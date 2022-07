Mena Suvari contó que su expareja la obligó a tener un trío sexual con otra mujer: “Fui manipulada y no tenía noción”

En diálogo con The Guardian, la actriz Mena Suvari recordó un episodio de su vida privada muy duro, cuando una expareja la forzó a tener un trío con otra mujer. “Fui manipulada”, le contó a la publicación. La actriz de Belleza americana contó que el hombre, a quien decidió no nombrar, era una persona “abusiva” que la obligaba a “reclutar mujeres para tríos”.

“Un día hablé con una de esas mujeres y le dije que nunca tuve ganas de hacer lo que hicimos y se sorprendió y me respondió: ‘Oh, él me dijo que vos eras la que querías’”, recordó Suvari. “Eso me abrió los ojos, fui manipulada y no tenía noción, él creó circunstancias para que yo fuera abusada”, añadió la actriz.

Mena Suvari compartió su historia de vida (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Por otro lado, Suvari brindó el motivo por el cual quiso compartir su historia: “ Quise contar cómo nunca se me dio la oportunidad de elegir, y eso me destruyó. Experimentar abuso es algo retorcido porque no sabés qué está bien y qué está mal, es una pesadilla y es un peso que llevo conmigo, nunca tuve la posibilidad de descubrirme a mí misma desde ese lugar, todo eso lo perdí ”, concluyó, en cuanto a su vida sexual.

Sus desgarradoras confesiones: “Me perdí en las drogas y el alcohol”

El año pasado, Suvari publicó su descarnada autobiografía, The Great Peace (La gran paz) para iniciar un proceso de sanación. Sus memorias están atravesadas por cómo vivió su adolescencia en Hollwyood, etapa a la que describió como “angustiante”. “Pasé mucho tiempo hasta tomar la decisión de poner todo mi corazón en la creación de este libro”, contó Suvari, quien un año atrás fue mamá de su primer hijo, Christopher, fruto de su matrimonio con Michael Hope.

Luego de un período de duda respecto a si editar su autobiografía o no, la actriz aseguró que se sintió lista, impulsada por el deseo de contar su verdad y su “viaje personal” por primera vez en su vida.

En su libro Suvari reveló que se perdió a sí misma “en el sexo, las drogas y relaciones abusivas”, en su pico de fama en los 90, cuando navegaba “entre las cicatrices psicológicas del abuso y el anhelo de querer mucho más de la vida”. Por otro lado, la actriz contó que escribir fue su forma de hacer autocrítica sobre errores que cometió en ese momento “para crecer y no seguir culpándome”.

Mena Suvari, en American Pie Archivo

Suvari describió a La gran paz como “una historia atemporal sobre una joven buscando el empoderamiento y la redención, que usa su voz para redescubrir el pasado para poder brillar”, con “relatos genuinos, angustiantes, y sanadores”.

La actriz oriunda de Rhode Island comenzó su carrera como modelo e hizo su debut en cine en 1997 en el film Nowhere. Tras una seguidilla de éxitos, su filmografía empezó a empalidecer hasta que su rol en el drama televisivo Six Feet Under en 2004 le valió numerosos reconocimientos. En la actualidad, se encuentra filmando The Dresden Sun y aguarda el estreno de Reagan, la biopic sobre el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida por Sean McNamara y protagonizada por Dennis Quaid.

Su “rara” experiencia trabajando con Kevin Spacey

En Belleza americana, Suvari interpretaba a una joven con la cual el personaje de Spacey se obsesionaba Grosby Group

En julio de 2021, en diálogo con revista People, Suvari recordó el momento en el que se estaba preparando con Kevin Spacey para una escena íntima del film ganador del Oscar, Belleza americana. Su personaje, una joven menor de edad, era el objeto de obsesión del que interpretaba el actor, Lester Burnham. Según el testimonio de la actriz, esa experiencia estaba totalmente bloqueada en su mente hasta que el actor fue denunciado por abuso y acoso sexual, lo cual le hizo pensar en lo que vivió durante esa jornada de rodaje.

“Yo confiaba en él, pero esa escena se sintió muy extraña”, contó la actriz, asegurando que no supo cómo interpretar lo que había sucedido. Antes de la filmación, Spacey la condujo a un cuarto aparte, donde solo estaban ellos dos. “Nos acostamos uno al lado del otro y él empezó a abrazarme gentilmente, fue pacífico, pero raro e inusual”, sumó la ex American Pie.

El fragmento más recordado de Mena Suvari en American Beauty - Fuente: YouTube

Como consecuencia, cuando leyó sobre las denuncias contra el actor, su mente fue hacia ese hecho. “Pensé en ese momento, en ese día”, declaró y añadió que la dejó desconcertada. “Mi corazón está con todas las personas que sufrieron abuso”, remarcó Suvari, quien en pleno éxito estaba en el peor momento de su vida por el abuso que padecía. “Cada vez que me entrevistaban, estaba actuando todo el tiempo. Me lo tomé como otro rol para interpretar”, reveló.