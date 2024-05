Shania Twain habló de la infidelidad de su exesposo con una de sus mejores amigas: “Me afectó mucho”

Escuchar

Shania Twain ganó gran popularidad con canciones como “Man! I Feel Like A Woman!” o “You’re Still The One”, entre otras, que marcaron su transición de la música country al pop. En 1993, la cantante se casó con el compositor británico Robert “Mutt” Lange, pero tras 15 años de amor, la pareja terminó la relación en 2008, medio de un escándalo por infidelidad. Más de una década después, la cantante canadiense brindó detalles de la ruptura.

La vida de Twain, ícono de la música, ha sido una montaña rusa tanto profesional como personal. Su matrimonio con el compositor británico Mutt Lange parecía sólido, hasta que una tercera en discordia sacudió su mundo.

Shania Twain decidió romper su matrimonio Mutt Lange tras la infidelidad con su amiga Marie-Anne Thiébaud en 2008 instagram.com/shaniatwain

En el último episodio del podcast Great Company with Jamie Laing en Spotify, la intérprete de 58 años habló abiertamente sobre la separación de su exesposo, quien tuvo un romance con una de sus amigas más cercanas, Marie-Anne Thiébaud.

El escándalo de infidelidad entre Shania Twain y Robert “Mutt” Lange

En 2008, Twain y Lange se separaron luego de que la cantante descubriera sobre la relación entre él y Thiébaud. La noticia generó un gran revuelo mediático. En su entrevista con el podcast, la artista recordó cómo manejó la situación y el impacto emocional que tuvo en su vida.

“El perdón está en la familia del dejar ir. Pero el perdón, más específicamente para mí, no se trata necesariamente de olvidar. Se trata de comprender a la otra persona, y eso podría significar que está equivocada. Tal vez creas para siempre que todo lo que hizo estuvo mal”. Además, completó: “¿Odio a mi exmarido por cometer un error? No. Es su error. No mi error”.

Después de la traición, Twain y Frédéric Thiébaud, el exesposo de Marie-Anne, encontraron consuelo el uno en el otro. Su amistad se convirtió en una relación romántica y se casaron en 2011. “Fred es muy inteligente. Es una de las personas más inteligentes que conozco y él tampoco lo sabía. Eso me ayudó a sentirme mejor. Ninguno de nosotros lo vio venir. Me permití confiar demasiado. Bajé demasiado la guardia”, compartió durante una entrevista con Armchair Expert el año pasado.

En esta última charla de podcast, también reflexionó sobre cómo la infidelidad afectó su vida. “Una vez que la vida iba tan bien, me adapté demasiado a eso y casi olvidé que nunca se sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. Eso me afectó mucho”, dijo. La cantante admitió que el divorcio fue un momento de gran vulnerabilidad y que la traición de su amiga cercana fue particularmente dolorosa.

Shania Twain y Frédéric Thiébaud se casaron en 2011 y permanecen juntos hasta el día de hoy Foto Instagram @fred_thiebaud

Cómo sigue la relación entre Shania Twain y Robert “Mutt” Lange

Tras su separación, Twain y Lange mantienen una relación mínima, comunicándose solo cuando es necesario por su hijo en común. De acuerdo con los dichos de la intérprete, Lange y Marie-Anne siguen juntos. Por su parte, Shania Twain y Frédéric Thiébaud se casaron en 2011 y mantienen una relación estable.

La cantante disfruta de su amor con Frédéric Thiébaud, a quien describió como un “compañero comprensivo y solidario”. “Supongo que fue una hermosa sorpresa ver con qué gracia y gentileza estaba lidiando con el mismo dolor que yo”, dijo.

LA NACION