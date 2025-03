El duro cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana: del “es todo un invento” al “sos una mitómana”

Yanina Latorre no tolera a Maru Botana y, cada vez que tiene oportunidad, le tira un dardo. Si bien la panelista señaló que era muy amigas durante la universidad, eso se terminó hace años y, según siempre dijo, la chef le tenía “envidia y le hizo varias malas jugadas”, lo que desencadenó una serie de conflictos que no tuvieron vuelta atrás.

Después de años de que se diera a conocer esta enemistad, en una reciente entrevista, Maru enfrentó los rumores de conflicto y aseguró que todos los relatos de Yanina eran “absolutamente falsos”. “Nunca tuve problemas con Yanina. Todo es un invento”, comentó. “No se puede creer todo el show que arma, es insólito”, sumó más adelante. Asimismo, contó que decidió rechazar la oportunidad de volver a tener su propio programa a causa de supuestas amenazas por parte de Latorre: “Los chicos me decían en casa: ‘¿Vale la pena que hagas un programa para estar todo el día sufriendo con lo que dice Yanina?’”.

Ante estas declaraciones, y como ya es su estilo, la panelista publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram. “La mitómana de Maru Botana sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas. Dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”, escribió en un fondo negro con letras blancas, como cada vez que les presenta una nueva polémica a sus seguidores. “Como diría More, que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente? ¿Coco miente?”, añadió, reflotando viejos reclamos de colegas en contra de la cocinera.

Yanina explotó contra Maru en Instagram

Para avivar aún más la llama del enfrentamiento, continuó: “Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no soportás. Poner cara de pelot...da, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente”. Luego, volvió a reafirmar que todas las historias que contó anteriormente sobre Botana son ciertas. “No mentí en nada. Maru Botana cuando éramos jóvenes me cag... la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le lavó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y de facultad la odian”, sentenció.

El descargo de Yanina contra Maru

Como si todo esto fuera poco, Yanina aseguró que tiene capturas que podrían afectar a Maru. “Tengo miles mensajes de gente que me escribe sobre ella. Ni hablar exempleados. Pero ese es otro tema”. Luego, afirmó que mintió en su nota con Darian Schijman en Infobae: “Todo lo que le dijo Rulo (Schijman) es mentira. Que yo era novia de un rugbier amigo del hermano y que por eso me conoció. Maru Basurita, jamás fui a tu casa con un novio rugbier. Te conoció en una UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier”.

Yanina Latorre acusó a Maru Botana de mentirosa

Cuando todos pensaron que su descargo había terminado, Latorre lanzó: “El tema es que yo voy de frente y vos sos zorra Maru Botana. Por algo me evitás y cruzás de vereda cuando me ves. ¿Y ahora decís que te bajaste de un programa por mí? ¿Cuándo te amenacé Maru Botana? ¿Vos creés que si empezás un programa te voy a hacer algo? Conmigo no, Maru Botana, que no soy como vos. Soy honesta y buena mina. Ni falsa, ni zorra. No mientas sobre mí. A veces es mejor asumir cuando te mandas una cagada. ¿Qué necesidad tenía de inventarme todo eso?”

Yanina Latorre explotó contra Maru Botana y no se calló nada