mi caso, cuando termino mi relación laboral con ella, sale este proyecto y Jimena me convoca. Jime era la conductora de ese programa y le cayó muy mal, obviamente. ¿Cómo te sentirías vos si te levantan un programa por el pedido de otra persona? Con Maru nunca más hablé, pero no tenemos ningún problema personal ”.

La respuesta de Botana no se hizo esperar. A través de un mensaje que le hizo llegar a Karina Iavícoli, panelista de Intrusos, la pastelera expresó: “ No tengo mucho para decir. Tema viejo. Mirá si yo voy a decidir en un canal quién está y quién no. Estoy feliz grabando Bake Off Famosos y no quiero quilombos”.

