Maru Botana compartió un desgarrador mensaje y un video de su hijo Facundo, a 17 años de su muerte: “Nunca pude verlo”

Hace 17 años, Maru Botana sufrió la pérdida más dolorosa de su vida: la muerte súbita de su sexto hijo, Facundo, cuando tenía apenas seis meses. Desde entonces, cada 5 de marzo, la reconocida pastelera revive su ausencia, y este aniversario no fue la excepción.

En su cuenta de Instagram, la chef publicó un video grabado en un estudio de televisión, que ella misma confiesa que no había podido visualizar nuevamente hasta hoy, con el que conmovió a sus seguidores. En las imágenes se ve a Maru dándole de comer a su bebé mientras participaba en el programa Maru a la tarde, que conducía junto a Diego Pérez por Telefe durante la década del 2000.

Facundo nació en 2007 y falleció tan solo seis meses después a causa de una muerte súbita

Junto al emotivo video, Botana escribió un mensaje desgarrador que refleja el dolor que aún la acompaña: “ Facu, feliz cumple. Felices 17. ¡Qué locura cuánto tiempo pasó! Cada vez que se acerca esta fecha, mi cabeza, mi cuerpo y todo están distintos . Es como que me pregunto mil cosas, y antes de saber que no voy a encontrar esa respuesta, pienso en mi alrededor, en mi familia, en mis amigos y en todo el amor que recibo”, apuntó primero.

La cocinera expresó a continuación cuánto extraña a su hijo y cómo lo busca en las pequeñas cosas. Recordó su corta vida y la forma en la que él transmitía amor a su entorno. “ Eras muy bebito y, si bien no tuvimos tiempo de tener un diálogo, la intensidad de lo que vivimos, el sentir tu placer cuando te amamantaba, esos ojitos que me miraban fijo diciéndome todo ...”, agregó.

Maru también rememoró la personalidad de su bebé, su necesidad constante de estar acompañado y el profundo amor que dejó en su familia. “ Eras muy demandante y te encantaba estar con todos; solo, jamás. Los brazos eran tu paz y la cuna quedó nueva. Después entendí por qué nos querías a todos ahí . Lograste tu misión: tu vida fue cortita, pero no la de un bebé normal, sino la de un bebé especial que nos dio amor, mucho amor, y nos enseñó que el amor es lo más importante en una familia”, escribió.

En un aniversario anterior, la cocinera visitó la tumba de Facundo Solá junto a su hijo Juan Ignacio Instagram: @marubotanaok

A lo largo de los años, Maru ha compartido con sus seguidores cómo este profundo dolor la llevó a valorar aún más a su familia y a encontrar en el amor la fuerza para seguir adelante. En su mensaje, agradeció a Facundo por la manera en la que, con su recuerdo, la ayudó a sobrellevar los malos momentos. “Gracias, Facu, por ese tiempo cortito en que nos diste tanto. Hoy, con un corazón partido, te extraño inmensamente, pero también te agradezco cómo, desde donde estés, me ayudaste a rearmar esta familia. Nos ayudaste a seguir, a luchar para seguir con alegría, a que mi mochila de piedras hoy sea muy liviana, porque vos estás acá con nosotros, regándonos amor”, continuó.

La cocinera también confesó que durante estos 17 años no había sido capaz de volver a ver un video de su hijo, y que la decisión de hacerlo fue un paso importante en su proceso de duelo: “ Nunca antes pude volver a ver un video tuyo, y hoy no me fue fácil, pero acá estás . Hoy, Facu, decidí festejarte, celebrar tu presencia en nuestra vida y, de esta manera, para que todos los que no te conocieron, sepan quién eras y sos, estés donde estés. Te amo”.

El mensaje de Maru Botana a su hijo Facu, el día que hubiese cumplido 17 años

Las palabras y el video de Botana conmovieron profundamente a sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo y cariño. Muchos destacaron la fortaleza con que ha sabido afrontar esta fecha tan especial en el calendario para la familia y el modo en que logró transformar su dolor en una fuente de amor.

Maru Botana es mamá de ocho hijos junto a su esposo, Bernardo Solá, con quien se casó en 1997. El mayor, Agustín, nació dos años más tarde, y luego llegaron Lucía, Matías y Sofía en 2001, 2003 y 2005, respectivamente. Santiago, el quinto hijo de la pareja, nació en 2007 y en marzo de 2008 dieron la bienvenida a Facundo, fallecido seis meses después. La familia se agrandó en 2010 con el nacimiento de Juan Ignacio y en 2012 con la llegada de Inés.

