El peor temor de Shania Twain: “No sé si los resultados de la operación durarán para siempre”

escuchar

El futuro profesional en la música de la estrella del country Shania Twain es al día de hoy incierto debido a las secuelas en su salud provocadas por la enfermedad de Lyme, con la que fue diagnosticada años atrás. Antes de lanzar su nuevo álbum, la cantante revela cómo transita los procesos iniciados para su recuperación.

En agosto de 2020, en plena pandemia, la artista fue sometida a una difícil operación en sus cuerdas vocales para hacer frente a los efectos de la enfermedad. La “aterradora” cirugía, como ella misma la definió en su momento, resultó invasiva y supuso para la autora de hits como “From this moment on” la incorporación de nuevos cuidados en su vida diaria.

En una reciente conversación con TalkShopLive, antes del lanzamiento de Queen of Me, su próximo disco y el primero que graba desde la intervención quirúrgica, la cantante de 57 años contó cuál es su diagnóstico a futuro.

“No sé si el procedimiento que tuve durará para siempre”, mencionó durante la entrevista y habló sobre las posibles ramificaciones de la operación que podrían alterar su canto. “Para mí, este álbum significa mucho sobre mi toma de decisiones y el coraje para operarme sabiendo que era posible que nunca pudiese volver a cantar después de la cirugía, así que ésa fue una gran decisión”, remarcó.

Este año, Harry Styles invitó a Shania Twain a cantar con él en el escenario de Coachella

La cantante anunció que su nuevo trabajo discográfico se lanzará el 3 de febrero y dijo que es el resultado de muchos esfuerzos luego de atravesar una “etapa de miedos” tras buscar inicialmente escribir canciones menos desafiantes vocalmente.

“Cada día de grabación de los temas estaba poniendo a prueba mi voz nuevamente”, dijo Twain. “Agarrar el micrófono en el estudio te vuelve muy vulnerable”, agregó.

La cantante de “You’re Still The One” dijo que esta etapa creativa le sirvió para “reaprender” en el campo musical y aseguró que Queen of Me es, sin lugar a dudas, su trabajo más significativo hasta el momento, especialmente “en cuanto a la interpretación vocal”.

El disco también tiene un valor sentimental para la artista, que no está segura del futuro de su voz. “Con la edad podrían simplemente no mantenerse los efectos de la operación y eso podría ser el fin”, dijo la estrella, además de mencionar que es posible que tenga que someterse a otra cirugía si eso sucede.

“Tendré que tomar otra decisión”, continuó. “¿Volvería a operarme o no? ¿Escribiré música para los álbumes de otras personas para ese entonces? Con mucho gusto lo haré y, nuevamente, será otra decisión que tendré que tomar como dueña de mí misma. Algunas decisiones son más difíciles que otras”, reflexionó.

Si bien el futuro de su habilidad vocal es incierto, la cantante dijo que se siente “más enérgica que en mucho tiempo. Perdí mucho peso en los últimos años”, dijo Twain y sumó: “¡Espero poder vivir hasta los 150 años porque me queda mucho por hacer!″.

Tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme, la artista sufrió múltiples padecimientos y dolencias físicas. Según explicó, se infectó durante la gira de su álbum Up!, que se llevó a cabo entre septiembre de 2003 y julio de 2004. “Estaba llegando el final de la gira... Mientras montaba a caballo, me picó una garrapata que estaba infectada”, explicó años más tarde.

“Mis síntomas daban bastante miedo porque, antes de que me diagnosticaran, me mareaba mucho en el escenario, perdía constantemente el equilibrio y sentía pánico de caerme del escenario. Mi mente se apagaba por segundos, pero con mucha regularidad: cada minuto o cada medio minuto”, recordó.

Tras contraer la enfermedad, Twain asegura que su voz “nunca volvió a ser la misma” y que le costaba controlar el flujo de aire. “Pensé que había perdido mi voz para siempre. Pensé que eso era todo”, mencionó. Y compartió: “Hubo mucho tiempo en que pensé que nunca volvería a cantar. Me tomó años llegar al fondo de lo que estaba afectando mi voz y, yo diría, unos buenos siete años antes de que un médico pudiera averiguar si se trataba de un daño en los nervios de mis cuerdas vocales causado directamente por la enfermedad”.

La enfermedad de Lyme es transmitida a los humanos mediante la picadura de una garrapata de patas negras -la más común en los Estados Unidos- infectada. Los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, fiebre, fatiga y una erupción cutánea que se caracteriza por tener forma de “ojo de buey”. En la mayoría de los casos, puede ser tratada mediante la toma de antibióticos durante algunas semanas. Si no se trata, la infección puede afectar el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones.

LA NACION