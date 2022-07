Shania Twain relató la odisea que vivió hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme: “Perdía el equilibrio y tenía miedo de caerme del escenario”

En plena pandemia, en agosto de 2020, Shania Twain fue sometida a una difícil operación en sus cuerdas vocales, debido a las consecuencias que dejó en su cuerpo la enfermedad de Lyme. Esta semana, Netflix estrenó el documental Shania Twain: Not Just A Girl, que repasa la vida de la cantante, desde su infancia en Timmins, Ontario, hasta su presente. Allí, en primera persona, ella revela que todos sus padecimientos que tuvo que enfrentar desde principio de siglo.

La enfermedad de Lyme es transmitida a los humanos mediante la picadura de una garrapata de patas negras -la más común en los Estados Unidos- infectada. Los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, fiebre, fatiga y una erupción cutánea que se caracteriza por tener forma de “ojo de buey”. En la mayoría de los casos, puede ser tratada mediante la toma de antibióticos durante algunas semanas. Si no se trata, la infección puede afectar el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones .

Según explicó la cantante de 56 años, se infectó durante la gira de su álbum Up!, que se llevó a cabo entre septiembre de 2003 y julio de 2004. “Estaba llegando el final de la gira... Mientras montaba a caballo, me picó una garrapata que estaba infectada”, explicó.

“Mis síntomas daban bastante miedo porque, antes de que me diagnosticaran, me mareaba mucho en el escenario; perdía constantemente el equilibrio y sentía pánico de caerme del escenario”, recordó Twain. Y agregó: “Mi mente se apagaba por segundos, pero con mucha regularidad: cada minuto o cada medio minuto” .

Tras contraer la enfermedad, Twain asegura que su voz “nunca volvió a ser la misma” y que le costaba controlar el flujo de aire. “Pensé que había perdido mi voz para siempre. Pensé que eso era todo”, recordó, en el documental. En una entrevista publicada en 2020, la cantante explicaba: “Hubo mucho tiempo en que pensé que nunca volvería a cantar. Me tomó años llegar al fondo de lo que estaba afectando mi voz y, yo diría, unos buenos siete años antes de que un médico pudiera averiguar si se trataba de un daño en los nervios de mis cuerdas vocales causado directamente por la enfermedad ”.

En esa misma entrevista, la intérprete de “Man! I Feel Like a Woman” se refirió también a la forma en la que debe cuidar su voz para poder seguir cantando. “Empezás a evitar hablar por teléfono, empezás a evitar ir a lugares que tienen ruido ambiental donde tenés que hablar por encima del volumen de los demás. Es muy debilitante”, apuntó sobre los hábitos que debió incorporar. “Nuestra voz es una parte tan importante de nuestra autoexpresión. Para un vocalista, un cantante… es devastador de muchas maneras”, señaló.

Cuando encontró el verdadero motivo de sus dolencias, Twain se sometió a una cirugía de garganta abierta, que describió como “muy aterradora”. El procedimiento, según la cantante, implica la inserción de instalaciones en forma de “muleta” que “estabilizan la función de las cuerdas vocales”. Su voz, explicó, es diferente, pero está aprovechando al máximo su nuevo sonido musical.